Az augusztus elejei Samsung Galaxy Unpacked eseményen erősítette meg a dél-koreai cég a szorosabb együttműködését a Microsofttal. Ennek egyik hozadéka lett, hogy a Microsoft asztali operációs rendszerét futtató felhasználók, amennyiben adott Galaxy telefonjuk van, közvetlenül PC-jükön futtathatják kedvenc androidos alkalmazásaikat a Windows 10-hez kapcsolt Your Phone alkalmazás segítségével. Mindezt eddig csak a tesztelők próbálgathatták, most viszont a Microsoft megerősítette, hogy ez a lehetőség – egy update-nek köszönhetően – szélesebb körben is elérhetővé válik a nagyközönség számára.

© Microsoft

A frissítés lehetővé teszi, hogy a felhasználó rögzítse az alkalmazásokat a tálcán (vagy a Start menüben) a gyorsindításhoz, és az appok különálló ablakban indíthatók, lehetőséget kínálva a párhuzamos munkavégzésre. A Microsoft külön is kiemeli, hogy a kapcsolódó üzemmódban valamennyi androidos alkalmazás billentyűzettel, egérrel, tollal és érintőképernyőn keresztül is vezérelhető.

A szolgáltatást fokozatosan vezetik be az egész világon, és az eléréséhez a legfrissebb Your Phone alkalmazást és a legutóbbi Windows frissítést (20197 verzió) kell futtatni, és meg kell lennie a Link to Windows 2.9-nek a Samsung-eszközön. A telefonnak és a számítógépnek ugyanabban a wifi-hálózatban kell lennie, és a telefonon legalább Android 9-nek kell futnia. A Microsoft ígéretet tett arra is, hogy hamarosan lehetőség lesz több androidos alkalmazás egyidejű futtatására is. Az érintett Samsung-telefonok listáját itt találhatják. Ugyan csak Samsung-készülékekről van szó, azonban a lista terjedelmességéből látható, hogy az újdonság rengeteg eszközt érint.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.