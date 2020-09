Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az iskolakezdéstől várták a járvány második hullámát a szakemberek, az a rémálmukban sem szerepelt, hogy a gyerekek emelkedő esetszámok mellett látják viszont egymást. A kormány a helyzet kezelését rálőcsöli az egyre idegesebb helyi közösségekre.","shortLead":"Az iskolakezdéstől várták a járvány második hullámát a szakemberek, az a rémálmukban sem szerepelt, hogy a gyerekek...","id":"20200902_Folyt_COV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99e5432-df66-421f-93d6-280e89fd8b36","keywords":null,"link":"/360/20200902_Folyt_COV","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:00","title":"A kormány tétlenül figyeli, hogy megjött a víruscunami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén az ötfős FGC Team képviseli Magyarországot a mérnök-feltaláló Dean Kamen által alapított, First Global Challenge 2020 nevű programozóversenyen.","shortLead":"Idén az ötfős FGC Team képviseli Magyarországot a mérnök-feltaláló Dean Kamen által alapított, First Global Challenge...","id":"20200902_fgc_team_hungary_first_global_challenge_programozas_robotika_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368ba2f-4e93-40c4-b55d-b62b3bfacf31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_fgc_team_hungary_first_global_challenge_programozas_robotika_verseny","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:38","title":"Magyar gimnazistákért izgulhatunk egy nemzetközi robotika- és programozóversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olaszországi Advanced Virgo detektort működtető Európai Gravitációs Obszervatóriumban (EGO), valamint a két amerikai Advanced LIGO obszervatórium kutatói bejelentették, hogy egy körülbelül 142 naptömegű fekete lyukat észleltek, ami két, 66 és 85 naptömegű fekete lyuk összeütközésével jött létre. Mind a kezdeti komponensek, mind az ütközés után kialakult fekete lyuk olyan tömegtartományba esik, amit eddig nem figyeltek meg sem gravitációs, sem elektromágneses észlelések segítségével.","shortLead":"Az olaszországi Advanced Virgo detektort működtető Európai Gravitációs Obszervatóriumban (EGO), valamint a két amerikai...","id":"20200902_szupermassziv_fekete_lyuk_gw190521_felfedezese_gravitacios_hullamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69239b09-3ff8-4a0f-bc0e-46652534d255","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_szupermassziv_fekete_lyuk_gw190521_felfedezese_gravitacios_hullamok","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:03","title":"Ritka felfedezés: 142 naptömegű fekete lyukat találtak, gravitációs hullámokat észleltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fdef91-76f4-42aa-9c01-c80575467c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi két tojást dobott a Parlament felé, nem talált el senkit.","shortLead":"A férfi két tojást dobott a Parlament felé, nem talált el senkit.","id":"20200903_tojasdobalas_tuntetes_kossuth_ter_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7fdef91-76f4-42aa-9c01-c80575467c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b19d48-e6f2-4c7a-9384-1d49323226d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_tojasdobalas_tuntetes_kossuth_ter_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:28","title":"Felfüggesztett börtönre ítéltek tojásdobálásért egy Kossuth téri tüntetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afec8f60-bbb6-42d2-b4ed-b993e49ada21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos szerint a friss megbetegedések 10 százalékát hozták be külföldről, ezeknek viszont a 25 százaléka tovább is adja a fertőzést.","shortLead":"A tiszti főorvos szerint a friss megbetegedések 10 százalékát hozták be külföldről, ezeknek viszont a 25 százaléka...","id":"20200902_Muller_Cecilia_maszk_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afec8f60-bbb6-42d2-b4ed-b993e49ada21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d587346d-fd25-441b-acc0-f3a644a72d48","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Muller_Cecilia_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:45","title":"Müller Cecília maszkban kérte a fiatalokat, vigyázzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3924baed-0cb9-40bf-8b37-f07e655baab7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetem új fenntartója szerint különösen a járványhelyzetben folytatnia kellene munkáját a lemondott vezetőknek.","shortLead":"Az egyetem új fenntartója szerint különösen a járványhelyzetben folytatnia kellene munkáját a lemondott vezetőknek.","id":"20200901_szfe_kuratorium_kozlemenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3924baed-0cb9-40bf-8b37-f07e655baab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90292003-ea67-4c43-aabb-03b64405a321","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_szfe_kuratorium_kozlemenye","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:43","title":"A Színművészeti új kuratóriuma szerint a lemondott vezetés cserben hagyta a járványhelyzetben a hallgatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da0ba4f-fe5e-4cd5-81cb-ec03624dbdcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem Hallgatói Önkormányzata ezzel fejezte ki szolidaritását az SZFE diákjaival és tanáraival.","shortLead":"Az egyetem Hallgatói Önkormányzata ezzel fejezte ki szolidaritását az SZFE diákjaival és tanáraival.","id":"20200902_szfe_peticio_szalag_kepzomuveszeti_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9da0ba4f-fe5e-4cd5-81cb-ec03624dbdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66f10a5-44d6-4e0b-9e90-5b871c3aa243","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_szfe_peticio_szalag_kepzomuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:15","title":"Piros-fehér szalagok kerültek a Képzőművészeti Egyetemre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Miért verhet el a mániájára egy zacskó semmi 55 milliárdot, amikor éhezők szájából veszik el a kenyeret? Milyen felelősséget visel, ha mégis veszteséges a puskaexpó? Feladata-e az ellenzéknek előkészíteni a perét? Mekkora ketrecben tartsuk, amikor ennek vége? ","shortLead":"Miért verhet el a mániájára egy zacskó semmi 55 milliárdot, amikor éhezők szájából veszik el a kenyeret? Milyen...","id":"20200902_Hogyan_vadasszunk_Semjen_Zsoltra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae103fe5-3f19-4440-bf2c-57afd036e4f1","keywords":null,"link":"/360/20200902_Hogyan_vadasszunk_Semjen_Zsoltra","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:00","title":"Tóta W.: Hogyan vadásszunk Semjén Zsoltra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]