[{"available":true,"c_guid":"e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Lokit is elérte a fertőzés. ","shortLead":"A Lokit is elérte a fertőzés. ","id":"20200915_Tobb_koronavirusoso_is_van_a_DVSC_csapataban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7165b7-6425-4425-ab06-5dfb48729379","keywords":null,"link":"/sport/20200915_Tobb_koronavirusoso_is_van_a_DVSC_csapataban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:14","title":"Több koronavírusos is van a DVSC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59dc747-32e0-4e56-8168-1acbaf8e7b07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook két év után rántotta le a leplet az Oculu Quest 2-ről, ami minden tekintetben jobb termék lett az elődjénél.","shortLead":"A Facebook két év után rántotta le a leplet az Oculu Quest 2-ről, ami minden tekintetben jobb termék lett az elődjénél.","id":"20200916_facebook_oculus_quest_2_virtualis_valosag_vr_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c59dc747-32e0-4e56-8168-1acbaf8e7b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbf06ae-09c7-4171-a7f2-ee69a61d5612","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_facebook_oculus_quest_2_virtualis_valosag_vr_szemuveg","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:14","title":"Olcsóbb, könnyebb, erősebb: itt a Facebook új VR-szemüvege, az Oculus Quest 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A létesítmény uniós pályázat keretein belül készülhet el, és uniós központi bázis is lenne.","shortLead":"A létesítmény uniós pályázat keretein belül készülhet el, és uniós központi bázis is lenne.","id":"20200917_koronavirus_lelegezteto_gepek_raktar_resceu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb476c-c57d-4352-82b5-5e2b21619bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_koronavirus_lelegezteto_gepek_raktar_resceu","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:06","title":"Raktárt építenek a lélegeztetőgépeknek, 2,5 milliárdot ad rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb beszállítójának árui a magyar piacra is bezúdulhatnak, ami letörheti az árakat, és ez nem mindenkinek jó.","shortLead":"Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb...","id":"20200916_sertesar_sertespestis_nemetorszag_dompingar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdca241-f04b-4dc1-a631-00903d072848","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_sertesar_sertespestis_nemetorszag_dompingar","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:55","title":"Letörheti az egekben levő húsárakat a sertéspestis németországi megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Jelenleg nulla forint van a szövetség számláján az inkasszó miatt, de a források érkezőben vannak\" – mondta Lázár János, az MTSZ elnöke.","shortLead":"\"Jelenleg nulla forint van a szövetség számláján az inkasszó miatt, de a források érkezőben vannak\" – mondta Lázár...","id":"20200915_teniszszovetseg_mtsz_adossag_lazar_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fff421b-4bfb-4c9d-97bd-eba0bb26e83d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_teniszszovetseg_mtsz_adossag_lazar_janos","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:59","title":"1,1 milliárdot kell visszafizetnie az államnak a teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó kategória szárnyal. ","shortLead":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó...","id":"20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26e37d-09d4-4417-ae6f-c8456e811c26","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:05","title":"BKV-bérlet helyett olcsó használt autót vesznek most sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6133b822-4b70-44cf-af47-d4ffcc31812f","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy visszafogott show keretében árulta el új konzolja (illetve konzoljai) árát a Sony magyar idő szerint szerda éjjel. A japán gyártó next-gen masinájára egy meglepetésjáték is készül. ","shortLead":"Egy visszafogott show keretében árulta el új konzolja (illetve konzoljai) árát a Sony magyar idő szerint szerda éjjel...","id":"20200916_playstation_5_ps5_ar_megjelenes_konzoljatek_konzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6133b822-4b70-44cf-af47-d4ffcc31812f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf6fe0-3141-4e3f-a8f2-bd331a6aa5f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_playstation_5_ps5_ar_megjelenes_konzoljatek_konzol","timestamp":"2020. szeptember. 16. 23:55","title":"Megvan, mennyibe kerül a PlayStation 5, és az is, mikortól lesz kapható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Minden köhécselős, orrfolyós gyerek maradjon otthon? Hogyan ismerheti fel a szülő, hogy koronavírusos a gyereke? Mit tegyen, ha egy osztálytársról kiderült, hogy fertőzött? Ezt beszéltük végig Póta Györggyel, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökével, aki a tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező gyerekeket nem tartaná otthon. ","shortLead":"Minden köhécselős, orrfolyós gyerek maradjon otthon? Hogyan ismerheti fel a szülő, hogy koronavírusos a gyereke? Mit...","id":"20200917_Hazi_gyermekorvos_koronavirus_maszk_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822625d8-f982-4fef-bb56-907b656ebe80","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Hazi_gyermekorvos_koronavirus_maszk_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 17. 06:30","title":"Házi gyermekorvos: Kötelező maszkviseléssel az enyhe koronavírusos gyerekek is járhatnának iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]