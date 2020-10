Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeb9e14b-301f-4f76-82e8-c2745171f811","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkupé nyomatéka nem sokkal marad el az 1000 Nm-től.","shortLead":"A sportkupé nyomatéka nem sokkal marad el az 1000 Nm-től.","id":"20201006_708_loeros_lett_ez_a_limitalt_szerias_bmw_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb9e14b-301f-4f76-82e8-c2745171f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2677dbc3-c1e7-4414-9986-b66bc20ae5c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_708_loeros_lett_ez_a_limitalt_szerias_bmw_m4","timestamp":"2020. október. 06. 09:21","title":"708 lóerős lett ez a limitált szériás BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára viszont negatív hatást gyakorolt.","shortLead":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára...","id":"20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6497013d-c8d0-4fa6-a665-817dbd27e0fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","timestamp":"2020. október. 07. 06:41","title":"Szelídebbre hangolva: kipróbáltuk a hibrid Suzuki Swift Sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a796e27d-49dc-4bad-be94-6341e9f9b268","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most megfogalmazott elvárásoknak. Ezek egyike, hogy a hátrányos megkülönböztetést megtapasztaló romák aránya legalább a felére csökkenjen.","shortLead":"Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most...","id":"20201007_Uj_unios_romastrategia_cel_az_egyenloseg_de_ennel_kevesebbel_is_beerik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a796e27d-49dc-4bad-be94-6341e9f9b268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3687b5d8-70b3-4622-a241-e13d86630c96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Uj_unios_romastrategia_cel_az_egyenloseg_de_ennel_kevesebbel_is_beerik","timestamp":"2020. október. 07. 13:22","title":"Új uniós romastratégia: cél az egyenlőség, de ennél kevesebbel is beérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfa9be1-db22-4c96-ad59-8c1f9a2337ca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201005_Szerelmek_elso_latasra__Eric_Idle_eletutja_5_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcfa9be1-db22-4c96-ad59-8c1f9a2337ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd7a6e5-183d-4129-a9b0-795b56575b73","keywords":null,"link":"/360/20201005_Szerelmek_elso_latasra__Eric_Idle_eletutja_5_resz","timestamp":"2020. október. 06. 19:00","title":"Szerelmek első látásra – Eric Idle életútja, 5. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43decf43-2cfa-496e-9fbe-1f498af61280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google lecseréli a G Suite nevet, mostantól Google Workspace néven kell majd keresni a szervezeti felhasználóknak szánt irodai szolgáltatáscsomagját. Az új névhez új funkciók is dukálnak, melyek a cég szerint sokkal hatékonyabbá tehetik a vállalati kommunikációt.","shortLead":"A Google lecseréli a G Suite nevet, mostantól Google Workspace néven kell majd keresni a szervezeti felhasználóknak...","id":"20201006_google_g_suite_workspace_munkavegzes_uzleti_felhasznalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43decf43-2cfa-496e-9fbe-1f498af61280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09534ca3-6cb0-404b-a951-3a466372abc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_google_g_suite_workspace_munkavegzes_uzleti_felhasznalok","timestamp":"2020. október. 06. 15:03","title":"Száműzné az Office-t a Google, itt a Google Workspace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brit-francia halászati vita akadályozhatja meg az Egyesült Királyság rendezett kilépését az Európai Unióból.","shortLead":"Brit-francia halászati vita akadályozhatja meg az Egyesült Királyság rendezett kilépését az Európai Unióból.","id":"20201007_Most_epp_a_halak_miatt_bukhat_el_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77377f6-d9bb-444c-9bf9-f17b728002d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Most_epp_a_halak_miatt_bukhat_el_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2020. október. 07. 13:33","title":"Most épp a halak miatt bukhat el a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd0ca44-0e50-4c97-aa07-cd3ff154bfb9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kirgiz erők könnygázzal és vízágyúval oszlatták a tömeget, amely úgy tartja: a vasárnapi választást elcsalták.","shortLead":"A kirgiz erők könnygázzal és vízágyúval oszlatták a tömeget, amely úgy tartja: a vasárnapi választást elcsalták.","id":"20201005_tuntetes_kirgizisztan_valasztas_csalas_ellenzek_vizagyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfd0ca44-0e50-4c97-aa07-cd3ff154bfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ec968f-6ca6-4134-9b8d-8ea74068d910","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_tuntetes_kirgizisztan_valasztas_csalas_ellenzek_vizagyu","timestamp":"2020. október. 05. 19:27","title":"Óriási tüntetések robbantak ki Kirgizisztánban, miután az ellenzék nem jutott be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás támogatását, miközben Budapesten keresztbe fekszik az ellenzéki vezetés kerékpárosbarát intézkedéseinek.","shortLead":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás...","id":"202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405a913a-572f-4a28-90e9-66b3e48c4c52","keywords":null,"link":"/360/202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","timestamp":"2020. október. 06. 07:00","title":"A kerékpározás éve van, Orbánék mégis pont a bringázással támadják Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]