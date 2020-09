Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt volt elnöke azután írta ezt, hogy kiderült: a kormány megvonja a többlettámogatást az Iványi Gábor vezette Magyar Evangéliumi Testvérközösség iskoláitól. ","shortLead":"Az Együtt volt elnöke azután írta ezt, hogy kiderült: a kormány megvonja a többlettámogatást az Iványi Gábor vezette...","id":"20200923_juhasz_peter_egyutt_orban_viktor_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739504c-af30-4585-8bfa-5c38da0de9ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_juhasz_peter_egyutt_orban_viktor_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:27","title":"Juhász Péter szerint Orbán Viktor pszichopata, és végérvényesen fasisztává vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az összeállítás frissítése egy évig tartott. Amy Winehouse vagy Kendrick Lamar lemeze is felkerült a listára.","shortLead":"Az összeállítás frissítése egy évig tartott. Amy Winehouse vagy Kendrick Lamar lemeze is felkerült a listára.","id":"20200923_Rolling_Stone_Mar_nem_a_Beatles_vezeti_minden_idok_legjobb_500_albumanak_listajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e7f1c-9517-499a-af68-e80b33e89046","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_Rolling_Stone_Mar_nem_a_Beatles_vezeti_minden_idok_legjobb_500_albumanak_listajat","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:35","title":"Rolling Stone: Már nem a Beatles lemeze vezeti minden idők legjobb albumainak listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"709-re emelkedett a halottak száma.","shortLead":"709-re emelkedett a halottak száma.","id":"20200924_Koronavirus_750_uj_fertozott_het_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747f7bc6-4f80-4fd0-aeae-6f13ea96d10b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Koronavirus_750_uj_fertozott_het_halott","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:04","title":"Koronavírus: 750 új fertőzött, hét halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b6b79-7f61-4b6f-88e1-92870c783216","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata, a szokásos lebontásos (teardown) vizsgálatban nemcsak azt vette szemügyre, hogy milyen alkatrészeket rejt az Apple új órájának belseje, hanem azt is, hogy mennyire könnyű a javítása.","shortLead":"Az iFixit csapata, a szokásos lebontásos (teardown) vizsgálatban nemcsak azt vette szemügyre, hogy milyen alkatrészeket...","id":"20200924_apple_watch_series6_ifixit_teardown_javithatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da0b6b79-7f61-4b6f-88e1-92870c783216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b9854-3bae-46da-b366-ce20a54a46ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_apple_watch_series6_ifixit_teardown_javithatosag","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:03","title":"Szétkapták a legújabb Apple okosórát: mi van benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f9328-8369-4b99-a418-36f2ecef4655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ausztráliában honos szúrófa, illetve szúróbokor igen különleges méreggel rendelkezik: hatása nemcsak fájdalmas, de tartós is. ","shortLead":"Az Ausztráliában honos szúrófa, illetve szúróbokor igen különleges méreggel rendelkezik: hatása nemcsak fájdalmas, de...","id":"20200924_noveny_mereg_ausztralia_queensland_dendrocnide_excelsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f9328-8369-4b99-a418-36f2ecef4655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c507d8b1-9468-4c1e-84ff-88b53fb365f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_noveny_mereg_ausztralia_queensland_dendrocnide_excelsa","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:03","title":"Hónapokig fájdalmat érez, aki megérinti ezt a növényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős csúcsmodell kevesebb, mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Az 510 lóerős csúcsmodell kevesebb, mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","id":"20200923_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_bmw_m3_es_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48300968-7f9b-42af-858a-d038b66c848e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:59","title":"Hivatalos: itt a teljesen új BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b0f2a1-ff35-4b49-912d-5d2b235573c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe megvillantotta a Photoshopba érkező új funkciót, mellyel az égboltot és rajta a felhők szerkeszthetők gyorsan, kényelmesen.","shortLead":"Az Adobe megvillantotta a Photoshopba érkező új funkciót, mellyel az égboltot és rajta a felhők szerkeszthetők gyorsan...","id":"20200923_adobe_photoshop_mesterseges_intelligencia_felho_egbolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b0f2a1-ff35-4b49-912d-5d2b235573c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd160ff4-971b-4a3b-b6fc-57816d59950e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_adobe_photoshop_mesterseges_intelligencia_felho_egbolt","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:33","title":"Bámulatosan tudja lecserélni az égboltot, a felhőket a Photoshop új funkciója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556fad5e-4d6c-4660-9652-3d2615ed1e6d","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag.zhvg","description":"A napokban eldől a Hajógyári-sziget sorsa: míg a kormány árvízvédelmi mobilgátat akar építeni, addig a civilek és a környezetvédelmi szervezetek a visszafordíthatatlan környezetpusztításra figyelmeztetnek. A hvg.hu videója a szigetről. ","shortLead":"A napokban eldől a Hajógyári-sziget sorsa: míg a kormány árvízvédelmi mobilgátat akar építeni, addig a civilek és...","id":"20200923_Barki_volt_kormanyon_mindig_veszelyben_volt_a_sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556fad5e-4d6c-4660-9652-3d2615ed1e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf4c851-6bd1-475d-96c9-306c11161413","keywords":null,"link":"/zhvg/20200923_Barki_volt_kormanyon_mindig_veszelyben_volt_a_sziget","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:05","title":"„Bárki volt kormányon, mindig veszélyben volt a Hajógyári-sziget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]