[{"available":true,"c_guid":"0aa31847-7ea9-4a52-bb99-94d63b45b341","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kimi \"Iceman\" Raikkönen és a bizalom ereje.","shortLead":"Kimi \"Iceman\" Raikkönen és a bizalom ereje.","id":"20200909_Kimi_Raikkonen_Alfa_Romeo_Stelvio_Quadrifoglio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa31847-7ea9-4a52-bb99-94d63b45b341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7c4f1c-ae06-44b1-b5fa-139f50a06024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_Kimi_Raikkonen_Alfa_Romeo_Stelvio_Quadrifoglio","timestamp":"2020. szeptember. 10. 04:27","title":"A Jégember nagyot alakít az Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház új igazgatója úgy véli, egy művészeti egyetem szabadsága nemzeti ügy. ","shortLead":"A Vígszínház új igazgatója úgy véli, egy művészeti egyetem szabadsága nemzeti ügy. ","id":"20200910_Rudolf_Peter_Jelen_korulmenyek_kozott_konszenzusra_tovabblepesre_nem_latok_eselyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da29ea3-120f-42bf-926c-24c717c5286a","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_Rudolf_Peter_Jelen_korulmenyek_kozott_konszenzusra_tovabblepesre_nem_latok_eselyt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:28","title":"Rudolf Péter: Jelen körülmények között konszenzusra, továbblépésre nem látok esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c392536-492f-464b-8bdf-c077eacd59b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nyugati partvidékén továbbra is komoly gondot okoznak a szárazság miatt kialakuló futótüzek. Részben ezért, részben pedig az úgynevezett Rayleigh-szórás miatt Oregon államban skarlátvörös lett az ég.","shortLead":"Az Egyesült Államok nyugati partvidékén továbbra is komoly gondot okoznak a szárazság miatt kialakuló futótüzek...","id":"20200910_rayleigh_szoras_oregon_erdotuz_fenyszoras_reszecske","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c392536-492f-464b-8bdf-c077eacd59b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3456136-9c9e-4deb-bd53-f5a213454538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_rayleigh_szoras_oregon_erdotuz_fenyszoras_reszecske","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:33","title":"Mintha eljött volna a vég: Amerika egyik államában skarlátvörös lett az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c95ce2-fa03-451a-8d43-38ff0f2010d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Télen várhatóan csak fokozza majd a helyzetet az influenza.","shortLead":"Télen várhatóan csak fokozza majd a helyzetet az influenza.","id":"20200911_koronavirus_jarvany_szerbia_harmadik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c95ce2-fa03-451a-8d43-38ff0f2010d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57129b4-39f4-4936-9b51-560fca2a2ae6","keywords":null,"link":"/vilag/20200911_koronavirus_jarvany_szerbia_harmadik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:41","title":"Szerbiában már a harmadik hullámról beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7958ed-7c4a-483b-a0ae-4a07805ae866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsapatnak sikerült a valaha volt legkisebb méretűre összezsugorítania azt a szerkezetet, ami a mágnese mező legapróbb változását is képes detektálni.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsapatnak sikerült a valaha volt legkisebb méretűre összezsugorítania azt a szerkezetet, ami...","id":"20200910_szupravezetes_squid_magneses_mezo_merese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7958ed-7c4a-483b-a0ae-4a07805ae866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23105aa-ab8f-4227-be94-dc27402f94e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_szupravezetes_squid_magneses_mezo_merese","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:03","title":"Magyar kutató segített megépíteni a miniatűr eszközt, ami a szív és az agy vizsgálatánál segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84f58dd-0692-43f2-9bd4-2f1a8878bd72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyedi támogatás révén hét önkormányzat jutott pénzhez. A legtöbbet Esztergom kapta.","shortLead":"Az egyedi támogatás révén hét önkormányzat jutott pénzhez. A legtöbbet Esztergom kapta.","id":"20200911_vissza_nem_teritendo_tamogatas_esztergom_kormany_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b84f58dd-0692-43f2-9bd4-2f1a8878bd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f08b44-012a-4db2-aca5-a51eb484212f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_vissza_nem_teritendo_tamogatas_esztergom_kormany_onkormanyzat","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:41","title":"A kormány kérelem és pályázat nélkül osztott ki 354 millió forintot egyes önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint ezek az egészségügyi véleményformálók emberek életét veszélyeztetik.","shortLead":"A miniszter szerint ezek az egészségügyi véleményformálók emberek életét veszélyeztetik.","id":"20200911_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_virustagadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbd58e3-73a3-4fa9-978a-96364b94825e","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_virustagadok","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:46","title":"Kásler Miklós mélyen elítéli a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de9fb98-5ed5-4c02-b6c2-30ad183a3863","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A belarusz helyzetet is megtárgyalják a lublini találkozón.","shortLead":"A belarusz helyzetet is megtárgyalják a lublini találkozón.","id":"20200910_orban_viktor_lengyelorszag_V4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7de9fb98-5ed5-4c02-b6c2-30ad183a3863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440091f7-fec3-48e6-ae84-f21091a7f251","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_orban_viktor_lengyelorszag_V4","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:38","title":"Orbán pénteken Lengyelországban tárgyal a V4-es kormányfőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]