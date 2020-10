Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy busz ütötte el az idős nőt.","shortLead":"Egy busz ütötte el az idős nőt.","id":"20201007_gazolas_bag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980c5c73-c5ae-4fed-acf7-d40660df90fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_gazolas_bag","timestamp":"2020. október. 07. 07:47","title":"Halálra gázoltak egy 80 éves nőt Bagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítja a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak nemcsak egyes bejegyzéseit, hanem a fiókjait is a Facebook és az Instagram – közölte a vállalat.","shortLead":"Eltávolítja a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak nemcsak egyes bejegyzéseit, hanem a fiókjait is a Facebook és...","id":"20201007_facebook_instagram_qanon_tagok_fiokjainak_eltavolitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b356de-e46d-43cc-a75f-966d1ceed2fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_facebook_instagram_qanon_tagok_fiokjainak_eltavolitasa","timestamp":"2020. október. 07. 02:37","title":"A Facebook és az Instagram mostantól törli a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál 6,4 százalékkal olcsóbban lehet lakást bérelni, Budapesten ennél is nagyobb az esés.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál 6,4 százalékkal olcsóbban lehet lakást bérelni, Budapesten ennél is nagyobb az esés.","id":"20201006_lakas_alberlet_ingatlan_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14207b26-5a9b-4c0a-b974-eaf9254a7ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_lakas_alberlet_ingatlan_ksh","timestamp":"2020. október. 06. 08:03","title":"A 2017-es szintre estek vissza az albérletárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9fd046-1c94-4a08-8185-80e745f378f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat év után jön az új album, és egy dal máris nyilvános.



","shortLead":"Hat év után jön az új album, és egy dal máris nyilvános.



","id":"20201007_Itt_az_uj_ACDCdal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc9fd046-1c94-4a08-8185-80e745f378f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe536515-a8b0-4386-8f28-822934a851ad","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Itt_az_uj_ACDCdal","timestamp":"2020. október. 07. 10:16","title":"Itt az új AC/DC-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdbb1c-e1f7-431a-841f-73fd5cef58e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány szerint kettős mércéről van szó, az ellenzék a jogállamot emleget és harcot az „igazságtalanság és hatalmaskodás” ellen.","shortLead":"A kormány szerint kettős mércéről van szó, az ellenzék a jogállamot emleget és harcot az „igazságtalanság és...","id":"20201006_ceu_reakciok_varga_judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdbb1c-e1f7-431a-841f-73fd5cef58e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6663c3-d127-40a7-a7de-0e81a81b2a26","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_ceu_reakciok_varga_judit","timestamp":"2020. október. 06. 15:43","title":"Csak a szokásos szófordulatokra futotta a pártoktól CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy érdekes új funkcióval igyekszik elejét venni annak, hogy a next-gen Xboxok hamar kifogyjanak a szabad helyből.","shortLead":"A Microsoft egy érdekes új funkcióval igyekszik elejét venni annak, hogy a next-gen Xboxok hamar kifogyjanak a szabad...","id":"20201006_microsoft_uj_xbox_2020_series_x_kapacitas_tarhely_szabad_terlet_ssd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3040b34-b52d-43f2-83a9-033bd237ac2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_microsoft_uj_xbox_2020_series_x_kapacitas_tarhely_szabad_terlet_ssd","timestamp":"2020. október. 06. 11:03","title":"Zseniális ötlettel igyekszik több tárhelyet adni új Xboxain a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43b64d-5ea8-44a1-904c-79b21165862d","c_author":"Czeglédi Fanni - Németh Róbert","category":"elet","description":"Nyáron jelent meg a Péterfy Bori & Love Band hetedik lemeze, a karantén alatt írt Szikra, amely rámutat, hogy a fojtogató bizonytalanság ugyan sokkos élmény, de inspiráló is egyben. Péterfy Borit nemcsak az új albumról, hanem az elmélyülés lehetőségeiről, az SZFE körüli botrányról és a raktárkoncert-sorozatról is kérdeztük.","shortLead":"Nyáron jelent meg a Péterfy Bori & Love Band hetedik lemeze, a karantén alatt írt Szikra, amely rámutat...","id":"20201006_Peterfy_Bori_Gyuloletre_es_felelemre_a_legkonnyebb_buzditani_az_embereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe43b64d-5ea8-44a1-904c-79b21165862d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f335fc9a-4298-4f96-8acf-b067eb4abd7f","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Peterfy_Bori_Gyuloletre_es_felelemre_a_legkonnyebb_buzditani_az_embereket","timestamp":"2020. október. 06. 20:00","title":"Péterfy Bori: Gyűlöletre és félelemre a legkönnyebb buzdítani az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vizsgálja, hogy melyik antigénalapú teszt ad a PCR-hez hasonló eredményt, és ha akad olyan, amelyik megfelel ennek, azt használni fogják.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vizsgálja, hogy melyik antigénalapú teszt ad a PCR-hez hasonló eredményt, és ha...","id":"20201007_nepegeszsegugyi_kozpont_nnk_koronavirusteszt_gyorsteszt_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beaf2b36-4061-4a61-b52d-63ae08a015de","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_nepegeszsegugyi_kozpont_nnk_koronavirusteszt_gyorsteszt_koronavirus","timestamp":"2020. október. 07. 21:03","title":"Másfajta koronavírustesztekre állna át a népegészségügyi központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]