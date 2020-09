Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d14607df-a81a-482a-893f-ef83759646f5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egymás utáni harmadik éjjel csaptak össze Lipcsében a tüntetők és a rendőrök.","shortLead":"Egymás utáni harmadik éjjel csaptak össze Lipcsében a tüntetők és a rendőrök.","id":"20200906_lipcse_foglalt_haz_zavargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d14607df-a81a-482a-893f-ef83759646f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786d2e2c-a4e0-447e-8bcd-3ab2e778091b","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_lipcse_foglalt_haz_zavargas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:15","title":"Foglalt házak kiürítése miatt törtek ki zavargások Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5e8161-73b1-4dd5-a601-b362e939ca99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Specifikációkban igencsak különlegest kell villantani ahhoz, hogy foglalkozzanak egy okostelefonnal, és ha nincs ilyen, akkor marad a dizájn. A Vivo ez utóbbi meggondolást követi legújabb, színváltós telefonjánál.","shortLead":"Specifikációkban igencsak különlegest kell villantani ahhoz, hogy foglalkozzanak egy okostelefonnal, és ha nincs ilyen...","id":"20200907_szinvaltos_vivo_telefon_prototipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5e8161-73b1-4dd5-a601-b362e939ca99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12800d0-b522-4e22-a32d-be50df9812dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szinvaltos_vivo_telefon_prototipus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:33","title":"Ha innen nézem, lila, ha onnan, ezüst – valóban színváltós telefont tervez a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b8825d-9076-47d6-824a-088ce9dfbec2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kavaan, aki még 2012-ben veszítette el a párját most megkapta az állatorvosi engedélyeket ahhoz, hogy elhagyja az eddig az otthonául szolgáló állatkertet Pakisztánban és hogy utazhasson.","shortLead":"Kavaan, aki még 2012-ben veszítette el a párját most megkapta az állatorvosi engedélyeket ahhoz, hogy elhagyja az eddig...","id":"20200906_Elhagyhatja_az_allatkertet_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31b8825d-9076-47d6-824a-088ce9dfbec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9207859-bb3a-473f-b4d6-79ac32d38932","keywords":null,"link":"/zhvg/20200906_Elhagyhatja_az_allatkertet_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:14","title":"Elhagyhatja az állatkertet a „világ legmagányosabb elefántja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A távozó indexesek Telex néven futó Facebook-oldalán jelent meg egy hír, ami szerint a Die Welt és a Die Presse magyarországi tudósítója vezeti majd a Mathias Corvinus Collegium Média Iskoláját.","shortLead":"A távozó indexesek Telex néven futó Facebook-oldalán jelent meg egy hír, ami szerint a Die Welt és a Die Presse...","id":"20200905_Megvan_a_Fideszkozeli_mediaiskola_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06501454-7b07-49ae-9e50-e06d84761bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Megvan_a_Fideszkozeli_mediaiskola_vezetoje","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:40","title":"Megvan a Fidesz-közeli médiaiskola vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdf5412-b958-4984-91d9-86fcf744c3a0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Német Szövetségi Köztársaság, az akkori Nyugat-Németország egészét rettegésben tartotta a szélsőbalos terrorszervezet, a Vörös Hadsereg Frakció, amelynek tagjai 34 embert öltek meg. Fő célpontjaik azok voltak, akiket a tőkés rend képviselőinek gondoltak.","shortLead":"A Német Szövetségi Köztársaság, az akkori Nyugat-Németország egészét rettegésben tartotta a szélsőbalos...","id":"202036__nemet_vorosterror__a_baadermeinhofcsoport__maig_nyulo_szalak__balhit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdf5412-b958-4984-91d9-86fcf744c3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddf5729-b342-475d-8350-181ff1b52b31","keywords":null,"link":"/360/202036__nemet_vorosterror__a_baadermeinhofcsoport__maig_nyulo_szalak__balhit","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:00","title":"50 éve alakult, 28 évig tartott, mire feladta a harcot a hírhedt német terrorszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kizárták az első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettőst az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyéből.","shortLead":"Kizárták az első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettőst az amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20200905_Kizartak_Babosekat_az_USA_Openrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb7d204-be3a-49d4-95af-6fe93487c245","keywords":null,"link":"/sport/20200905_Kizartak_Babosekat_az_USA_Openrol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:27","title":"Kizárták Babosékat az US Openről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959c1d75-bf87-475b-bf85-053fc7c08d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200905_Meghekkeltek_a_Nemzeti_Szinhazat_a_Szinmuveszeti_miatt_tiltakozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=959c1d75-bf87-475b-bf85-053fc7c08d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d679f7c-0fdb-44c2-a02f-a28813a0a16b","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Meghekkeltek_a_Nemzeti_Szinhazat_a_Szinmuveszeti_miatt_tiltakozok","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:52","title":"Meghekkelték a Nemzeti Színházat a Színművészeti miatt tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2af49b-2f2d-47e5-b93f-27dcc9fe46fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Párizsban keresztelték meg a francia színészt még pénteken. ","shortLead":"Párizsban keresztelték meg a francia színészt még pénteken. ","id":"20200906_Gerard_Depardieu_gorogkatolikus_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb2af49b-2f2d-47e5-b93f-27dcc9fe46fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1751ed0f-ccb3-4491-9310-2b7860737994","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Gerard_Depardieu_gorogkatolikus_lett","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:43","title":"Gérard Depardieu áttért az ortodox vallásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]