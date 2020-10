Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72ca1c96-9e2f-4504-acf0-37e63bbb2b75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"604-gyel nőtt az aktív fertőzöttek száma, miközben annyian haltak meg, ahányan április közepe óta egyetlen napon sem.","shortLead":"604-gyel nőtt az aktív fertőzöttek száma, miközben annyian haltak meg, ahányan április közepe óta egyetlen napon sem.","id":"20201001_koronavirus_szamok_adatok_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72ca1c96-9e2f-4504-acf0-37e63bbb2b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11344618-7751-4298-a9d6-ae0be86acfe9","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_koronavirus_szamok_adatok_covid","timestamp":"2020. október. 01. 09:12","title":"Egy nap alatt 16-an haltak meg a koronavírus miatt, 20 ezer fölött az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértettnek bordatörése és életveszélyes tüdősérülése is lett.","shortLead":"A sértettnek bordatörése és életveszélyes tüdősérülése is lett.","id":"20201002_arok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a21c737-8bb8-435b-a662-ee01bed58c10","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_arok","timestamp":"2020. október. 02. 12:36","title":"Életveszélyes sérülést okozott egy részeg férfi a segítségére sietőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"AZ UEFA a stadionokat 30 százalékig engedi megtölteni jövő héttől. A magyarok Eb-pótselejtezőjére is lehet készülni.","shortLead":"AZ UEFA a stadionokat 30 százalékig engedi megtölteni jövő héttől. A magyarok Eb-pótselejtezőjére is lehet készülni.","id":"20201002_Lehetnek_nezok_a_Fradi_BLmeccsein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd5c39a-ca6b-4bab-b90a-06b02445ba5f","keywords":null,"link":"/sport/20201002_Lehetnek_nezok_a_Fradi_BLmeccsein","timestamp":"2020. október. 02. 09:24","title":"Lehetnek nézők a Fradi BL-meccsein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény épületeit blokád alá vett hallgatókat.","shortLead":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény...","id":"20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec63e88-2c76-44b4-bc27-2df7c6d483d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. október. 01. 15:59","title":"Lajos Tamás: A színművészetisek arra utaznak, hogy odamegyünk, és kipucoljuk az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee83707-9ef7-443c-81e2-29f018bea331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Északnyugat-Angliában található népszerű kirándulóhely, a Lake District lehet a világ első olyan – rengeteg tónak otthont adó – hegyvidéke, ahol a hegyimentők jetpacket húznak a hátukra.","shortLead":"Az Északnyugat-Angliában található népszerű kirándulóhely, a Lake District lehet a világ első olyan – rengeteg tónak...","id":"20201001_jetpack_repules_hegyimento_lake_district","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eee83707-9ef7-443c-81e2-29f018bea331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60474091-e951-4886-afb7-ab108fe97bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_jetpack_repules_hegyimento_lake_district","timestamp":"2020. október. 01. 12:03","title":"Videó: Repülő ember mentheti a bajba jutott kirándulókat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai cég önvezető rendszere \"mérsékelt szintű\" besorolást kapott biztonság szempontjából a legnagyobb európai, személyautó biztonsági teszteket végző szervezettől. ","shortLead":"Az amerikai cég önvezető rendszere \"mérsékelt szintű\" besorolást kapott biztonság szempontjából a legnagyobb európai...","id":"20201001_Lepontoztak_a_Tesla_Autopilot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74353b2-23d0-4ac4-b812-f00ee4df60ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Lepontoztak_a_Tesla_Autopilot","timestamp":"2020. október. 01. 16:39","title":"Lepontozták a Tesla Autopilotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c52e930-e566-41d5-b42d-99a9402274a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan technológiát szabadalmaztatott a Samsung, amelyet bevetve egészen futurisztikus, akár teljesen átlátszó is lehet egy okostelefon, de akár egy játékkonzol vagy egy televízió is.","shortLead":"Olyan technológiát szabadalmaztatott a Samsung, amelyet bevetve egészen futurisztikus, akár teljesen átlátszó is lehet...","id":"20201002_samsung_szabadalom_atlatszo_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c52e930-e566-41d5-b42d-99a9402274a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cef7f4-b05b-454f-ba6c-367f4597038b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_samsung_szabadalom_atlatszo_telefon","timestamp":"2020. október. 02. 11:03","title":"Teljesen átlátszó telefonnal jöhet ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"Balla Györgyi - Kovács István","category":"itthon","description":"Csütörtökön elindult a diákok hőmérsékletmérése az iskolák bejáratánál, egy óbudai általános iskolában az iskolaőr kezébe is lázmérőt nyomtak. A szülők elégedettek a lépéssel, de van, aki szerint ez kevés, tesztelni kellene a tanulókat. Azt nem árulja el az Emmi, hogy pontosan honnan és mennyiért vettek 41 ezer érintésmentes lázmérőt.","shortLead":"Csütörtökön elindult a diákok hőmérsékletmérése az iskolák bejáratánál, egy óbudai általános iskolában az iskolaőr...","id":"20201001_homero_iskola_iskolaor_lazmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2579f1-a54a-4251-8a83-843bbe7ea356","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_homero_iskola_iskolaor_lazmeres","timestamp":"2020. október. 01. 14:54","title":"Elindult az iskolákban a lázmérés: van, aki szerint tévút, más szerint meg túl kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]