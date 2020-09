Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86c4da0c-47d8-4eb0-8541-6cc748aa45b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-zel együtt egy ügyes vírusvédelmi megoldást is megkapnak a felhasználók. Most azonban találtak egy problémát ebben a megoldásban: akár rosszindulatú programok is letölthetők a Defenderrel.","shortLead":"A Windows 10-zel együtt egy ügyes vírusvédelmi megoldást is megkapnak a felhasználók. Most azonban találtak...","id":"20200909_windows_defender_hiba_rosszindulatu_fajlok_letoltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86c4da0c-47d8-4eb0-8541-6cc748aa45b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d3fbe-ffba-4a8a-ad26-051f21e7cbfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_defender_hiba_rosszindulatu_fajlok_letoltese","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:03","title":"Akadt egy nem is olyan kis gond a Windows 10 beépített víruskergetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64d2740-4909-497b-bd3a-13969a9af36f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Le Monde-ban és a Süddeutsche Zeitungban is kiemelt téma az autonóm SZFE-ért vívott küzdelem.","shortLead":"A Le Monde-ban és a Süddeutsche Zeitungban is kiemelt téma az autonóm SZFE-ért vívott küzdelem.","id":"20200908_le_monde_Suddeutsche_Zeitung_szemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d64d2740-4909-497b-bd3a-13969a9af36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e83b013-7072-422a-a329-fb70448a66c8","keywords":null,"link":"/360/20200908_le_monde_Suddeutsche_Zeitung_szemle","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:30","title":"A Színművészetin a világ szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23242d9a-fb29-4835-92cc-3a8dc2568fda","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Láng Zsolt frakcióvezető szerint a gazdasági szereplők megsegítése kötelező feladata a fővárosi önkormányzatnak.","shortLead":"Láng Zsolt frakcióvezető szerint a gazdasági szereplők megsegítése kötelező feladata a fővárosi önkormányzatnak.","id":"20200909_fidesz_kdnp_jarvany_budapest_segely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23242d9a-fb29-4835-92cc-3a8dc2568fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ab1e6-d155-4b7a-87c7-4bff510021a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_fidesz_kdnp_jarvany_budapest_segely","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:50","title":"A budapesti Fidesz–KDNP 50 milliárdot adatna a járványkárosult fővárosi cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetési csalással vádolt képviselő arról beszélt, hogy a vádirata nullás és a készítőit kirúgták. Az ügyészség szerint a vádirat törvényes és senkit sem bocsátottak el.","shortLead":"A költségvetési csalással vádolt képviselő arról beszélt, hogy a vádirata nullás és a készítőit kirúgták. Az ügyészség...","id":"20200908_Simonka_vadirat_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c59678b-e5b2-4c07-bac4-ced6219c44b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Simonka_vadirat_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:26","title":"Simonka szerint a vádiratát készítő ügyészeket kirúgták, az ügyészség cáfolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt biztonsági őr vert meg egy vendéget Siófokon.","shortLead":"Egy garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt biztonsági őr vert meg egy vendéget Siófokon.","id":"20200909_biztonsagi_or_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea824b2c-bdc2-4d49-9b86-9e806325a760","keywords":null,"link":"/elet/20200909_biztonsagi_or_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:41","title":"Bíróság elé állt a vendéget leütő biztonsági őr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2f6a5d-e3f4-4a5b-8dd6-53a314c8da4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kaposvári színészképzőn kemény ideológiai nevelés zajlott, viszont rendszeresen maradtak el órák.","shortLead":"A kaposvári színészképzőn kemény ideológiai nevelés zajlott, viszont rendszeresen maradtak el órák.","id":"20200909_Akkor_te_vagy_a_kis_liberalis_ugye__Vidnyanszky_tanitvanyai_meseltek_kaposvari_elmenyeikrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d2f6a5d-e3f4-4a5b-8dd6-53a314c8da4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad68f4c5-3be1-4b04-860f-6368cd212b1b","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Akkor_te_vagy_a_kis_liberalis_ugye__Vidnyanszky_tanitvanyai_meseltek_kaposvari_elmenyeikrol","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:16","title":"„Akkor te vagy a kis liberális, ugye?” – Vidnyánszky egyetemén tartott ideológiai nevelést Takaró Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac17a13c-fa70-46d7-9c0d-d41e98ed0387","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon Soros Györggyel, Gyurcsány Ferenccel, Karácsony Gergellyel, vagy kivel tárgyalhatott Alföldi Róbert az Átrium pincéjében? A nézők még szavazhatnak is!","shortLead":"Vajon Soros Györggyel, Gyurcsány Ferenccel, Karácsony Gergellyel, vagy kivel tárgyalhatott Alföldi Róbert az Átrium...","id":"20200909_Alfoldi_Robert_video_pince_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac17a13c-fa70-46d7-9c0d-d41e98ed0387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4f9878-3309-435a-9830-79ceaf3c6e63","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Alfoldi_Robert_video_pince_targyalas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:58","title":"Alföldi Róbert bemutatta a leleplező videót a pincében tartott „titkos tárgyalásáról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Nem rossz egy nem sportos kocsitól\" – mondta a Tesla vezére az ID.3-ról. A VW főnöke viszont úgy tűnik, nem mondta el jól a kocsi adatait, miközben az autóban beszélgettek.","shortLead":"\"Nem rossz egy nem sportos kocsitól\" – mondta a Tesla vezére az ID.3-ról. A VW főnöke viszont úgy tűnik, nem mondta el...","id":"20200908_Video_Elon_Musk_a_VW_vezerevel_kocsikazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45df2100-1559-48f9-87d1-4bc86ec39292","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_Video_Elon_Musk_a_VW_vezerevel_kocsikazott","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:25","title":"Videó: Elon Musk a VW vezérével kocsikázott egyet a németek villanyautójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]