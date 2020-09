Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","shortLead":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","id":"20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86558e8c-218d-4dc3-af57-55a33ba23032","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:44","title":"Macron: \"Ha békét akarunk az európai kontinensen, akkor együtt kell működnünk Oroszországgal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OMSZ három megyére adott ki veszélyjelzést.","shortLead":"Az OMSZ három megyére adott ki veszélyjelzést.","id":"20200929_idojaras_zivatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3396146e-c271-4cbb-a34e-64b241b8a22e","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_idojaras_zivatar","timestamp":"2020. szeptember. 29. 05:29","title":"A jó időre még várni kell, kedden is jöhet egy zápor vagy egy zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","shortLead":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","id":"20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a527e23c-efdc-4209-881b-508342ec4b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 00:03","title":"Mit meg nem adnánk, ha Magyarországon is elérhető lenne ez az androidos funkció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70055494-728f-47f4-802c-964b22920d42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civiltörvényre hivatkozva érvénytelenítette a Tempus Közalapítvány az Emberség Erejével Alapítvány nyertes pályázatát. A civil szervezet 72 ezer eurótól esett el a döntés miatt.","shortLead":"A civiltörvényre hivatkozva érvénytelenítette a Tempus Közalapítvány az Emberség Erejével Alapítvány nyertes...","id":"20200928_emberseg_erejevel_palyazat_tempus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70055494-728f-47f4-802c-964b22920d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0a5dd4-c0cc-4116-8447-aec637228f35","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_emberseg_erejevel_palyazat_tempus","timestamp":"2020. szeptember. 28. 12:11","title":"Hiába sért uniós jogot a magyar civiltörvény, erre hivatkozva nem kap pénzt egy szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4536f004-294c-471a-b9f2-fb721f36fc4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elsősorban a legidősebbeket fenyegeti az odahaza bekövetkező végzetes szerencsétlenségek veszélye.","shortLead":"Elsősorban a legidősebbeket fenyegeti az odahaza bekövetkező végzetes szerencsétlenségek veszélye.","id":"202039_otthoni_balesetek_haromszor_annyi_halott_mintazutakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4536f004-294c-471a-b9f2-fb721f36fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7ed2da-e6c1-41c9-8fd2-e7604673a952","keywords":null,"link":"/360/202039_otthoni_balesetek_haromszor_annyi_halott_mintazutakon","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:00","title":"Háromszor annyian halnak meg otthoni balesetben, mint az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Majdnem összejött különben az egyfutamos eltiltás.","shortLead":"Majdnem összejött különben az egyfutamos eltiltás.","id":"20200927_Toroltek_a_Hamiltonra_kiszabott_birsagpontokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a450a240-3f8f-40d3-86e3-6bfc73ef6860","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Toroltek_a_Hamiltonra_kiszabott_birsagpontokat","timestamp":"2020. szeptember. 27. 21:19","title":"Törölték a Hamiltonra kiszabott bírságpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"De 6 találatos szelvény nem volt.","shortLead":"De 6 találatos szelvény nem volt.","id":"20200927_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b1aead-2462-4c03-a571-38499f5bde95","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","timestamp":"2020. szeptember. 27. 17:19","title":"Itt vannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d4596-255e-493e-9c9c-a835ec31ae8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszk és a távolságtartás hiányzott az ünnepségből.","shortLead":"A maszk és a távolságtartás hiányzott az ünnepségből.","id":"20200927_orban_palinka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=846d4596-255e-493e-9c9c-a835ec31ae8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8469fd2b-0e8d-4739-87e0-6e0b8c0c103c","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_orban_palinka","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:59","title":"Úgy ünnepelte Orbán a pálinkázást, mintha nem is lenne járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]