[{"available":true,"c_guid":"4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Vasárnap este tájékoztatták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy múlt héten kedden, tehát öt nappal korábban egy olyan tárgyaláson vett részt, amelynek egyik résztvevőjének pozitív lett a koronavírustesztje. Ugyanakkor az elnök két nappal ezután valamennyi tagállam vezetőjével találkozott.","shortLead":"Vasárnap este tájékoztatták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy múlt héten kedden, tehát öt...","id":"20201005_Karantenban_az_Europai_Bizottsag_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6faa411d-6910-4e2f-baed-d2db6577688d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Karantenban_az_Europai_Bizottsag_elnoke","timestamp":"2020. október. 05. 10:10","title":"Karanténban az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ebben az évben 31 ember vesztette életét a lángok vagy a füst miatt.","shortLead":"Ebben az évben 31 ember vesztette életét a lángok vagy a füst miatt.","id":"20201005_tuz_kalifornia_allam_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9fc454-536e-4abf-8026-ada71949d328","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_tuz_kalifornia_allam_klimavaltozas","timestamp":"2020. október. 05. 06:11","title":"Kétszer akkora területet emésztett fel a tűz Kaliforniában, mint az eddigi legrosszabb évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142c964a-9c6e-4bb7-9c3c-9d28c61313c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már hosszított tengelytávú ultraluxus limuzinja is van a kínai autóiparnak.","shortLead":"Már hosszított tengelytávú ultraluxus limuzinja is van a kínai autóiparnak.","id":"20201004_Megerkezett_a_kinai_Maybach","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142c964a-9c6e-4bb7-9c3c-9d28c61313c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bed248-08ec-414e-a186-0597ac133ada","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Megerkezett_a_kinai_Maybach","timestamp":"2020. október. 04. 10:28","title":"Megérkezett a kínai „Maybach”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","shortLead":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","id":"20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aba962-a68d-4fb7-b9b7-b8011658be63","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","timestamp":"2020. október. 04. 08:40","title":"Piros lámpa felett járőröző drónnal kapják el a szabálytalankodókat Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aad40c-aaa2-4891-a111-8e3a9bdb08d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elnök újraválasztási kampánya meghirdette a MAGA-hadműveletet.","shortLead":"Az elnök újraválasztási kampánya meghirdette a MAGA-hadműveletet.","id":"20201004_Autos_karavanokkal_tamogatjak_a_Trump_nelkuli_Trumpkampanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38aad40c-aaa2-4891-a111-8e3a9bdb08d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318e8d5-6bf1-4973-b604-b28a0589e801","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Autos_karavanokkal_tamogatjak_a_Trump_nelkuli_Trumpkampanyt","timestamp":"2020. október. 04. 13:18","title":"Autós karavánokkal támogatják a Trump nélküli Trump-kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4c2b48-caa7-4f0b-afd7-a62197ae6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze Eger és Szarvaskő között.","shortLead":"Két autó ütközött össze Eger és Szarvaskő között.","id":"20201004_Teljes_utlezaras_van_a_25os_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee4c2b48-caa7-4f0b-afd7-a62197ae6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65439af-38ff-4ce2-a5f4-bf90faf79d97","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Teljes_utlezaras_van_a_25os_fouton","timestamp":"2020. október. 04. 11:31","title":"Teljes útlezárás van a 25-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 5-én délelőtt országszerte tesztelik azt a MoLaRi nevű szirénarendszert, amellyel a katasztrófavédelem gyorsan jelezhet a lakosságnak, ha baj van.","shortLead":"Október 5-én délelőtt országszerte tesztelik azt a MoLaRi nevű szirénarendszert, amellyel a katasztrófavédelem gyorsan...","id":"20201005_okf_molari_szirenaproba_morgatoproba_csokkentett_uzemu_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aed75de-67cf-499b-8774-0806b3dad1b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_okf_molari_szirenaproba_morgatoproba_csokkentett_uzemu_teszt","timestamp":"2020. október. 05. 05:03","title":"Ne ijedjen meg, ma délelőtt országszerte felbődülnek a szirénák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az északi félteke mintegy 0,1 Celsius-fokos melegedését idézték elő Kína erőfeszítései a levegő minőségének a javítására, az aeroszol-légszennyezés okozta egészségi kockázatok csökkentésére a Carnegie Tudományos Intézet kutatása szerint.","shortLead":"Az északi félteke mintegy 0,1 Celsius-fokos melegedését idézték elő Kína erőfeszítései a levegő minőségének...","id":"20201004_kina_legszennyezes_felmelegedes_aeroszolreszecskek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63de312-5cbe-47d1-89c5-83da4423e098","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_kina_legszennyezes_felmelegedes_aeroszolreszecskek","timestamp":"2020. október. 04. 11:03","title":"Kínában megtisztították a levegőt, erre még melegebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]