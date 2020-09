Úgy tűnik, a szokásosnál néhány héttel később mutatja majd be az idei iPhone-okat az Apple, a háttérben természetesen a jelenlegi globális járvány hatásai állnak. Az elemzők a szokásos szeptemberi dátum helyett októberre várják az iPhone 12 modelleket, amelyek értékesítése novemberben (azaz a kereskedelmi ünnepi szezon kezdetén) indulhat. Az iOS 14 viszont szeptemberben megérkezik.

Bár van, aki másképp gondolja, az Apple szerint semmiféle negatív hatása nem lesz a késlekedésnek. Annyira biztosak ebben, hogy a cupertinóiak állítólag 75 millió darab idei iPhone-t rendeltek a beszállítóktól (ami akár 80 millió darabra is felmehet), a Bloomberg értesülése szerint.

Pontosan ennyi darabot rendeltek tavaly az iPhone 11-ekből is, azaz az Apple arra számít, hogy a 2020-as modellek is lesznek annyira sikeresek, mint a tavalyiak. Ez pedig nagy szó, ugyanis több független felmérés szerint is a világ több piacán is ezek a legkedveltebb okostelefonok.

Az Apple azt tervezi, hogy négy új modellt mutat be októberben, eltérő dizájnnal és széles képernyőméret-választékkal. Más kérdés, hogy az újgenerációs modellek, az 5G képesség megjelenése miatt, drágábbak lehetnek, mint az eddigi amúgy sem olcsó modellek. Az Apple ezért most többféle költségcsökkentő megoldást is vizsgál, többek között azt, hogy nem adna töltőt a telefon mellé.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.