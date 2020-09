Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","shortLead":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","id":"20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86558e8c-218d-4dc3-af57-55a33ba23032","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:44","title":"Macron: \"Ha békét akarunk az európai kontinensen, akkor együtt kell működnünk Oroszországgal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német elnökség nagyjából keresztbe tesz a Bizottság elképzelésének, hogy ti. ne kaphassanak uniós pénzt azok az országok, amelyek megsértik a jogállamot – így értékeli Berlin javaslatát a Spiegel.","shortLead":"A német elnökség nagyjából keresztbe tesz a Bizottság elképzelésének, hogy ti. ne kaphassanak uniós pénzt azok...","id":"20200930_Spiegel_Sikeres_Orban_politikaja_a_demokracia_leepitesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243d1d09-0350-4911-a006-05d369dcd493","keywords":null,"link":"/360/20200930_Spiegel_Sikeres_Orban_politikaja_a_demokracia_leepitesere","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:32","title":"Spiegel: Sikeres Orbán politikája a demokrácia leépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b53880-abc3-455e-b950-86ae7c3678c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Külön-külön is ritkák azok az égi jelenségek, melyeket most egyszerre sikerült megfigyelni Skóciában.","shortLead":"Külön-külön is ritkák azok az égi jelenségek, melyeket most egyszerre sikerült megfigyelni Skóciában.","id":"20200929_holdszivarvany_moonbow_sarki_feny_skocia_aurora_borealis_egi_jelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30b53880-abc3-455e-b950-86ae7c3678c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71535ee6-c290-4d32-8566-44ceecf0a230","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_holdszivarvany_moonbow_sarki_feny_skocia_aurora_borealis_egi_jelenseg","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:08","title":"Egy este alakult ki sarki fény és holdszivárvány Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdad839a-3b6a-438e-8a1a-451f605e8986","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány ismét szembemegy a fővárossal a Városliget ügyében.","shortLead":"A kormány ismét szembemegy a fővárossal a Városliget ügyében.","id":"20200930_varosliget_rendelet_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdad839a-3b6a-438e-8a1a-451f605e8986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c464e3-40c3-47a9-b2cb-91b5b23caf89","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200930_varosliget_rendelet_budapest","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:03","title":"Rendeletet adott ki a kormány: akármit dönt a főváros, beépíthető a Városliget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b0a681-92ea-468d-bcf7-f5fa47f47693","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új BMW 4-sorozatú kabrió esetében felhagyott a gyártó a korábbi fémszerkezetű tetővel és puha szövettetőt választottak a modellhez. ","shortLead":"Az új BMW 4-sorozatú kabrió esetében felhagyott a gyártó a korábbi fémszerkezetű tetővel és puha szövettetőt...","id":"20200930_Hagyomanyos_vaszontetore_valtott_az_uj_BMW_4es_kabrio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3b0a681-92ea-468d-bcf7-f5fa47f47693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72348ae-2d5f-4320-9a0d-8706a8797f7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_Hagyomanyos_vaszontetore_valtott_az_uj_BMW_4es_kabrio","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:26","title":"Hagyományos vászontetőre váltott az új BMW 4-es kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért lélegeztetőgépeket, teszteket és maszkokat, azonban mindent megtesz azért, hogy a költések összes részlete ne derüljön ki. Közérdekű adatigénylésre hiányos dokumentumokat küld, a teszteknél pedig arra az egyszerű kérdésre sincs válasz napok óta, hogy milyen típusokról van egyáltalán szó. A hvg.hu birtokában lévő egyik dokumentumból annyi azért kiderült, hogy az egyik cégtől ugyan nem vette át a koronavírus-gyorsteszteket, de a cég így is százmilliókhoz jutott.","shortLead":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért...","id":"20200930_kulugyminiszterium_kozbeszerzes_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2077eca8-fb4b-4e0e-99a3-945b13699fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_kulugyminiszterium_kozbeszerzes_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 30. 06:30","title":"A külügy százmilliókat fizetett annak a cégnek, amelynek koronatesztjeit át sem vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49fb599-66e0-4623-8b4f-033f3206fa49","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A stabilitást választotta a japán kormánypárt, amikor az eddigi kabinetfőnökből csinált miniszterelnököt. Szuga Josihide egyszerű sorból kapaszkodott fel a csúcsra, és munkamániája még az erről ismert Japánban is kivételesnek számít.","shortLead":"A stabilitást választotta a japán kormánypárt, amikor az eddigi kabinetfőnökből csinált miniszterelnököt. Szuga...","id":"202039_szuga_josihide_hatteremberbol_japan_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49fb599-66e0-4623-8b4f-033f3206fa49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cb234a-5807-40e3-aea4-5d180457bbb2","keywords":null,"link":"/360/202039_szuga_josihide_hatteremberbol_japan_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:30","title":"Angolul tanult volna, de miniszterelnök lett a japán kabinetfőnökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4652bfe4-8db4-42a4-a4ec-c1dcee2f1277","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja úgy véli, nem dolguk, hogy beleszóljanak az oktatás kérdéseibe. ","shortLead":"Az SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja úgy véli, nem dolguk, hogy beleszóljanak az oktatás kérdéseibe. ","id":"20200928_Lajos_Tamas_SZFE_blokad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4652bfe4-8db4-42a4-a4ec-c1dcee2f1277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da1b620-9206-417a-8fb0-bfe85e2bd1cf","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Lajos_Tamas_SZFE_blokad","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:24","title":"Lajos Tamás: Már amennyire ezt blokádnak lehet nevezni, ezt a pár diákot, aki ott randalírozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]