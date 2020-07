Az Apple még június második felében, a WWDC fejlesztői konferenciája után tette elérhetővé az iPhone-okra szánt új operációs rendszerét, az iOS 14-et. Egész pontosan annak csak a fejlesztői változatát, de már ez is elég volt ahhoz, hogy több új funkció is napvilágot lásson. Most egy újabbról számolt be a Cult Of Mac.

Az iAppleBytes nevű YouTube-csatornára felkerült videó szerint az iOS 14-es verziója végre megoldást hozhat arra a problémára, ami miatt igen sokat mérgelődhettek a felhasználók. Az elvégzett teszt alapján ugyanis úgy tűnik, az új operációs rendszer sokkal jobban kezeli majd az akkumulátor erőforrását, mint az iOS 13.

[Milyen iPhone-ja van? Ezek a telefonok kapják meg a sok új funkcióval érkező iOS 14-et]

A tesztből kiderült, az idén tavasszal kiadott iPhone SE esetében például +30 percet nyerhetnek a felhasználók az iOS 14-es verziójának köszönhetően, és ugyanez az eredmény jött ki az iPhone 11-nél is.

Az eredmény annak fényében különösen érdekes, hogy egy béta szoftverről van szó, amely "félig kész" állapota miatt nem feltétlenül kell, hogy jobban teljesítsen az elődnél. Ennek fényében kifejezetten izgalmasnak ígérkeznek majd azok a tesztek, amelyeket az első, végleges verzióról készítenek majd el.

Az Apple egyébként éppen egy hete tette elérhetővé az iOS 14 publikus bétáját, amit bárki letölthet a telefonjára – feltéve, hogy vállalja az ezzel járó esetleges kellemetlenségeket.

