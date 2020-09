Egy fokkal kényelmesebben is megtervezhetők már a Waze-béli útvonaltervek. Az újdonság magyar felhasználók számára is elérhető.

Új funkcióval bővítette webes változatát a Waze: a felhasználók a szolgáltatás böngészős kiadásában összeállított utazástervüket immár a mobiljukra is átküldhetik, az app pedig, az élő forgalmi adatok alapján, értesíti is az autósokat, hogy mikor érdemes útra kelniük.

Az újdonság használata a Google Mapsben is megtalálható funkcióhoz hasonló: előbb be kell írni, honnan és hova szeretne eljutni az ember (ehhez navigáljunk a szolgáltatás bal felső részére), majd az útvonal elkészülte után válasszuk a Mentés az alkalmazásba parancsot.

Az utazástervező előnye, hogy az érkezés várható ideje, illetve az úton töltött idő is nyomon követhető vele. A tervezett útvonal pedig – egy egyszerű link segítségével – meg is osztható. A fejlesztés használatához természetesen a mobilra is telepíteni kell a Waze-t, illetve a felhasználónak rendelkeznie kell a szolgáltatásra regisztrált fiókkal. (Amibe pedig nyilván be is kell lépnie.)

A Waze által bevezetett újdonságot az iPhone-osok és az androidos készülékek tulajdonosai is használhatják.

