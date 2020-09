Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az online óriás lépését a közelmúltban felbukkanó, rejtélyes, Ázsiából érkező magcsomagok sarkallták arra a lépésre, hogy megtiltja külföldieknek, hogy magokat értékesítsenek az USA-ban.","shortLead":"Az online óriás lépését a közelmúltban felbukkanó, rejtélyes, Ázsiából érkező magcsomagok sarkallták arra a lépésre...","id":"20200907_Az_Amazon_betiltotta_az_USAban_hogy_magokat_adjanak_el_rajta_keresztul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cced2b6-42e9-42ef-840b-f915559ba47f","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_Az_Amazon_betiltotta_az_USAban_hogy_magokat_adjanak_el_rajta_keresztul","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:38","title":"Az Amazon betiltotta az USA-ban a magok árusítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065e76e-f8dc-46bb-9243-b675a9924f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA által a közelmúltban felvásárolt német gyártó friss információkat közölt az új szabadidő-autó kapcsán.","shortLead":"A francia PSA által a közelmúltban felvásárolt német gyártó friss információkat közölt az új szabadidő-autó kapcsán.","id":"20200907_nemcsak_elektromos_autokent_tamad_az_uj_opel_mokka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c065e76e-f8dc-46bb-9243-b675a9924f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69900e9c-9aa8-4894-8f8f-8369adcefc19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_nemcsak_elektromos_autokent_tamad_az_uj_opel_mokka","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:21","title":"Nemcsak elektromos autóként támad az új Opel Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz közleményben biztosított róla, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett indul újra az Országgyűlés.","shortLead":"A Fidesz közleményben biztosított róla, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett indul újra...","id":"20200907_koronavirus_orszaggyules_kocsis_mate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4aa4f8-6886-4a36-a703-5688712f91b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_orszaggyules_kocsis_mate","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:48","title":"Ősszel is be kell járniuk a képviselőknek a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a52c3be-f2cd-4a88-bc27-54c5228f70e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dühében ütötte el a labdát.","shortLead":"Dühében ütötte el a labdát.","id":"20200907_Djokovic_kizaras_us_open","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a52c3be-f2cd-4a88-bc27-54c5228f70e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a78de8-350f-4c09-92fc-57da4812d6ff","keywords":null,"link":"/sport/20200907_Djokovic_kizaras_us_open","timestamp":"2020. szeptember. 07. 05:31","title":"Djokovicot kizárták, mert torkon találta az egyik vonalbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca4524-67ad-4087-888c-2c4982442f88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tartanak attól, hogy valamelyik elnökjelölt túl korán kiáltja ki magát győztesnek a választás éjszakáján.","shortLead":"Tartanak attól, hogy valamelyik elnökjelölt túl korán kiáltja ki magát győztesnek a választás éjszakáján.","id":"20200907_amerikai_elnokvalasztas_valasztasi_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca4524-67ad-4087-888c-2c4982442f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ec4854-422c-44d9-81d2-1d627c046c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_amerikai_elnokvalasztas_valasztasi_het","timestamp":"2020. szeptember. 07. 05:54","title":"Az amerikai elnökválasztás napjából választási hét lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b56cc5-48a0-4bc1-8f0d-4168a747204d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem mindenkinek való, de sokan bolondulnak érte: virágzanak az amúgy sem suttogásukról híres motorbiciklikre szándékosan üvöltő, high-tech kipufogót fejlesztő vállalkozások.","shortLead":"Nem mindenkinek való, de sokan bolondulnak érte: virágzanak az amúgy sem suttogásukról híres motorbiciklikre...","id":"20200908_Hangot_adnak_vagyaiknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4b56cc5-48a0-4bc1-8f0d-4168a747204d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e680294-8561-48b1-bb90-ff2e58d3f43a","keywords":null,"link":"/360/20200908_Hangot_adnak_vagyaiknak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:00","title":"Lehet-e piaca egy olyan terméknek, amely még a használó életét is pokollá teszi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Sokan teljes kudarcként, mások fényes sikerként értékelik az állami munkahelymentő programot. Abban azonban egyetértenek: ha nem hosszabbítják meg, újabb tömegek kerülhetnek utcára.","shortLead":"Sokan teljes kudarcként, mások fényes sikerként értékelik az állami munkahelymentő programot. Abban azonban...","id":"202036__kurzarbeit__elodazott_kirugasok__remelt_hosszabbitas__megroviditve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e20e514-b36a-4334-a49b-991f0d2bf9e4","keywords":null,"link":"/360/202036__kurzarbeit__elodazott_kirugasok__remelt_hosszabbitas__megroviditve","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:00","title":"Vége a „magyar kurzarbeitnak\", pedig nagy szükség lenne még rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban nem üzletelhetnek.","shortLead":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban...","id":"20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015d3e14-c91e-4e21-a8cd-5183a920bbde","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:16","title":"Újabb évre eltiltották az olasz üzletektől a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannóniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]