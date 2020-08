Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92a1ff88-f51d-4b94-8aab-dec43f21b12b","c_author":"Kovács Panka","category":"elet","description":"Nyugodtan valljuk be: a Sziget-élmény, amivel általában augusztusban tele vannak a lapok, a legtöbb embernek legfeljebb magukat az újságcikkeket jelentik. Ezért a Pótsziget keretei közt most legalább a távolról szemlélődőknek visszaadjuk az augusztusban szokásos hangulatot, amelytől a járvány megfosztott bennünket. ","shortLead":"Nyugodtan valljuk be: a Sziget-élmény, amivel általában augusztusban tele vannak a lapok, a legtöbb embernek legfeljebb...","id":"20200806_potsziget_fesztival_koncertbeszamolo_sziget2020_buli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92a1ff88-f51d-4b94-8aab-dec43f21b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0134420e-6a63-4eff-8332-c2f462cdc918","keywords":null,"link":"/elet/20200806_potsziget_fesztival_koncertbeszamolo_sziget2020_buli","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:20","title":"Pótsziget: itt a minden koncertre ráhúzható beszámoló!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d521d10e-7835-4c6b-9e68-f265c1072b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szigorú járványügyi intézkedések vannak érvényben Los Angelesben, ám ez sokakat nem érdekel.","shortLead":"Szigorú járványügyi intézkedések vannak érvényben Los Angelesben, ám ez sokakat nem érdekel.","id":"20200806_los_angeles_hazibuli_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d521d10e-7835-4c6b-9e68-f265c1072b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fedbb1-dea1-4a90-94fc-fdc9c72d9e95","keywords":null,"link":"/elet/20200806_los_angeles_hazibuli_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:14","title":"Kikapcsolják az áramot Los Angelesben azoknál, akik a tiltás ellenére is házibulit tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bajnokok Ligája és Európa liga selejtezők is lehetnek Magyarországon, ha a koronavírus járvány miatt más helyszínen nem lehet lejátszani a mérkőzéseket.","shortLead":"Bajnokok Ligája és Európa liga selejtezők is lehetnek Magyarországon, ha a koronavírus járvány miatt más helyszínen nem...","id":"20200806_selejtezo_kupa_uefa_mlsz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4bfbc4-f378-4134-a1e7-e2ea77d8dc03","keywords":null,"link":"/sport/20200806_selejtezo_kupa_uefa_mlsz_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:10","title":"Európai kupaselejtezők lehetnek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák hatóságok szúrópróbaszerű egészségügyi ellenőrzéseket végeznek.","shortLead":"Az osztrák hatóságok szúrópróbaszerű egészségügyi ellenőrzéseket végeznek.","id":"20200808_Tobb_kilometeres_dugo_alakult_ki_az_osztrak_hatarnal_ellenorzesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b30713-b585-4537-bbc5-6e98ce59bd6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Tobb_kilometeres_dugo_alakult_ki_az_osztrak_hatarnal_ellenorzesek_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:27","title":"Több kilométeres dugó alakult ki az osztrák határnál ellenőrzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt indult eljárás egy nő ellen, aki egy XIII. kerületi kávézó terasza mellett kezdett el szitkozódni.","shortLead":"Garázdaság miatt indult eljárás egy nő ellen, aki egy XIII. kerületi kávézó terasza mellett kezdett el szitkozódni.","id":"20200806_kavezo_ujlipotvaros_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901a8bb7-3b36-42f3-a3de-4dff7902e3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kavezo_ujlipotvaros_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:17","title":"Egy kávézó vendégeit zsidózta egy nő Újlipótvárosban, elvitték a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint az e-jegyrendszer bukása miatt lett veszteséges a BKK.","shortLead":"A főpolgármester szerint az e-jegyrendszer bukása miatt lett veszteséges a BKK.","id":"20200807_Karacsony_bkk_e_jegyrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7724b65-2be3-481d-a128-b512184ddae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_Karacsony_bkk_e_jegyrendszer","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:55","title":"Karácsony: Bizottság vizsgálja a BKK-hiányt okozó e-jegyrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be2352d-4242-4a1e-9d8d-fe7572cbe884","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a második.","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200806_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__masodik_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6be2352d-4242-4a1e-9d8d-fe7572cbe884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae31538e-fa08-4588-8faf-814107927489","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__masodik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 06. 21:00","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – második nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzöttek nagy része bécsi.","shortLead":"A fertőzöttek nagy része bécsi.","id":"20200806_ausztria_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9423ec7c-abd2-4d32-90bc-e8e07df75275","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 21:32","title":"Ismét száz fölött a napi fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]