Turcsány László januárban mondott le, majd a Fideszből is kilépett.

Turcsány László januárban mondott le, majd a Fideszből is kilépett.

2020. szeptember. 07. 21:16","title":"Újra megválasztották a képviselőt, aki egy halálos baleset áldozatáról tett ki fotót a Facebookra Sokkal kevesebb koronavírus-fertőzött kerül most kórházba, mint tavasszal. Akik mégis bekerülnek itthon egy kórház koronavírusos osztályára, azokon a fertőzöttek számára hatásosnak gondolt, nemzetközileg ismert gyógyszerek közül többfélét is használnak. Már csak azt lenne jó megtudni, hogy tényleg azok győzik-e le a betegséget. Akik mégis bekerülnek itthon egy kórház koronavírusos osztályára, azokon a fertőzöttek számára hatásosnak gondolt, nemzetközileg ismert gyógyszerek közül többfélét is használnak. Már csak azt lenne jó megtudni, hogy tényleg azok győzik-e le a betegséget.","id":"20200908_covid_19_kezeles_koronavirus_gyogyszerek","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:30","title":"Milyen gyógyszerrel kezelik azt a koronavírusost, aki most itthon kórházba kerül? Az ausztrál RMIT Egyetem kutatóinak sikerült olyan elektronikus bőrt készíteniük, ami azonnal reagál, ha olyan hőmérséklet vagy nyomás éri, amitől egy ember már felkiáltana. Az ausztrál RMIT Egyetem kutatóinak sikerült olyan elektronikus bőrt készíteniük, ami azonnal reagál, ha olyan hőmérséklet vagy nyomás éri, amitől egy ember már felkiáltana.","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:13","title":"Kifejlesztették a mesterséges bőrt, amelyik úgy reagál a fájdalomra, mint az ember A hivatalos leleplezésre alig több mint két hetet kell csak várnunk.","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:21","title":"Már javában tesztelik az új BMW M3-at – videó A SOTE rektora szerint egyetlen intézkedéssel lehetetlen legyőzni a koronavírust, de ő például kötelezővé tenné a maszkhasználatot.","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:36","title":"Merkely Béla: Százezer fertőzött lehet Magyarországon Összesen 182 bejelentés érkezett a járvánnyal kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumához iskolákból és óvodákból, de csak tíz intézményben kellett szünetet elrendelni.","timestamp":"2020. szeptember. 06. 18:16","title":"Négy óvodában és hat iskolában van rendkívüli szünet a járvány miatt A francia PSA által a közelmúltban felvásárolt német gyártó friss információkat közölt az új szabadidő-autó kapcsán.","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:21","title":"Nemcsak elektromos autóként támad az új Opel Mokka