[{"available":true,"c_guid":"d853127e-d559-4f6e-9b65-2c949ddf5dd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szijjártó Péter személyesen adta át a Hell szikszói beruházásának felét megfinanszírozó támogatási okiratot.","shortLead":"Szijjártó Péter személyesen adta át a Hell szikszói beruházásának felét megfinanszírozó támogatási okiratot.","id":"20200914_hell_energy_allami_tamogatas_borsodi_cukorsilok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d853127e-d559-4f6e-9b65-2c949ddf5dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbdf5b3-5c5a-4000-b292-91d48d020930","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_hell_energy_allami_tamogatas_borsodi_cukorsilok","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:59","title":"A Hell energiaital-gyártó 282 milliót kap az államtól cukortároló építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Fülöp-szigeteki bíborosról 10 nappal azután derült ki, hogy fertőzött, hogy audiencián volt a pápánál.","shortLead":"Egy Fülöp-szigeteki bíborosról 10 nappal azután derült ki, hogy fertőzött, hogy audiencián volt a pápánál.","id":"20200914_ferenc_papa_koronavirusos_biboros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260b4201-e89c-475a-a42e-220a5743e081","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_ferenc_papa_koronavirusos_biboros","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:15","title":"Ferenc pápa egy koronavírusos bíborossal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70d0d0f-8cd9-4bde-b477-bba1fab2b46c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kor ellenére ezúttal egy szó szerint bejáratósan új veteránhoz van szerencsénk. ","shortLead":"A több évtizedes kor ellenére ezúttal egy szó szerint bejáratósan új veteránhoz van szerencsénk. ","id":"20200913_nem_eliras_38_kilometerrel_arulnak_egy_regi_vw_bogarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e70d0d0f-8cd9-4bde-b477-bba1fab2b46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1f370-7d08-4103-bb2d-389409ca890c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_nem_eliras_38_kilometerrel_arulnak_egy_regi_vw_bogarat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 06:41","title":"Nem elírás: 38 kilométerrel árulnak egy régi VW Bogarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59efe9c-3a7c-4476-bbc6-9515f35acff9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismeretlen támadó piszkított bele többször is a hódmezővásárhelyi fürdő vízébe, a Duma Aktuál megvizsgálta, mi állhat a háttérben. Politikai támadás vagy csak romlott a tejföl a lángoson a büfében? ","shortLead":"Ismeretlen támadó piszkított bele többször is a hódmezővásárhelyi fürdő vízébe, a Duma Aktuál megvizsgálta, mi állhat...","id":"20200914_Duma_Aktual_Vasarhelyi_kakafantom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d59efe9c-3a7c-4476-bbc6-9515f35acff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcafb88-b974-4527-8153-71053faafcfe","keywords":null,"link":"/360/20200914_Duma_Aktual_Vasarhelyi_kakafantom","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:00","title":"Duma Aktuál: Öngyilkos merénylő lehet a vásárhelyi kakifantom ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Florida legnagyobb szórakoztatóközpontja több tízezer embertől vált meg, így próbál segíteni rajtuk a szakszervezet. ","shortLead":"Florida legnagyobb szórakoztatóközpontja több tízezer embertől vált meg, így próbál segíteni rajtuk a szakszervezet. ","id":"20200914_Veget_nem_ero_kocsisor_a_Disney_World_elott__most_azonban_etelre_varnak_az_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999aac2a-dce1-449f-837f-6f3fa0bb326c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Veget_nem_ero_kocsisor_a_Disney_World_elott__most_azonban_etelre_varnak_az_emberek","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:05","title":"Véget nem érő kocsisor a Disney World előtt – most azonban ételre várnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","shortLead":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","id":"20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a6d7a-255a-46d3-a36e-e5a983f03878","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:11","title":"Nagy különbséggel győzték le a Fidesz jelöltjét Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d8fb0b-ce43-4583-8975-8202f1a31ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kaliforniai startup háromszor akarta megkerülni a Földet egy tizenkét méteres rakétával, a kínaiak pedig egy műholdat próbáltak pályára állítani. ","shortLead":"Egy kaliforniai startup háromszor akarta megkerülni a Földet egy tizenkét méteres rakétával, a kínaiak pedig...","id":"20200913_raketateszt_kiloves_urkutatas_robbanas_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8d8fb0b-ce43-4583-8975-8202f1a31ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d53c122-5694-455b-adf0-52c21da1adad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_raketateszt_kiloves_urkutatas_robbanas_baleset","timestamp":"2020. szeptember. 13. 18:40","title":"Egy nap alatt két rakétateszt is befuccsolt (videók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 13 ezer beazonosított esetről tudni már Magyarországon.","shortLead":"Több mint 13 ezer beazonosított esetről tudni már Magyarországon.","id":"20200914_Koronavirus_beteg_fertozottet_regisztralt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962c7f2a-a42f-4880-adfd-9099dd81ecc4","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Koronavirus_beteg_fertozottet_regisztralt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:24","title":"Meghalt öt koronavírusos beteg, 844 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]