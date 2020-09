Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2e84b20-5a0f-4dbd-b6d3-951a760daa6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy belépett a Surface Duo az amerikai piacra, azonnal lecsaptak rá a nagy tech-oldalak a mindenképpen izgalmasnak ígérkező eszközre. Általános vélemény, hogy a kettős képernyők jobbak lehetnek az egyetlennél, azonban a Microsoftnak még bőven van tennivalója, hogy tényleg megérje egy ilyen eszközt vásárolni. ","shortLead":"Ahogy belépett a Surface Duo az amerikai piacra, azonnal lecsaptak rá a nagy tech-oldalak a mindenképpen izgalmasnak...","id":"20200912_microsoft_surface_duo_elso_tesztek_velemenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2e84b20-5a0f-4dbd-b6d3-951a760daa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7bd4d9-f1d5-4393-9c32-060eeba159c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_microsoft_surface_duo_elso_tesztek_velemenyek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 10:03","title":"Érdemes áldozni rá? Itt vannak az első tapasztalatok a Microsoft androidos telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd1eb9f-97a3-4b3f-902e-939443bae7e4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár a piros jelzésű országokba is látogathatnak, ha valamelyik ott lévő egyetem hallgatói","shortLead":"Akár a piros jelzésű országokba is látogathatnak, ha valamelyik ott lévő egyetem hallgatói","id":"20200912_korlatozas_diakok_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd1eb9f-97a3-4b3f-902e-939443bae7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c92a6b-0ef8-4d86-a972-f57db04278b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_korlatozas_diakok_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 12. 10:05","title":"Speciális feltételekkel utazhatnak külföldre a magyar hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b3695e-5a98-4379-bdd1-1899dd23d3e6","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára szerint nagyon nehéz megérteni, hogy miért ömlött az egyetem tanáraira irdatlan mennyiségű vád, aminek nagy része minden alapot nélkülöz. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja, amelyben szóba kerül még a rendszerváltás is.



","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára szerint nagyon nehéz megérteni, hogy miért ömlött az egyetem tanáraira...","id":"20200912_Almasi_Tamas_filmrendezo_fulke_rendszervaltas_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b3695e-5a98-4379-bdd1-1899dd23d3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb46f836-46f0-4117-a540-4d860756a8b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Almasi_Tamas_filmrendezo_fulke_rendszervaltas_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 12. 11:30","title":"Almási Tamás a Fülkében: Egy úthenger elindult, de előtte még sárral megdobáltak bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: dacminiszter, frekvenciabüntetés, tesztpolitika, sztrájk, horror.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200913_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736775bd-1b7c-449b-8cd5-ae4d819320c0","keywords":null,"link":"/360/20200913_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János valódi híreket mond a Háttérhatalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tarka keverék a németországi koronatagadók társasága: az egyszerű oltásellenesek mellett a legvadabb összeesküvés-elméletek hívei szintúgy megtalálhatók, mint a kemény szélsőjobboldaliak.","shortLead":"Tarka keverék a németországi koronatagadók társasága: az egyszerű oltásellenesek mellett a legvadabb...","id":"202037__nemet_virustuntetok__osszeeskuveshivok__szelsojobb__koronatagadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1993c710-46b3-4f6a-920c-7302a0790980","keywords":null,"link":"/360/202037__nemet_virustuntetok__osszeeskuveshivok__szelsojobb__koronatagadok","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:00","title":"Berlinben összefújta a politikai szél a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter újabb képességét mutatta be.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter újabb képességét mutatta be.","id":"20200912_varga_judit_alma_zsonglorkodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d43a80-4931-419a-84a4-f581380b5d18","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_varga_judit_alma_zsonglorkodes","timestamp":"2020. szeptember. 12. 15:12","title":"Varga Judit almákkal trükközik két megbeszélés között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több hónap szünet után a francia kormányellenes sárgamellényes tiltakozók szombaton több nagyvárosban is felvonultak, de a vártnál kevesebben voltak. Párizsban mintegy ezer ember tiltakozott, többen összecsaptak a rendőrökkel.","shortLead":"Több hónap szünet után a francia kormányellenes sárgamellényes tiltakozók szombaton több nagyvárosban is felvonultak...","id":"20200912_A_vartnal_kevesebben_vettek_reszt_a_sargamellenyesek_parizsi_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07ac33f-11ea-4eb7-a7d0-b6601f5bd0fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_A_vartnal_kevesebben_vettek_reszt_a_sargamellenyesek_parizsi_tuntetesen","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:12","title":"A vártnál kevesebben vettek részt a sárgamellényesek párizsi tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9bccf8-b44d-47d8-b9a4-2046aeece18e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két nemzetközi hírű társadalomtudós szerint kormányoktól független szakértői testületeket kellene létrehozni, és ennek döntései alapján fellépni a fake news terjedése ellen.","shortLead":"Két nemzetközi hírű társadalomtudós szerint kormányoktól független szakértői testületeket kellene létrehozni, és ennek...","id":"20200913_Osszeeskuveselmeletek_futoszalagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bccf8-b44d-47d8-b9a4-2046aeece18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a465a27-0a3d-4433-96ef-c1c133e09a89","keywords":null,"link":"/360/20200913_Osszeeskuveselmeletek_futoszalagon","timestamp":"2020. szeptember. 13. 09:00","title":"Készült egy recept az összeesküvés-elméletek elleni harchoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]