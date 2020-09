Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt szerint \"teljesen megalapozottan váltotta ki a nemzetközi közösség felháborodását\" az, ami a fehéroroszoknál történt. Hosszú út vezetett odáig, mire a kormánypártból valaki kimondta: elcsalták a fehérorosz választást.","shortLead":"Németh Zsolt szerint \"teljesen megalapozottan váltotta ki a nemzetközi közösség felháborodását\" az, ami...","id":"20200909_feheroroszorszag_belarusz_ellenzek_tuntetes_szolidaritas_nemeth_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0bf19c-d0a4-40ff-a9b1-8c19a7a3bd62","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_feheroroszorszag_belarusz_ellenzek_tuntetes_szolidaritas_nemeth_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:41","title":"A külügyi bizottság fideszes elnöke szerint Magyarországnak szolidárisnak kell lennie a belarusz néppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerdán hivatalosan is bejelentette, mikor és mennyiért vásárolhatják meg a játékosok a gyártó legújabb konzolját, az Xbox Series X-et. ","shortLead":"A Microsoft szerdán hivatalosan is bejelentette, mikor és mennyiért vásárolhatják meg a játékosok a gyártó legújabb...","id":"20200909_xbox_series_x_megjelenes_ar_konzol_konzoljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fd8845-e4d0-4f3c-874a-11e230fcdb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_xbox_series_x_megjelenes_ar_konzol_konzoljatek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:03","title":"Hivatalos: november 10-től kapható az új Xbox, a magyar árat is tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d147d8b-71a9-49cd-b742-20405dfb711a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1984-ben még nem állt rendelkezésre a vizuális megjelenítéshez ahhoz fogható a technológia, mint amilyet ma használnak a stúdiók. Az óriási változást most a Dűne esetében követhetjük le.","shortLead":"1984-ben még nem állt rendelkezésre a vizuális megjelenítéshez ahhoz fogható a technológia, mint amilyet ma használnak...","id":"20200910_dune_2020_trailer_elozetes_film_latvanyvilag_cgi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d147d8b-71a9-49cd-b742-20405dfb711a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce3cacb-9bea-4154-844f-03181de3e198","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_dune_2020_trailer_elozetes_film_latvanyvilag_cgi","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:03","title":"Videó: Egymás mellé tették a Dűne 1984-es és 2020-as változatát, látványos a különbség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010ddd06-f536-4ba9-ac68-17a549ea6a22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokat kellett várni rá, de most végre hivatalosan is leleplezték a nyolcas Golf praktikus családi változatát.","shortLead":"Sokat kellett várni rá, de most végre hivatalosan is leleplezték a nyolcas Golf praktikus családi változatát.","id":"20200909_megerkezett_az_uj_vw_golf_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=010ddd06-f536-4ba9-ac68-17a549ea6a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedb2902-0989-4363-a9fc-3c83f6bfc7fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_megerkezett_az_uj_vw_golf_kombi","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:59","title":"Megérkezett az új VW Golf kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e1a48d-0ba7-48f0-a818-2ccc90a0cc4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai versenyző és autós showman megmutatta mit tud egy elektromos ralikrossz autó. ","shortLead":"Az amerikai versenyző és autós showman megmutatta mit tud egy elektromos ralikrossz autó. ","id":"20200908_A_hangjat_leszamitva_Ken_Block_szerint_is_elkepesztoen_meg_egy_villany_ralikrossz_auto__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95e1a48d-0ba7-48f0-a818-2ccc90a0cc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb5ba28-2623-4853-82bf-fc2d31bb14fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_A_hangjat_leszamitva_Ken_Block_szerint_is_elkepesztoen_meg_egy_villany_ralikrossz_auto__video","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:08","title":"A hangját leszámítva Ken Block szerint is elképesztő egy villany versenyautó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f2e1bc-ae4e-4d97-a9bc-2a8dbbf3ebe5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak akkor váltanak, ha a járvány megjelenik.","shortLead":"Csak akkor váltanak, ha a járvány megjelenik.","id":"20200910_koronavirus_jarvany_iskola_digitalis_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f2e1bc-ae4e-4d97-a9bc-2a8dbbf3ebe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bacd2be-ae1a-46df-8b74-954c0a67ee06","keywords":null,"link":"/elet/20200910_koronavirus_jarvany_iskola_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:50","title":"Tíz-húsz iskola állt át eddig távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b612163-0d55-4f21-a83e-a53e41b578f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mutálódott jelentősen a kórokozó, a Semmelweis Egyetem rektora szerint ez még mindig ugyanaz, amelyik tavasszal fertőzött.","shortLead":"Nem mutálódott jelentősen a kórokozó, a Semmelweis Egyetem rektora szerint ez még mindig ugyanaz, amelyik tavasszal...","id":"20200910_merkely_bela_koronavirus_terjedes_kockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b612163-0d55-4f21-a83e-a53e41b578f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e4ad72-3d96-45eb-8958-9f5c85713972","keywords":null,"link":"/elet/20200910_merkely_bela_koronavirus_terjedes_kockazat","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:57","title":"Merkely: Nőtt a koronavírus terjedésének kockázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62d6445-91df-4a9a-94db-e9568983be2c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szerinte az SZFE diákjai nagyon világos jövőképért harcolnak, és a szembenállást nem ők fogják elunni.","shortLead":"Szerinte az SZFE diákjai nagyon világos jövőképért harcolnak, és a szembenállást nem ők fogják elunni.","id":"20200909_Molnar_Aron_A_mindent_erobol_megoldani_akaro_hatalommal_nincs_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e62d6445-91df-4a9a-94db-e9568983be2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e673c1cf-0b96-4269-a581-d534a2ac4cef","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_Molnar_Aron_A_mindent_erobol_megoldani_akaro_hatalommal_nincs_parbeszed","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:19","title":"Molnár Áron: A mindent erőből megoldani akaró hatalommal nincs párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]