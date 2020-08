Ha nem androidos a legkelendőbb okostelefon, akkor természetesen csak iPhone lehet. A Counterpoint piackutató friss statisztikái szerint a tavalyi iPhone 11 igencsak jóra sikerült, legalábbis több jelentős piacon is messze a legkedveltebb okostelefonná vált.

Például az Egyesült Államokban az iPhone 11 a legnagyobb piaci részesedéssel bíró okostelefon, amelyet meglepő módon nem a Samsung Galaxy S20 vagy a Galaxy S sorozat másik modellje követ, hanem a Galaxy A10. Az utána következő modellek a Samsung Galaxy A20, az iPhone Xr és az iPhone 11 Pro Max, szóval a top 5-be három iPhone-modell is bekerült. Még rosszabb a helyzet az Android számára az Egyesült Királyságban, ahol a top 5-ös lista első négy helyét valamilyen iPhone szerezte meg (iPhone 11, iPhone Xr, iPhone SE, iPhone 7), és csak az ötödik helyre tudott befutni a Galaxy A71.

Azt hihetnénk, ha valahol, hát Kínában tarolnak az androidos modellek, de még itt is az iPhone 11 áll az első helyen (persze kérdés, hogyan alakul majd a helyzet a WeChat betiltása után), utána az Oppo A8, a Huawei Honor 9x, a Vivo Y3 és az 5G-s Huawei Mate 30 következik. Németországban is az iPhone 11 a legkedveltebb telefon, ezt a modellt a Galaxy A20e, a Huawei P30Lite, az iPhone 11 Pro és a Galaxy S20 Plus 5G követi. Japánban is az iPhone 11-et szeretik legjobban, és nagyon kedvelt még az iPhone 11 Pro, az iPhone 7, illetve a Samsung Galaxy A20és a Sharp AQUOS sense3.

