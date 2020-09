Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a kitűzött tárgyalásokat, így a bizonyítási eljárás csak most kezdődhetett meg.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a kitűzött tárgyalásokat, így a bizonyítási eljárás csak most...","id":"20200908_hableany_setahajo_baleset_bizonyitasi_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aee461-9e70-413c-a513-ea7af8b5f2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_hableany_setahajo_baleset_bizonyitasi_eljaras","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:59","title":"Hableány-baleset: megkezdődött a bizonyítási eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4657433-355e-4432-a3dd-f2ee8d7ac978","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elsőre bonyolultnak tűnő kritériumrendszerrel határoznák meg, milyen sokszínűség kell a legjobb filmnek járó Oscar-jelöléshez.","shortLead":"Elsőre bonyolultnak tűnő kritériumrendszerrel határoznák meg, milyen sokszínűség kell a legjobb filmnek járó...","id":"20200909_mellozott_kisebbsegiek_filmek_Oscar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4657433-355e-4432-a3dd-f2ee8d7ac978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1a9783-8dae-4f30-9d79-ff158924277d","keywords":null,"link":"/elet/20200909_mellozott_kisebbsegiek_filmek_Oscar","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:06","title":"Csak mellőzött kisebbségeket foglalkoztató filmek kaphatják meg a legjobb filmnek járó Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok derülnek ki.","shortLead":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok...","id":"20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb08ebf-fcc0-4a77-a03b-6922a5efa985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:10","title":"Trump már februárban tudta, mennyire súlyos a koronavírus, mégis elviccelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az LMVH is érzi a koronavírus-járvány miatti válságot, mégsem veszik meg a Tiffany ékszercéget.","shortLead":"Az LMVH is érzi a koronavírus-járvány miatti válságot, mégsem veszik meg a Tiffany ékszercéget.","id":"20200909_Visszalepett_a_tortenelmi_luxusfelvasarlastol_az_LVMH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d34201-88d8-4418-8844-0f666b788cea","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_Visszalepett_a_tortenelmi_luxusfelvasarlastol_az_LVMH","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:23","title":"Meghiúsul a luxusipar valaha volt legnagyobbb felvásárlási kísérlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A WWF frissen megjelent jelentése bár a biodiverzitás súlyos csökkenésről számol be, arra is kitér, ha időben cselekszünk, még van remény a káros folyamatok megfordítására. Máskülönben 8 milliárd ember élete a tét. ","shortLead":"A WWF frissen megjelent jelentése bár a biodiverzitás súlyos csökkenésről számol be, arra is kitér, ha időben...","id":"20200910_elo_bolygo_jelentes_wwf_biodiverzitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919291d6-b35c-4f35-8427-8bd334137e10","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_elo_bolygo_jelentes_wwf_biodiverzitas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:00","title":"WWF: Az életmódunkat is meg kell változtatni, hogy megakadályozzuk fajok kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154c1ba9-a3f4-4229-b00c-64a834b76427","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gamer szék, billentyűzet és egér után saját fejlesztésű rágógumija is van már a Razernek.","shortLead":"A gamer szék, billentyűzet és egér után saját fejlesztésű rágógumija is van már a Razernek.","id":"20200909_razer_ragogumi_videojatekosok_gamerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=154c1ba9-a3f4-4229-b00c-64a834b76427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc0147c-3946-41f1-81f7-0ab75609e70c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_razer_ragogumi_videojatekosok_gamerek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 19:14","title":"Megjött a videojátékosoknak kitalált rágógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb világsztár írt üzenetet a tenyerébe.","shortLead":"Újabb világsztár írt üzenetet a tenyerébe.","id":"20200909_Cate_Blanchett_szinmuveszeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596d1097-5a2e-401e-a813-eb1a21d43fe2","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Cate_Blanchett_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:29","title":"Cate Blanchett is kiállt a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a759b8-6695-491a-a14a-dba1865cd31e","c_author":"Muharay Katalin - Lisszabon","category":"360","description":"Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kezdődött meg Lisszabonban az „évszázad perének” kikiáltott tárgyalás a Magyarországon letartóztatott Rui Pinto ügyében. Ő az, aki miatt Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is megütötte a bokáját.","shortLead":"Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kezdődött meg Lisszabonban az „évszázad perének” kikiáltott tárgyalás...","id":"20200909_Szoros_emberfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01a759b8-6695-491a-a14a-dba1865cd31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de9830-afbe-48a7-b424-714dec0b4147","keywords":null,"link":"/360/20200909_Szoros_emberfogas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:00","title":"Szijjártót is megpróbálta belekeverni védekezésébe a Budapestről szivárogtató portugál hacker ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]