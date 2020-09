Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f59ef7b-aa52-4af8-b705-112993216e2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A polgármesterek pénzügyi stabilitást szeretnének.","shortLead":"A polgármesterek pénzügyi stabilitást szeretnének.","id":"20200916_Oligarchak_kisertenek_a_dorgicsei_lankakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f59ef7b-aa52-4af8-b705-112993216e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cdf596-818f-465b-a631-51108981f5f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Oligarchak_kisertenek_a_dorgicsei_lankakon","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:19","title":"Oligarchák kísértenek a dörgicsei lankákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fertőzött diák miatt rendelték el a távoktatást.","shortLead":"Egy fertőzött diák miatt rendelték el a távoktatást.","id":"20200916_karanten_gimnazium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82457380-8832-43de-9088-d7d87e7ac88a","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_karanten_gimnazium","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:28","title":"Karanténba került két osztály egy budapesti gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8288a28-2194-4cfd-8bc4-5517f6258a10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúz a Google, és szeptember végén nemcsak okostelefonokat, hanem új okoshangszórót és Chromecast eszközt is bemutat.","shortLead":"Belehúz a Google, és szeptember végén nemcsak okostelefonokat, hanem új okoshangszórót és Chromecast eszközt is bemutat.","id":"20200916_szeptember30_virtualis_esemeny_google_pixel_5g_chromecast_okoshangszoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8288a28-2194-4cfd-8bc4-5517f6258a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0515e0f0-7545-4735-bfbe-6510ff3b9e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_szeptember30_virtualis_esemeny_google_pixel_5g_chromecast_okoshangszoro","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:33","title":"Több új készüléket is kiad a Google, telefon és hangszóró is érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f06bf3d-8c34-4b70-91ef-cdc92fe9d917","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engednék az országba azokat az árucikkeket, amik a kínai munkatáborokhoz köthetőek – közölte az amerikai vám- és határvédelmi hivatal megbízottja.","shortLead":"Nem engednék az országba azokat az árucikkeket, amik a kínai munkatáborokhoz köthetőek – közölte az amerikai vám- és...","id":"20200915_ujgurok_kenyszermunka_amerikai_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f06bf3d-8c34-4b70-91ef-cdc92fe9d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ff9945-8cec-4930-8fa2-89ba9e73f88f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_ujgurok_kenyszermunka_amerikai_szankciok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:24","title":"Tiltólistára tenné az ujgur kényszermunkával készült termékeket az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nagyon büszke rá, hogy őrséget állhatott az előtetőn. ","shortLead":"A színész nagyon büszke rá, hogy őrséget állhatott az előtetőn. ","id":"20200915_Mucsi_Zoltan_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b7dc0a-e622-41a4-90a4-1df8b575448e","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Mucsi_Zoltan_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:04","title":"Mucsi Zoltán: Vidnyánszkynak is nagyon szomorú és kellemetlen lesz az az eszmélés, hogy mennyi kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32da30e-975f-46a9-9fff-4d862171e94d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg brutális fellépéséről videó is készült.","shortLead":"A hadsereg brutális fellépéséről videó is készült.","id":"20200915_Brutalisan_megkinzott_es_megolt_egy_meztelen_not_a_mozambiki_hadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32da30e-975f-46a9-9fff-4d862171e94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41171bf-3d57-4bea-ac78-0fdffbebc7ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_Brutalisan_megkinzott_es_megolt_egy_meztelen_not_a_mozambiki_hadsereg","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:29","title":"Mozambiki katonák vertek meg, majd lőttek agyon egy nőt – a kormány vizsgálatot ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkát egyfajta büntetésként kapták a helyiek, akik megtagadták az arcmaszk viselését. Pedig a járvány miatt ott is hordani kellene.","shortLead":"A munkát egyfajta büntetésként kapták a helyiek, akik megtagadták az arcmaszk viselését. Pedig a járvány miatt ott is...","id":"20200916_arcmaszk_maszkellenes_siraso_koronavirus_indonezia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b39109-5c2d-4728-98a1-0860903c1539","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_arcmaszk_maszkellenes_siraso_koronavirus_indonezia","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:33","title":"A maszkviselést megtagadókkal ásatják a koronavírus miatt elhunytak sírjait Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Van-e még könnyünk a Klubrádióért is sírni? Vagy a boomerek így jártak? Vélemény. ","shortLead":"Van-e még könnyünk a Klubrádióért is sírni? Vagy a boomerek így jártak? Vélemény. ","id":"20200915_TGM_A_kudarc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c16cfe3-545e-4c7d-9132-16423e56fe1b","keywords":null,"link":"/360/20200915_TGM_A_kudarc","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:00","title":"TGM: A kudarc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]