[{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea maradt a 100. helyen.

","shortLead":"Babos Tímea maradt a 100. helyen.

","id":"20200810_Noi_teniszvilagranglista_eloszor_keszitettek_rangsort_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d443a5-d620-455e-999b-638db7fb571c","keywords":null,"link":"/sport/20200810_Noi_teniszvilagranglista_eloszor_keszitettek_rangsort_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:29","title":"Női tenisz-világranglista: először készítettek rangsort a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az egyik legsikeresebb hollywoodi karriert befutó spanyol filmszínész augusztus 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját.","shortLead":"Az egyik legsikeresebb hollywoodi karriert befutó spanyol filmszínész augusztus 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját.","id":"20200810_Antonio_Banderas_60","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c7023a-7c8b-4296-b096-3222951fabb9","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Antonio_Banderas_60","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:00","title":"Sokkal több mint latin szerető: Antonio Banderas 60 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bc317b-b1c6-407e-9857-a133d03489da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Postai leányvállalat lett, de ennél talán még fontosabb az az információ, hogy pár napja újra látogatható a járvány miatt sokáig zárva tartó intézmény.","shortLead":"Postai leányvállalat lett, de ennél talán még fontosabb az az információ, hogy pár napja újra látogatható a járvány...","id":"202032_nemzeti_belyegmuzeum_ujpostaileanyvallalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bc317b-b1c6-407e-9857-a133d03489da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c85e04-207e-493a-b363-8059f1866841","keywords":null,"link":"/360/202032_nemzeti_belyegmuzeum_ujpostaileanyvallalat","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:15","title":"Belépett az üzleti világba a Nemzeti Bélyegmúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra gondolnak a hatóságok.","shortLead":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra...","id":"20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94f969-8713-40f1-be72-fc7d6b6fd783","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:33","title":"Gyújtogatás miatt üthetett ki tűz a cseh lakóházban, 11-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközben a település teljes vezetése lemondott.","shortLead":"Időközben a település teljes vezetése lemondott.","id":"20200809_Sokan_tuntettek_a_Pilismarotra_tervezett_kavicsbanya_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4968a4f5-3bb7-477c-844c-d7d348f04349","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Sokan_tuntettek_a_Pilismarotra_tervezett_kavicsbanya_ellen","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:03","title":"Több százan tüntettek a Pilismarótra tervezett kavicsbánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab668ca-6042-4ebe-885d-517d3ac91fce","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200808_A_Paypalmaffia_feje__Elon_Musk_eletutja_5_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab668ca-6042-4ebe-885d-517d3ac91fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c022d7f5-ebfe-4e53-a61a-1830bd32a177","keywords":null,"link":"/360/20200808_A_Paypalmaffia_feje__Elon_Musk_eletutja_5_resz","timestamp":"2020. augusztus. 08. 19:00","title":"A PayPal-maffia feje - Elon Musk életútja, 5. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is ezrek tüntetnek Bejrút belvárosában, a rendőrségnek egyelőre sikerült megvédeni az ostromlott állami hivatalokat. Közben Hasszan Diab miniszterelnök bejelentette, előrehozott választásokat tartanak az országban, hogy megoldódjon a múlt heti katasztrofális robbanás által tovább mélyített belpolitikai válság.","shortLead":"Továbbra is ezrek tüntetnek Bejrút belvárosában, a rendőrségnek egyelőre sikerült megvédeni az ostromlott állami...","id":"20200809_A_bejruti_katasztrofa_utan_kielezodik_a_libanoni_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eced8e7-fc0b-4d57-9b10-54f124d921d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_A_bejruti_katasztrofa_utan_kielezodik_a_libanoni_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:16","title":"A bejrúti katasztrófa után kiéleződik a libanoni válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rezsicsökkentés ide vagy oda: annyira olcsó már a gáz, hogy sokat keres rajta a kormány.","shortLead":"Rezsicsökkentés ide vagy oda: annyira olcsó már a gáz, hogy sokat keres rajta a kormány.","id":"20200810_Akar_fel_evig_is_ingyen_kaphatnank_a_gazt_a_kovetkezo_valasztas_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d333ad50-ccb9-4123-b945-847659e727ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Akar_fel_evig_is_ingyen_kaphatnank_a_gazt_a_kovetkezo_valasztas_elott","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:46","title":"G7: Akár fél évig is ingyen kaphatnánk a gázt a következő választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]