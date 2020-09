Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"102d8f6d-de7e-4699-b11a-1d5bb1d56638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavazással dönthetnek este arról a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai és diákjai, hogy hétfőn elinduljon-e az oktatás és, ha igen, hogyan. 12 napja tart az egyetemi blokád, amit az intézmény egyik oktatója, Karsai György szerint nem kedvtelésből tartanak fent a diákok. A miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken azt mondta, szerinte legalább a lehetőséget meg kellene adni az új, Vidnyánszy Attila által vezetett kuratóriumnak. ","shortLead":"Szavazással dönthetnek este arról a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai és diákjai, hogy hétfőn elinduljon-e...","id":"20200912_Szavazassal_donthetnek_az_SZFE_tanarai_es_diakjai_hogy_elinduljone_az_oktatas_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=102d8f6d-de7e-4699-b11a-1d5bb1d56638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a35f96-ea07-49b9-9461-82bfed772484","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Szavazassal_donthetnek_az_SZFE_tanarai_es_diakjai_hogy_elinduljone_az_oktatas_hetfon","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:49","title":"Szavazással dönthetnek az SZFE tanárai és diákjai, hogy elinduljon-e az oktatás hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","shortLead":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","id":"20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07cc32e-96c1-4ec3-abc0-c3ca994ea798","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:38","title":"Ezúttal a 8-as főúton haladt valaki szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják meg őket. Volt, hogy a delfinek eltörték a kormánylapátot, és már sérülést is okoztak embernek. ","shortLead":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják...","id":"20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada7b5d5-92d2-4ad8-a8c4-1b2eb7c6b2db","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:23","title":"Kardszárnyú delfinek támadják a hajókat a spanyol partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki:","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki:","id":"20200912_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6050af1-7a28-423d-9fde-89eb7b26fd7d","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:00","title":"Itt vannak az ötöslottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6664c6-3569-4f38-9987-c3e7aa0ac737","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók a környezeti DNS segítségével keresték a csökkenő egyedszámú és eltűnt fajokat Brazília két régiójában. A Megaelosia bocainensis nevű békafajt hat másik fajjal együtt észlelték, melyek közül négy populációja csökkenőben van, kettőé pedig helyi szinten évek óta eltűnt.","shortLead":"A kutatók a környezeti DNS segítségével keresték a csökkenő egyedszámú és eltűnt fajokat Brazília két régiójában...","id":"20200912_kihaltnak_hitt_bekafaj_megaelosia_bocainensis_levelibeka_brazilia_edns","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e6664c6-3569-4f38-9987-c3e7aa0ac737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e33084-7cdc-47bc-990a-845cf5f3672a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_kihaltnak_hitt_bekafaj_megaelosia_bocainensis_levelibeka_brazilia_edns","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:03","title":"Bevetették az eDNS módszert, rábukkantak egy 1977 óta kihaltnak hitt békafajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ebf743-3586-47ee-9b2f-a6ab4883a0a7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nem vékonyítja el túlságosan a pénztárcánkat, minőségi a kialakítása, gyerekjáték egyszerűségű a használata és nem is szól rosszul. Gyors próbán a Honor Choice TWS Earbuds.","shortLead":"Nem vékonyítja el túlságosan a pénztárcánkat, minőségi a kialakítása, gyerekjáték egyszerűségű a használata és nem is...","id":"20200912_honor_choice_tws_earbuds_fulhallgato_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6ebf743-3586-47ee-9b2f-a6ab4883a0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b76d25f-484f-4304-9083-237e7540db7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_honor_choice_tws_earbuds_fulhallgato_teszt_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 12. 12:03","title":"Zene füleinknek: kipróbáltuk az AirPods töredékébe kerülő új Honor fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök önmagával való elégedettséget sugároz az Operatív Törzs szombati ülésén.","shortLead":"A magyar miniszterelnök önmagával való elégedettséget sugároz az Operatív Törzs szombati ülésén.","id":"20200912_orban_viktor_coolest_hungarian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f347c5-d5bd-4634-8c1d-d5e9305f49a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_orban_viktor_coolest_hungarian","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:10","title":"A legmenőbb magyar - üzente magáról maszkján Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton láthatóak leginkább a füstsávok.","shortLead":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton...","id":"20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f43d5-8127-42db-8b0e-067c8e3bdca6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:50","title":"Európát is elérte már a kaliforniai tüzek füstje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]