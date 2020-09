Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hackerek törték fel az indiai miniszterelnök, Narendra Modi weboldalának hivatalos Twitter-fiókját. A Twitter már vizsgálja az ügyet. ","shortLead":"Hackerek törték fel az indiai miniszterelnök, Narendra Modi weboldalának hivatalos Twitter-fiókját. A Twitter már...","id":"20200903_hackertamadas_twitter_narenda_modi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439196d4-9794-4c24-ba93-b7454c13a9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_hackertamadas_twitter_narenda_modi","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:33","title":"Megint hackertámadás érte a Twittert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csehországban a járvány kezdete óta a legnagyobb esetszámot regisztrálták. A magyar kormány cseh turistáknak a határzár ellenére is engedi a beutazást, de csak ha negatív tesztjük van. ","shortLead":"Csehországban a járvány kezdete óta a legnagyobb esetszámot regisztrálták. A magyar kormány cseh turistáknak a határzár...","id":"20200902_cseh_fertozottek_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcb3d50-d1bc-4235-8ffa-9f9f2f0bb3f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_cseh_fertozottek_rekord","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:57","title":"Rekordot döntött az új fertőzöttek száma Csehországban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedéshez nagyon kell a háztartások fogyasztása, az államadósság finanszírozásához pedig a háztartások befektetési képessége. A hitelmoratórium és a különféle hitelkonstrukciók rengeteg pénzt csatornáznak a háztartások zsebébe, nagyrészt a jövőből. ","shortLead":"A gazdasági növekedéshez nagyon kell a háztartások fogyasztása, az államadósság finanszírozásához pedig a háztartások...","id":"20200902_belso_fogyasztas_gdp_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2080e77-17b3-46ee-a338-cd55ca36afe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_belso_fogyasztas_gdp_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:10","title":"A kormány a családokkal próbálja kihúzatni a gazdaságot a gödörből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A körzeti megbízott mentette meg az életét.","shortLead":"A körzeti megbízott mentette meg az életét.","id":"20200902_rendor_tevel_lelegeztetes_igazoltats","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf77ccf-10e1-4828-8241-a3601c64d719","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_rendor_tevel_lelegeztetes_igazoltats","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:17","title":"Rendőri igazoltatás közben állt le a légzése egy férfinak Tevelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal még többnyire a kockázati csoportba tartozókat fertőzött meg a kórokozó, most már inkább a fiatalabbak között terjed.","shortLead":"Tavasszal még többnyire a kockázati csoportba tartozókat fertőzött meg a kórokozó, most már inkább a fiatalabbak között...","id":"20200904_nnk_koronavirus_jarvany_fertozes_atlageletkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6c95e-b692-4444-b6ec-2fe74a7c38e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_nnk_koronavirus_jarvany_fertozes_atlageletkor","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:12","title":"NNK: 26 év az új koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801100b-0d46-4127-b3bd-de31f2b053c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennyi pénzt egyetlen elnökjelölt sem tudott eddig begyűjteni egyetlen hónapban.","shortLead":"Ennyi pénzt egyetlen elnökjelölt sem tudott eddig begyűjteni egyetlen hónapban.","id":"20200902_110_milliard_forintnyi_adomanyt_kapott_Joe_Biden_kampanya_augusztusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c801100b-0d46-4127-b3bd-de31f2b053c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bc9132-66e5-4e96-91b0-7fe3c11aeedc","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_110_milliard_forintnyi_adomanyt_kapott_Joe_Biden_kampanya_augusztusban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:51","title":"110 milliárd forintnyi adományt kapott Joe Biden kampánya augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b630c83a-c89e-4078-a38c-aafebb8a00ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóértesülés szerint egy tanár fertőzött, a teljes tanári kar karanténba került. ","shortLead":"Sajtóértesülés szerint egy tanár fertőzött, a teljes tanári kar karanténba került. ","id":"20200903_Fertozes_rendkivuli_szunet_es_digitalis_atallas_a_mohacsi_gimnaziumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b630c83a-c89e-4078-a38c-aafebb8a00ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826819c4-299f-4206-87b1-a907e06d8712","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Fertozes_rendkivuli_szunet_es_digitalis_atallas_a_mohacsi_gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:07","title":"Koronavírus-fertőzés miatt digitális oktatásra állnak át a mohácsi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a májusi szó szerepel a Windows 10 legutóbbi nagy frissítésének nevében, és sokan már május végén meg is kapták, összességében csak fokozatosan érhetik el a felhasználók a világon az update-et. Most kiderült, hogy egy valós probléma miatt maga a Microsoft nem engedi a frissítést bizonyos gépeken.","shortLead":"Bár a májusi szó szerepel a Windows 10 legutóbbi nagy frissítésének nevében, és sokan már május végén meg is kapták...","id":"20200903_microsoft_windows10_majusi_frissites_wwan_lte_modem_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec549f3-7bc6-4cea-a0bb-b828649039de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_microsoft_windows10_majusi_frissites_wwan_lte_modem_hiba","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:03","title":"Tavaly májusban kijavítottak a Windowsban egy hibát, idén májusban megint belekerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]