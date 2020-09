Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit.","shortLead":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti...","id":"20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ab02ba-941b-4e64-9285-d0a8066ab1c0","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:43","title":"Cate Blanchett, Helen Mirren és Eddie Redmayne is kiáll az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c6cbe-bc97-43f4-8cda-2c551360fd45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piacelemző cégek abban egyetértenek, hogy 2020 második negyedéve nem a legjobb volt az okostelefonokat gyártó cégek történetében, a visszaesés mértékét ugyanakkor eltérően mérték. Egy biztos: még mindig a Samsung harapja ki a legnagyobb szeletet a piaci tortából.","shortLead":"A piacelemző cégek abban egyetértenek, hogy 2020 második negyedéve nem a legjobb volt az okostelefonokat gyártó cégek...","id":"20200909_okostelefonok_piaca_2020_q2_eladasok_piaci_reszesedes_samsung_apple_huawei_xiaomi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359c6cbe-bc97-43f4-8cda-2c551360fd45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc774e9-d2d5-41ca-a791-2f45d12405a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_okostelefonok_piaca_2020_q2_eladasok_piaci_reszesedes_samsung_apple_huawei_xiaomi","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:03","title":"Bezuhant az okostelefonok piaca, a Samsung és az Apple tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő is értesült a Színház-és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatos történésekről. ","shortLead":"Ő is értesült a Színház-és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatos történésekről. ","id":"20200908_Tippeljen_mit_irt_Ian_McKellen_a_tenyerebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bb50e4-17a2-4725-89db-bf23a55c3c9a","keywords":null,"link":"/elet/20200908_Tippeljen_mit_irt_Ian_McKellen_a_tenyerebe","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:52","title":"Tippeljen, mit írt Ian McKellen a tenyerébe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b56cc5-48a0-4bc1-8f0d-4168a747204d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem mindenkinek való, de sokan bolondulnak érte: virágzanak az amúgy sem suttogásukról híres motorbiciklikre szándékosan üvöltő, high-tech kipufogót fejlesztő vállalkozások.","shortLead":"Nem mindenkinek való, de sokan bolondulnak érte: virágzanak az amúgy sem suttogásukról híres motorbiciklikre...","id":"20200908_Hangot_adnak_vagyaiknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4b56cc5-48a0-4bc1-8f0d-4168a747204d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e680294-8561-48b1-bb90-ff2e58d3f43a","keywords":null,"link":"/360/20200908_Hangot_adnak_vagyaiknak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:00","title":"Lehet-e piaca egy olyan terméknek, amely még a használó életét is pokollá teszi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fcefc2-86d0-4940-883b-747b02b05caa","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Nemzetközileg elismert közgazdászból lett Szudán miniszterelnöke Abdalla Hamdok, aki megteremtheti a békét a polgárháború sújtotta országban, s kivezetheti azt a nemzetközi párialétből.","shortLead":"Nemzetközileg elismert közgazdászból lett Szudán miniszterelnöke Abdalla Hamdok, aki megteremtheti a békét...","id":"202036_abdalla_hamdok_szudan_csodatevo_kormanyfoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04fcefc2-86d0-4940-883b-747b02b05caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7213b031-0ead-46bd-b0d9-9dd19837354b","keywords":null,"link":"/360/202036_abdalla_hamdok_szudan_csodatevo_kormanyfoje","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:00","title":"A csodatévő kormányfő, aki elhozhatja a békét Szudánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar gazdaság 14,5 százalékkal zsugorodott a második negyedévben, a foglalkoztatottak száma 5,3 százalékkal csökkent. Mindkét adat a harmadik legrosszabb az unióban.","shortLead":"A magyar gazdaság 14,5 százalékkal zsugorodott a második negyedévben, a foglalkoztatottak száma 5,3 százalékkal...","id":"20200908_Csak_ket_unios_orszag_gazdasaga_esett_nagyobbat_a_magyarnal_a_masodik_negyedevben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bac1b7c-a285-4f6c-9796-bf047df7f4be","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Csak_ket_unios_orszag_gazdasaga_esett_nagyobbat_a_magyarnal_a_masodik_negyedevben","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:48","title":"Csak két uniós ország gazdasága esett nagyobbat a magyarnál a második negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3b8410-ff73-46f1-81d6-e87a9f213290","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Olyan érzékeny személyes adatokat kell megadniuk és kezelniük, amihez se kellő ismeretük, se megfelelő informatikai hátterük nincs. Egyelőre megbecsülni sem lehet, mennyien dolgoznak ezentúl inkább feketén, zsebre. Vagy hagynak fel végleg a tanítással. ","shortLead":"Olyan érzékeny személyes adatokat kell megadniuk és kezelniük, amihez se kellő ismeretük, se megfelelő informatikai...","id":"20200907_felnottkepzes_adatkezeles_nyelvtanitas_korrepetalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e3b8410-ff73-46f1-81d6-e87a9f213290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671186c-22e0-4588-8ced-13dc1162f716","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_felnottkepzes_adatkezeles_nyelvtanitas_korrepetalas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:20","title":"Sorra dobják be a törölközőt a magántanárok az új felnőttképzési törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e083d49b-9adf-443c-9d5a-d9c0aed8b5f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem Vas utcai épülete előtt tartottak sajtótájékoztatót. A színművészeti hallgatói szerint a kuratórium és Vidnyánszky a diákság számára illegitim, így nem ülnek le velük tárgyalni.","shortLead":"Az egyetem Vas utcai épülete előtt tartottak sajtótájékoztatót. A színművészeti hallgatói szerint a kuratórium és...","id":"20200908_szinmuveszeti_szfe_hok_kuratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e083d49b-9adf-443c-9d5a-d9c0aed8b5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd924563-bfd7-4143-9264-6b5f862b2c5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szinmuveszeti_szfe_hok_kuratorium","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:11","title":"A Színművészeti hallgatói nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]