A független országgyűlési képviselő napokig volt karanténban. Komoly kálvária volt koronavírustesztet intéznie Szél Bernadettnek A megmérgezett ellenzéki aktivista szerint neki az a dolga, hogy ne féljen, és abban is biztos, Putyin áll a háttérben. Navalnij biztosan visszatér Oroszországba A magyar játékos most a spanyol Albert Ramos Vinolas ellen nyert. Fucsovics szépen halad előre, már a legjobb 32 között van a Roland Garroson Folyamatosan szállítják át a koronavírusos betegeket a konténerkórházba. Megnyitották a kiskunhalasi mobil járványkórházat Az idén induló tizenhét nemzeti laboratórium és egy kutatólaboratórium közül kettő a Wigner Fizikai Kutatóközpontban (Wigner FK) kezdheti meg működését: a kutatóközpont vezetésével indulhat el a Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium, valamint ugyanitt kezdheti meg tevékenységét a Nanoplazmonikus Lézeres Fúziós Kutatólaboratórium is. Magyar tudósok segíthetik a „második kvantumforradalmat" Úgy tűnik, ebben az évben semmi sem jön össze. A Ferrari F1-es főnöke most még saját Alfájával is pórul járt – videó Ennek a nyitható tetejű régi német sportkocsinak 260 km/h a végsebessége. Patinás Mercedes 300 SL-t találtak egy elhagyott pajtában. A kirúgottak többsége az amerikai vidámparkokban dolgozik. 28 ezer dolgozót küld el a Disney