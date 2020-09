Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5291f7ef-30ed-421c-85af-4db18dc0805b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdán nyílik a Rolling Stones első boltja a londoni Carnaby Streeten.



","shortLead":"Szerdán nyílik a Rolling Stones első boltja a londoni Carnaby Streeten.



","id":"20200909_Boltot_kap_a_Rolling_Stones_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5291f7ef-30ed-421c-85af-4db18dc0805b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf01d9d1-f855-43b7-a78f-9e8da6326a65","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Boltot_kap_a_Rolling_Stones_Londonban","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:50","title":"Boltot kap a Rolling Stones Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kettős árcédulákon mutatja be egy bolt, hogy az étel árához képest mekkora az előállítás környezetterhelése. Még a biotermékeknél sem alacsony számok jöttek ki.","shortLead":"Kettős árcédulákon mutatja be egy bolt, hogy az étel árához képest mekkora az előállítás környezetterhelése. Még...","id":"20200909_etel_kornyezetterheles_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036a3a0a-73c7-410c-8368-1fc462a0a455","keywords":null,"link":"/zhvg/20200909_etel_kornyezetterheles_arak","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:03","title":"Duplájára nőne az ételek ára, ha beszámítanák a környezetterhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a síszövetség volt elnökének volt cégénél vizsgálódik közokirat-hamisítás miatt, egy gyanúsítottat kihallgattak. A lap szerint a NAV is eljárást folytat költségvetési csalás gyanúja miatt, utóbbit Miklós cáfolta. ","shortLead":"A rendőrség a síszövetség volt elnökének volt cégénél vizsgálódik közokirat-hamisítás miatt, egy gyanúsítottat...","id":"20200908_siszovetseg_miklos_edit_feljelentes_gyanusitas_kozokirathamisitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b904d724-060f-4bdb-b52c-f5a6e8d52383","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_siszovetseg_miklos_edit_feljelentes_gyanusitas_kozokirathamisitas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:23","title":"168 Óra: Közokirat-hamisítással gyanúsíthatják Miklós Editet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1eaa659-5397-46ae-bb7a-3531c630f24a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyűlnek az adományok, ám ez a pénz csak az induláshoz lesz elég Munk Veronika, a távozó indexesek új lapjának alapítója és leendő főszerkesztője szerint.","shortLead":"Gyűlnek az adományok, ám ez a pénz csak az induláshoz lesz elég Munk Veronika, a távozó indexesek új lapjának alapítója...","id":"20200908_munk_veronika_telex_indulas_atv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1eaa659-5397-46ae-bb7a-3531c630f24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217390df-634a-4d3b-8d36-5e69b2528e19","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_munk_veronika_telex_indulas_atv","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:52","title":"Egy-két héten belül elindulhat a Telex, a távozó indexesek új lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő is értesült a Színház-és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatos történésekről. ","shortLead":"Ő is értesült a Színház-és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatos történésekről. ","id":"20200908_Tippeljen_mit_irt_Ian_McKellen_a_tenyerebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bb50e4-17a2-4725-89db-bf23a55c3c9a","keywords":null,"link":"/elet/20200908_Tippeljen_mit_irt_Ian_McKellen_a_tenyerebe","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:52","title":"Tippeljen, mit írt Ian McKellen a tenyerébe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annak ellenére nőtt nagyot az infláció, hogy az üzemanyagok ára esik.","shortLead":"Annak ellenére nőtt nagyot az infláció, hogy az üzemanyagok ára esik.","id":"20200909_elelmiszer_inflacio_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393937e4-4d3d-45a3-be66-12e05943c090","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_elelmiszer_inflacio_dragulas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:01","title":"Megállíthatatlanul drágulnak az élelmiszerek, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f018379-31db-4aa7-af40-d4d4df2f734a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„Művésznek lenni a második legbiztonságosabb szakma koronavírus szempontból – a favágók után” – olvasom az artneten március 16-án, azon a napon, amikor a magyar kormány bejelentette a határok, iskolák, mozik és szórakozóhelyek le- és bezárását.

A cikk szerinti művészek: „a festők, a szobrászok és az illusztrátorok”. Bosszankodom. ","shortLead":"„Művésznek lenni a második legbiztonságosabb szakma koronavírus szempontból – a favágók után” – olvasom az artneten...","id":"20200909_Csendes_strategiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f018379-31db-4aa7-af40-d4d4df2f734a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82baf44-2cd5-433f-a137-4f7e14904791","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200909_Csendes_strategiak","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:31","title":"Csendes stratégiák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az ország nagy részén megindult a vírus a közösségi terjedése. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az ország nagy részén megindult a vírus a közösségi terjedése. ","id":"20200908_budapesten_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc451cc-1caf-4af2-b9d5-e5ca45695e74","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_budapesten_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. szeptember. 08. 16:40","title":"Budapesten és három nagyvárosban nőtt a koronavírus mennyisége a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]