[{"available":true,"c_guid":"1acd6140-13d9-481d-b2ae-dd4846adc579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest volt főpolgármestere szerint a főváros jelenlegi vezetése legalább 2022-ig csak időhúzásra játszik és látványpolitizál, az ellenzéki kommunikáció pedig a hangulatra, az indulatokra épít. Ha megnyernék a választást, vendettát rendeznének, véli Tarlós, de a győzelmüknek ennél súlyosabb következménye is lenne. ","shortLead":"Budapest volt főpolgármestere szerint a főváros jelenlegi vezetése legalább 2022-ig csak időhúzásra játszik és...","id":"20201005_tarlos_istvan_volt_fopolgarmester_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1acd6140-13d9-481d-b2ae-dd4846adc579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8b7e60-b14c-4e1f-af85-2cf23b819003","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_tarlos_istvan_volt_fopolgarmester_budapest","timestamp":"2020. október. 05. 10:20","title":"Vendettát vizionál Tarlós arra az esetre, ha az ellenzék nyerné a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58424725-6114-4774-bf38-4f5242ed5929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a hangszálai elgyengültek az énekesnek, az orvosok pedig pihenést írtak neki elő.","shortLead":"A koronavírus miatt a hangszálai elgyengültek az énekesnek, az orvosok pedig pihenést írtak neki elő.","id":"20201006_pataky_attila_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58424725-6114-4774-bf38-4f5242ed5929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adeecf1-47e2-48af-b63c-5a2da4c1874e","keywords":null,"link":"/elet/20201006_pataky_attila_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 07:22","title":"Pataky Attilát eltiltották az énekléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Turóczyné Székely Anita tavaly még a Fidesz–KDNP színeiben indult az önkormányzati választáson, most függetlenként méreti meg magát.","shortLead":"Turóczyné Székely Anita tavaly még a Fidesz–KDNP színeiben indult az önkormányzati választáson, most függetlenként...","id":"20201005_levelek_polgarmester_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ffa41a-5a26-4f88-a6a6-5b7943745cf2","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_levelek_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. október. 05. 17:05","title":"Egy jelölt indul a zaklatás miatt elítélt fideszes polgármester székéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ca0845-eab0-4f22-8e0e-a66ab1719f8e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Bíznak a falubeliek abban, hogy a tragikus sorsú Bogdán László öccse képes lesz majd folytatni azt a munkát, amit bátyja kezdett el Cserdiben, bár többen kételkednek, tudja-e majd pótolni híres elődjét. A vasárnapi időközi választást ő, Bogdán Gyula nyerte, és ugyan sokak szerint falugondnokként beletanult már a település irányításába, egy dologban biztosan gyökeresen másként működik majd, mint testvére: kerüli a nagy nyilvánosságot. ","shortLead":"Bíznak a falubeliek abban, hogy a tragikus sorsú Bogdán László öccse képes lesz majd folytatni azt a munkát, amit...","id":"20201006_cserdi_riport_idokozi_polgarmestervalasztas_utan_bogdan_laszlo_bogdan_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ca0845-eab0-4f22-8e0e-a66ab1719f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4651b9f8-8008-43c5-91ef-f22e61c64362","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_cserdi_riport_idokozi_polgarmestervalasztas_utan_bogdan_laszlo_bogdan_gyula","timestamp":"2020. október. 06. 18:20","title":"Bogdán László halála óta megállt az élet, öccsére vár, hogy újraindítsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 5-én délelőtt országszerte tesztelik azt a MoLaRi nevű szirénarendszert, amellyel a katasztrófavédelem gyorsan jelezhet a lakosságnak, ha baj van.","shortLead":"Október 5-én délelőtt országszerte tesztelik azt a MoLaRi nevű szirénarendszert, amellyel a katasztrófavédelem gyorsan...","id":"20201005_okf_molari_szirenaproba_morgatoproba_csokkentett_uzemu_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aed75de-67cf-499b-8774-0806b3dad1b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_okf_molari_szirenaproba_morgatoproba_csokkentett_uzemu_teszt","timestamp":"2020. október. 05. 05:03","title":"Ne ijedjen meg, ma délelőtt országszerte felbődülnek a szirénák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec02575-1c38-4814-bfa5-e3497fa79969","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20-24 fok is lehet kedden.","shortLead":"20-24 fok is lehet kedden.","id":"20201006_idojaras_omsz_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec02575-1c38-4814-bfa5-e3497fa79969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcaf9db-6d2f-4d8a-a77d-5c5cdd2be7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_idojaras_omsz_eso","timestamp":"2020. október. 06. 05:56","title":"Egy igazán szép őszi napunk lesz, mielőtt érkezik a nagy eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac34807-5c09-4736-b12b-407c00ca7148","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Oroszországban terroristaként nyilvántartott, grúz állampolgárságú férfit tavaly nyáron lőtt le egy orosz, aki a Szövetségi Biztonsági Szolgálattól (FSZB) kaphatott kiképzést.","shortLead":"Egy Oroszországban terroristaként nyilvántartott, grúz állampolgárságú férfit tavaly nyáron lőtt le egy orosz, aki...","id":"20201005_berlin_merenylet_oroszorszag_fszb_berlin_putyin_merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac34807-5c09-4736-b12b-407c00ca7148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df9bd1c-96e6-40ed-aee1-67451be51954","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_berlin_merenylet_oroszorszag_fszb_berlin_putyin_merkel","timestamp":"2020. október. 05. 12:17","title":"Kezdődik a berlini merénylettel gyanúsított orosz bérgyilkos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fdc209-56ce-4faf-95c7-bb7d2fb073cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az már eddig is biztosnak tűnt, hogy szeptember helyett októberben rántja le a leplet az Apple az új iPhone-okról, most pedig az is kiderült, pontosan mikor.","shortLead":"Az már eddig is biztosnak tűnt, hogy szeptember helyett októberben rántja le a leplet az Apple az új iPhone-okról, most...","id":"20201006_apple_iphone_12_bemutato_datuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7fdc209-56ce-4faf-95c7-bb7d2fb073cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948ae153-622f-41e1-9912-395fbbcfa84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_apple_iphone_12_bemutato_datuma","timestamp":"2020. október. 06. 18:45","title":"Hivatalos: bemondta az Apple, mikor mutatja be az iPhone 12-eseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]