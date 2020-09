Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók alakulhatnak ki.","shortLead":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók...","id":"20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7a15b-325e-48c1-9609-1ee3f02e90cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:41","title":"Solymári úthiba: javítás helyett egymásra mutogatás, balesetveszély és dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszáz ember vett részt egy illegális buliban a norvég fővárosban, többtucatnyian kerültek közülük kórházba mérgezéssel.","shortLead":"Kétszáz ember vett részt egy illegális buliban a norvég fővárosban, többtucatnyian kerültek közülük kórházba...","id":"20200831_oslo_mergezes_bunker_buli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9013974-9800-48b0-bedf-6ad17b7179e3","keywords":null,"link":"/elet/20200831_oslo_mergezes_bunker_buli","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:01","title":"Szén-monoxid-mérgezéssel kerültek huszonöten kórházba egy illegális bunkerbuli után Oslóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cdd39e-0a4c-4d2e-87ff-b5b83782997f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 1,8 milliárd forint lett a BIF Nyrt. első féléves eredménye, 62 százalékkal több az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Közel 1,8 milliárd forint lett a BIF Nyrt. első féléves eredménye, 62 százalékkal több az egy évvel korábbinál.","id":"20200831_bif_schmidt_maria_profit_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3cdd39e-0a4c-4d2e-87ff-b5b83782997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fac7337-31d8-494f-877c-5668d2e8e2f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_bif_schmidt_maria_profit_ingatlan","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:47","title":"A járvány ellenére is óriásit nőtt Schmidt Máriáék családi ingatlancégének profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban néhány vezető pénzintézet gazdasági szakértője szerint egyelőre nem lehet számítani. Beválni látszik a részmunkaidős foglalkoztatás. A 3. negyedévre már 5 százalékos gazdasági növekedést várnak.","shortLead":"Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban...","id":"20200830_A_munkaeropiaci_feszultseg_enyhulese_es_novekedes_varhato_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81dbfb2-b658-4bf0-9417-e34c19922fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_munkaeropiaci_feszultseg_enyhulese_es_novekedes_varhato_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:45","title":"A munkaerőpiaci feszültség enyhülése és növekedés várható Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente szociológus. A mostani fiatalok életében pedig meghatározó élmény lesz a pandémia, aminek meglepő hatásai is lehetnek. De szexi-e ma a szociológia? Ezt is elárulja M. Kiss Csabának.

","shortLead":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente...","id":"20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2d664f-ca09-403f-b0f1-dd987789bf5a","keywords":null,"link":"/360/20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:00","title":"„Egyre inkább beszélhetünk Covid-generációról” – Székely Levente szociológus a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2339c046-c129-407c-849a-d70b2579a60f","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Szeptembertől indul az iskola, sokaknak most lesz elsős a gyermeke, vagy éppen új intézményben – középiskola, egyetem – kezdi meg tanulmányait. A Bankmonitor szakértői összegyűjtötték, miből lehet megfinanszírozni az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásokat, ha nem áll rendelkezésre elegendő megtakarítás.","shortLead":"Szeptembertől indul az iskola, sokaknak most lesz elsős a gyermeke, vagy éppen új intézményben – középiskola, egyetem –...","id":"20200831_gyerek_iskolakezdes_iskola_megtakaritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2339c046-c129-407c-849a-d70b2579a60f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e06071-d1fc-4c16-85c8-e15b21f6f87d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_gyerek_iskolakezdes_iskola_megtakaritas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:16","title":"Miből finanszírozhatjuk a gyerek iskolakezdését, ha nincs elég megtakarításunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132df1b-0686-4289-92bb-2176263b027d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meglepő részletekkel szolgált egy Argentínában talált fosszilis dinoszauruszembrió koponyájának vizsgálata: a titanoszauruszok közé tartozó őslény vonásairól képet alkothattak a tudósok.","shortLead":"Meglepő részletekkel szolgált egy Argentínában talált fosszilis dinoszauruszembrió koponyájának vizsgálata...","id":"20200830_fosszilis_dinoembrio_koponyajanak_vizsgalata_eredmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4132df1b-0686-4289-92bb-2176263b027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de9195-4d10-4e8c-9eaf-fec8fd445f82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_fosszilis_dinoembrio_koponyajanak_vizsgalata_eredmenyek","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:03","title":"Meglepő állapotban találtak rá egy 80 millió éves titanoszaurusz-embrióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wikipédia bárki általi bővíthetősége egyszerre áldás és átok. Ezúttal egy olyan felhasználó munkája váltott ki komoly dilemmát, aki olyan bejegyzésekkel bővítette a platformot, melyeket nem is érthet.","shortLead":"A Wikipédia bárki általi bővíthetősége egyszerre áldás és átok. Ezúttal egy olyan felhasználó munkája váltott ki komoly...","id":"20200831_wikipedia_szocikk_enciklopedia_scots_idegen_nyelv_nepcsoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20120533-8e11-4ce3-9e66-97b2d5b280cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_wikipedia_szocikk_enciklopedia_scots_idegen_nyelv_nepcsoport","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:03","title":"27 ezer Wikipédia-szócikket írt egy 19 éves fiú, olyan nyelven, amit nem is ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]