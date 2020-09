Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8747dffd-cc84-47dc-ae24-b2b8d7734c5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A matematikatanárára támadó diák tagadja, hogy előre kitervelte volna a késelést.","shortLead":"A matematikatanárára támadó diák tagadja, hogy előre kitervelte volna a késelést.","id":"20200907_gyor_keseles_birosag_diak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8747dffd-cc84-47dc-ae24-b2b8d7734c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a28df7-c375-4c99-b455-38fe543a439a","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_gyor_keseles_birosag_diak","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:01","title":"Részben beismerte bűnösségét a tanárát Győrben megkéselő fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","shortLead":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","id":"20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30cffa0-84f8-4b59-b20b-e47d5e177cc5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:59","title":"Több mint 500 emlősfaj halhat ki az évszázad végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint most kisebb a baj, mint az első hullámban volt, de a fenyegetettség nem az. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint most kisebb a baj, mint az első hullámban volt, de a fenyegetettség nem az. ","id":"20200907_merkely_bela_koronavirus_jarvany_teszteles_vasarlasi_sav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ef0b3c-9740-4753-b9b6-e91673faad72","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_merkely_bela_koronavirus_jarvany_teszteles_vasarlasi_sav","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:38","title":"Merkely tesztelné a tanárokat, visszahozná az idősek vásárlási sávját és betiltaná az éjszakai bulikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az 1999-ben megtalált csillagkorong a világ legrégebbi, ismert égboltábrázolása. De azért nem olyan régi, mint eddig gondoltuk – mutat rá egy új kutatás.","shortLead":"Az 1999-ben megtalált csillagkorong a világ legrégebbi, ismert égboltábrázolása. De azért nem olyan régi, mint eddig...","id":"20200907_nebrai_korong_kora_csillagok_egboltabrazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78526e25-764c-4ed5-abbc-9a548ada82f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_nebrai_korong_kora_csillagok_egboltabrazolas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:33","title":"Két német tudós állítja, eddig 1000 évvel elnézték a nebrai csillagkorong korát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f99c9-3681-4de7-b4b2-fe63dbc96201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vo'Euganeo óvodája az elmúlt hónapokban szűrőközponttá alakult, de most újra gyerekek mehetnek oda.","shortLead":"Vo'Euganeo óvodája az elmúlt hónapokban szűrőközponttá alakult, de most újra gyerekek mehetnek oda.","id":"20200907_Ujranyitott_az_elso_teljes_karanten_ala_vett_europai_telepules_ovodaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893f99c9-3681-4de7-b4b2-fe63dbc96201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a93955b-98ae-4f8c-8cd2-88992806352d","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_Ujranyitott_az_elso_teljes_karanten_ala_vett_europai_telepules_ovodaja","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:35","title":"Újranyitott az első teljes karantén alá vett európai település óvodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40aa318-a886-4d7a-abf9-6c0066ac4cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István agrárminisztert a DK parlamenti képviselője kérdezte meg.","shortLead":"Nagy István agrárminisztert a DK parlamenti képviselője kérdezte meg.","id":"20200907_forintarfolyam_gyumolcs_elelmiszer_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d40aa318-a886-4d7a-abf9-6c0066ac4cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a941790-a70b-4016-9f59-355e402abc0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_forintarfolyam_gyumolcs_elelmiszer_arak","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:10","title":"A kormány szerint a gyenge forint miatt is drága a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban nem üzletelhetnek.","shortLead":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban...","id":"20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015d3e14-c91e-4e21-a8cd-5183a920bbde","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:16","title":"Újabb évre eltiltották az olasz üzletektől a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannóniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset miatt egy szakaszon nem jár a 4-es és a 6-os villamos.","shortLead":"A baleset miatt egy szakaszon nem jár a 4-es és a 6-os villamos.","id":"20200907_kamion_villamos_4_es_6_os_jozsef_korut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cd70d9-5fa1-4d07-8444-83840cfc5069","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kamion_villamos_4_es_6_os_jozsef_korut","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:54","title":"Kamion és villamos ütközött Budapesten, a József körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]