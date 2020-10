Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd7c9f6-722c-45e4-b82f-d90cb846ffdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem félmilliárd forint ment el személyi költségekre.","shortLead":"Majdnem félmilliárd forint ment el személyi költségekre.","id":"20201002_bata_jakab_zsofia_orban_rahel_divatceg_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd7c9f6-722c-45e4-b82f-d90cb846ffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed7c886-6e7d-4b96-994b-40662f290f7a","keywords":null,"link":"/kkv/20201002_bata_jakab_zsofia_orban_rahel_divatceg_fizetes","timestamp":"2020. október. 02. 18:37","title":"Majdnem 2,5 millió a havi átlagfizetés Orbán Ráhel barátnőjének divatcégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók 12 órás műszakokra kerülnek beosztásra, ha a helyzet megköveteli.","shortLead":"A dolgozók 12 órás műszakokra kerülnek beosztásra, ha a helyzet megköveteli.","id":"20201003_Balassagyarmat_Eger_koronavirus_atvezenyles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03882f4-1578-4abb-b525-3a258aa15578","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Balassagyarmat_Eger_koronavirus_atvezenyles","timestamp":"2020. október. 03. 15:21","title":"Egyik napról a másikra vezényeltek át közel 50 orvost és ápolót Egerből Balassagyarmatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kocsi lesodródott az útról, és fának csapódott, ezután gyulladt ki.","shortLead":"A kocsi lesodródott az útról, és fának csapódott, ezután gyulladt ki.","id":"20201001_kisar_baleset_bennegett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5879789e-636f-40da-a895-442de3b397d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_kisar_baleset_bennegett","timestamp":"2020. október. 01. 21:17","title":"Balesete után bennégett az autójában egy sofőr Kisar közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Klebelsberg Ösztöndíj Program révén lehet megkapni a támogatást. ","shortLead":"A Klebelsberg Ösztöndíj Program révén lehet megkapni a támogatást. ","id":"20201002_klebelsberg_osztondij_program_pedagugos_tanarok_tanito_kepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d5f1c-ce57-4dea-8bd6-4dde0bb326e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_klebelsberg_osztondij_program_pedagugos_tanarok_tanito_kepzes","timestamp":"2020. október. 02. 17:19","title":"75 ezer forinthoz juthatnak a pedagógusi pályát választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem haladnak az egyeztetések az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszeréről.","shortLead":"Nem haladnak az egyeztetések az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszeréről.","id":"20201002_brexit_von_der_leyen_boris_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbd9f84-9d6e-4ab5-baf9-7496f21f6936","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_brexit_von_der_leyen_boris_johnson","timestamp":"2020. október. 02. 18:48","title":"Von der Leyen és Johnson próbálja menteni a megrekedt Brexit-tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089dbf42-afee-413d-9839-d42112b333c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ nyolcadik csodájaként emlegetett orosz cári Borostyánszoba kincsei után vadásznak lengyel búvárok. Most azt remélik: kéznyújtásnyira van a fél évszázados rejtély megfejtése.","shortLead":"A világ nyolcadik csodájaként emlegetett orosz cári Borostyánszoba kincsei után vadásznak lengyel búvárok. Most azt...","id":"20201001_Legendas_aranykincsre_vadasznak_a_lengyel_buvarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=089dbf42-afee-413d-9839-d42112b333c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b414ee7e-4d9b-4390-9e59-d4ea6a65ae62","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Legendas_aranykincsre_vadasznak_a_lengyel_buvarok","timestamp":"2020. október. 01. 18:24","title":"Rejtélyes ládákat találtak egy náci hajóroncsban a legendás aranykincsre vadászó lengyel búvárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint most nagyon fontossá vált, hogy magunktól tartsunk be bizonyos szabályokat.","shortLead":"A virológus szerint most nagyon fontossá vált, hogy magunktól tartsunk be bizonyos szabályokat.","id":"20201002_Kemenesi_Gabor_fertozesszam_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48196afd-2917-45e0-9be6-5733a0b54a27","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Kemenesi_Gabor_fertozesszam_koronavirus","timestamp":"2020. október. 02. 10:06","title":"Kemenesi Gábor: Valószínűleg már korábban is megvolt a napi ezer új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de378f-883c-491f-b88c-9ab492c64cd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi balesetben nyolcan sérültek meg, közülük ketten rendőrök. ","shortLead":"A veszprémi balesetben nyolcan sérültek meg, közülük ketten rendőrök. ","id":"20201002_embercsempesz_veszprem_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44de378f-883c-491f-b88c-9ab492c64cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98282ad-5e65-4c27-b096-0d3bebee9f0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_embercsempesz_veszprem_rendorok","timestamp":"2020. október. 02. 08:33","title":"Rendőrautóval és kamionnal ütközött egy embercsempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]