Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Az elmúlt napokban gyorsan emelkedett az új fertőzöttek száma, vasárnap reggel már 292 főt számlált a napi mutató, ami nem csak önmagában sok, hanem a megelőző napok 91-132-158 fős adatsorához képest is kiugró emelkedést mutat. A közoktatásért felelős Kásler Miklós ezzel együtt még vasárnap reggel is arról beszélt, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett hagyományos módon indulhat a tanévkezdés, és az ország felsőoktatási intézményei is csak a nagylétszamú előadások online-osításában gondolkodnak.

Az ELTE TTK vasárnap este kiadott tájékoztatója fontos szempontokat vet fel. "A még néhány nappal ezelőtt is érvényes helyzethez képest jelentősen megugrott annak a veszélye, hogy a jelenléti oktatás – még az eredetileg tervezett, korlátozott formában is – az egyetemen terjedő fertőzési láncokhoz vezet. Ez a kockázat elérte azt a szintet, amit nem tartunk elfogadhatónak, kollégáink és hallgatóink egészségének védelme érdekében" – olvasható a Kacskovics Imre dékán által aláírt közleményben.

Egyetemisták és egyetemi gócpontok

A szöveg kiemeli, a karvezetés értesülései szerint "az elmúlt napok fertőzési hulláma nagyon magas arányban érinti az egyetemi hallgatók korosztályát, számos fertőzési góc egyetemi (nem ELTE!) szervezésű rendezvényhez, illetve jelentős részben fiatalok által látogatott szórakozóhelyekhez köthető". Ezért, az elmúlt napok emelkedő fertőzési esetszámait látva, az ELTE TTK dékáni vezetése úgy határozott, hogy létszámtól függetlenül

azonnali hatállyal megtiltja valamennyi előadás és szemináriumi gyakorlat jelenléti formában történő megtartását.

A határozat szerint ezeket az óratípusokat augusztus 31-től távolléti (online) formában kell oktatni. Jelenléti formában a laborgyakorlat, szakmai gyakorlat és terepgyakorlat típusú tárgyak oktatása folytatható, az indoklás szerint azért, mert a ezeknél a tananyag elsajátításához különösen fontos a jelenléti oktatás.

Az intézmény vezetése a következő napokban tekinti át, hogy az új helyzetnek megfelelően át kell-e alakítani a tanrendet.

Egy napokban publikált brit kutatás arra az eredményre jutott, hogy a gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint a felnőtteknél, ezért "a szülők megnyugodhatnak, hogy gyerekeik nincsenek veszélyben, ha visszatérnek az iskolába". Ám ebbe a kutatásba egyrészt csak 19 év alattiakat – tehát óriási többségben középiskolásokat – vontak be, másrészt a tudósok azt nem vizsgálták, hogy esetleges vírushordozóként milyen hatással vannak a fiatalok családjukra és a társadalom egészére értett járványhelyzetre.

