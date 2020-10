Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyvízminták szerint összesen hét város szennyvízmintáiban növekszik a koronavírus örökítőanyaga.","shortLead":"A szennyvízminták szerint összesen hét város szennyvízmintáiban növekszik a koronavírus örökítőanyaga.","id":"20201002_NNK_szennyviz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfd1cf2-39ea-4a65-9ed9-291b23391b89","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_NNK_szennyviz_koronavirus","timestamp":"2020. október. 02. 14:02","title":"Budapesten és Székesfehérváron ugorhat meg a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7730c1-0be9-45b4-9320-2e47e96da8c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél az elektromos crossover luxusautónál jelenleg nincs drágább kínai modell a piacon.","shortLead":"Ennél az elektromos crossover luxusautónál jelenleg nincs drágább kínai modell a piacon.","id":"20201001_368_millio_forint_a_legdragabb_kinai_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa7730c1-0be9-45b4-9320-2e47e96da8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ea48f6-872a-4a2c-a876-d0cf4f88cee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_368_millio_forint_a_legdragabb_kinai_auto","timestamp":"2020. október. 01. 07:59","title":"36,8 millió forint a legdrágább kínai autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosok figyelmeztetnek arra, hogy az amerikai elnök esetében több tényező is aggodalomra adhat okot azok után, hogy kiderült, pozitív lett a koronavírustesztje.","shortLead":"Orvosok figyelmeztetnek arra, hogy az amerikai elnök esetében több tényező is aggodalomra adhat okot azok után...","id":"20201002_Donald_Trump_kora_es_tulsulya_miatt_is_kockazatot_jelenthetnek_a_koronavirusos_komplikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94bcdf2-0108-4219-8fd4-4f2e3b1452c6","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Donald_Trump_kora_es_tulsulya_miatt_is_kockazatot_jelenthetnek_a_koronavirusos_komplikaciok","timestamp":"2020. október. 02. 10:24","title":"Donald Trump kora és túlsúlya miatt is kockázatot jelenthetnek a koronavírusos komplikációk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"elet","description":"11 éven át követtek 1,7 millió svédországi nőt, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony a HPV elleni védőoltás.\r

","shortLead":"11 éven át követtek 1,7 millió svédországi nőt, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony a HPV elleni védőoltás.\r

","id":"20201001_mukodik_a_hpv_oltas_legkiterjedtebb_kutatas_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84cd494-f367-4ddf-9ef4-3f4fb7a4a5eb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_mukodik_a_hpv_oltas_legkiterjedtebb_kutatas_szerint","timestamp":"2020. október. 01. 16:12","title":"88 százalékkal csökkentheti a HPV-oltás a méhnyakrák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"tudomany","description":"Brit kutatók közös tanulmánya ábrándította ki a reménykedőket.","shortLead":"Brit kutatók közös tanulmánya ábrándította ki a reménykedőket.","id":"20201002_vakcina_covid_royal_society","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9dc63b-620a-454d-861e-b4593e3e877e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_vakcina_covid_royal_society","timestamp":"2020. október. 02. 15:50","title":"A vakcina önmagában nem szabadít meg minket a maszkviseléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c050d3-2cf6-44ff-896d-ded624484993","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kijev szerint a tűzszünetet megsértő szakadárok tüzérsége is felelős az újabb és újabb tűzfészkek kialakulásáért. Százakat evakuálnak, 22 település van veszélyben.","shortLead":"Kijev szerint a tűzszünetet megsértő szakadárok tüzérsége is felelős az újabb és újabb tűzfészkek kialakulásáért...","id":"20201001_ukrajna_erdotuz_9_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c050d3-2cf6-44ff-896d-ded624484993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8ef4fb-4070-4208-8572-a7e734826c37","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_ukrajna_erdotuz_9_halalos_aldozat","timestamp":"2020. október. 01. 20:55","title":"Lángolnak a kelet-ukrajnai erdők, már 9-en haltak meg a tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de378f-883c-491f-b88c-9ab492c64cd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi balesetben nyolcan sérültek meg, közülük ketten rendőrök. ","shortLead":"A veszprémi balesetben nyolcan sérültek meg, közülük ketten rendőrök. ","id":"20201002_embercsempesz_veszprem_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44de378f-883c-491f-b88c-9ab492c64cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98282ad-5e65-4c27-b096-0d3bebee9f0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_embercsempesz_veszprem_rendorok","timestamp":"2020. október. 02. 08:33","title":"Rendőrautóval és kamionnal ütközött egy embercsempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25. James Bond film, a Nincs idő meghalni főcímdalával már az év elején megismerkedhettünk, most viszont a klip is elkészült a zenéhez, benne sok-sok árulkodó jelenetképpel. ","shortLead":"A 25. James Bond film, a Nincs idő meghalni főcímdalával már az év elején megismerkedhettünk, most viszont a klip is...","id":"20201002_Daniel_Craig_veszelyesebb_mint_valaha__megerkezett_az_uj_James_Bond_film_videoklipje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071af2b1-ca8f-45de-b41b-b09c6b1587ac","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Daniel_Craig_veszelyesebb_mint_valaha__megerkezett_az_uj_James_Bond_film_videoklipje","timestamp":"2020. október. 02. 13:01","title":"Daniel Craig veszélyesebb, mint valaha - megérkezett az új James Bond film videoklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]