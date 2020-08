Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tanulmány először számszerűsítette, hogy hány új munkahely jönne létre, ha a nagy-britanniai közszférában bevezetnék a négynapos munkahetet. Az eredmény: félmillió új állás.","shortLead":"Egy tanulmány először számszerűsítette, hogy hány új munkahely jönne létre, ha a nagy-britanniai közszférában...","id":"20200830_A_negynapos_munkahet_felmillio_munkahelyet_teremtene_a_briteknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe66a30-2982-446c-8314-94784fc659e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_negynapos_munkahet_felmillio_munkahelyet_teremtene_a_briteknel","timestamp":"2020. augusztus. 30. 17:51","title":"A négynapos munkahét félmillió munkahelyet teremtene a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták a második selejtezőkör meccseit.","shortLead":"Kisorsolták a második selejtezőkör meccseit.","id":"20200831_europa_liga_sorsolas_kispest_fehervar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f360625e-26bc-4a0d-ba63-4547a6d8a9c9","keywords":null,"link":"/sport/20200831_europa_liga_sorsolas_kispest_fehervar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:17","title":"A Kispest a Malmö ellen, a Fehérvár a Hibernians vendégeként játszik az Európa Liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi áttörésnek nevezte az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek megállapodását a kapcsolatok normalizálásáról vasárnap, Jeruzsálemben tett látogatásán Jared Kushner, a Fehér Ház közel-keleti főtanácsadója, Donald Trump amerikai elnök veje. Az Egyesült Arab Emírségek uralkodója hivatalosan is véget vetett Izrael bojkottjának.","shortLead":"Történelmi áttörésnek nevezte az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek megállapodását a kapcsolatok normalizálásáról...","id":"20200830_Kushner_tortenelmi_attores_Izrael_es_az_Emirsegek_megallapodasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2a396f-292e-4149-92a9-87018718ebc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Kushner_tortenelmi_attores_Izrael_es_az_Emirsegek_megallapodasa","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:25","title":"Kushner: Történelmi áttörés Izrael és az Emírségek megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ae6ee9-b661-497a-8982-1b9908737992","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Többet ígértek a keletnémeteknek, mint amit adni tudtak nekik – ismerte el a megszűnőben lévő NDK miniszterelnöke. De papír van az újraegyesítésről. ","shortLead":"Többet ígértek a keletnémeteknek, mint amit adni tudtak nekik – ismerte el a megszűnőben lévő NDK miniszterelnöke. De...","id":"20200829_terhessegmegszakitas_Stasi_dossziek_1990_augusztus_31","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22ae6ee9-b661-497a-8982-1b9908737992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f13fc0e-493b-4386-be20-0c07f7e6f9f5","keywords":null,"link":"/360/20200829_terhessegmegszakitas_Stasi_dossziek_1990_augusztus_31","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:00","title":"A terhességmegszakítás és a titkos Stasi-dossziék: ezen is múlott a német egyesítés – 1990. augusztus 31.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első felében nőtt a kínai nemzeti deviza, a renminbi (RMB), elterjedtebb nevén a jüan használata a külkereskedelmi forgalmi fizetések lebonyolításában a kínai bankszövetség jelentése alapján.","shortLead":"Az év első felében nőtt a kínai nemzeti deviza, a renminbi (RMB), elterjedtebb nevén a jüan használata...","id":"20200830_Nott_a_kinai_devizaban_bonyolitott_fizetesi_forgalom_az_ev_elso_feleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ffc204-cd68-44a2-99e6-20ecc3788179","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_Nott_a_kinai_devizaban_bonyolitott_fizetesi_forgalom_az_ev_elso_feleben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:24","title":"Nőtt a kínai devizában bonyolított fizetési forgalom az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14f5e77-6e88-45b3-aa0b-526cdd5459cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az új magyar óriásbank a legnagyobb rivális OTP egykori második emberével erősít, aki a Mészáros Csoporttal is leszerződött.","shortLead":"Az új magyar óriásbank a legnagyobb rivális OTP egykori második emberével erősít, aki a Mészáros Csoporttal is...","id":"20200831_meszaros_otp_bankholding_barna_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b14f5e77-6e88-45b3-aa0b-526cdd5459cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daafa91e-1a72-444b-9f7d-c00d9e91d4a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_meszaros_otp_bankholding_barna_zsolt","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:52","title":"Mészáros Lőrinchez igazolt az OTP volt vezérigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban néhány vezető pénzintézet gazdasági szakértője szerint egyelőre nem lehet számítani. Beválni látszik a részmunkaidős foglalkoztatás. A 3. negyedévre már 5 százalékos gazdasági növekedést várnak.","shortLead":"Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban...","id":"20200830_A_munkaeropiaci_feszultseg_enyhulese_es_novekedes_varhato_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81dbfb2-b658-4bf0-9417-e34c19922fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_munkaeropiaci_feszultseg_enyhulese_es_novekedes_varhato_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:45","title":"A munkaerőpiaci feszültség enyhülése és növekedés várható Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481","c_author":"Ballai Vince - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új tanévbe az iskolák. Van ugyan minisztériumi protokoll, de a régi, korszerűtlen épületekben működő iskolákban erősen kérdéses a megvalósíthatósága, ráadásul sokak szerint nem is elég konkrét. A bizonytalanságok ellenére azonban többek szerint fontos lenne normálisan elindítani a tanévet, és ha romlik a helyzet, legalább az alsóban elkerülni a teljes leállást.","shortLead":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új...","id":"20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e54a4-fcac-4a62-b935-e3fc04feb1c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:30","title":"Maszkviselés az első falatig és óra után padot fertőtlenítő diákok – így indul a rendkívüli tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]