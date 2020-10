Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Rögtön a nagyvadra megy a NER, amikor a Mathias Corvinus Collegiumon (MCC) keresztül bevásárolja magát a könyvkiadást és -terjesztést domináló Libri-csoportba. Miért? És innen hogyan tovább?","shortLead":"Rögtön a nagyvadra megy a NER, amikor a Mathias Corvinus Collegiumon (MCC) keresztül bevásárolja magát a könyvkiadást...","id":"20201007_Akkor_most_Wass_Albert_es_Schmidt_Maria_konyvei_neznek_majd_vissza_a_kirakatokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4f28b0-52fa-4f34-8051-94e5f8b4ef11","keywords":null,"link":"/kultura/20201007_Akkor_most_Wass_Albert_es_Schmidt_Maria_konyvei_neznek_majd_vissza_a_kirakatokbol","timestamp":"2020. október. 07. 13:46","title":"Akkor most Wass Albert és Schmidt Mária könyvei néznek majd vissza a kirakatokból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a796e27d-49dc-4bad-be94-6341e9f9b268","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most megfogalmazott elvárásoknak. Ezek egyike, hogy a hátrányos megkülönböztetést megtapasztaló romák aránya legalább a felére csökkenjen. A Fidesznek is tetszik a javaslat.","shortLead":"Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most...","id":"20201007_Uj_unios_romastrategia_cel_az_egyenloseg_de_ennel_kevesebbel_is_beerik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a796e27d-49dc-4bad-be94-6341e9f9b268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3687b5d8-70b3-4622-a241-e13d86630c96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Uj_unios_romastrategia_cel_az_egyenloseg_de_ennel_kevesebbel_is_beerik","timestamp":"2020. október. 07. 13:22","title":"Új uniós romastratégia: cél az egyenlőség, de ennél kevesebbel is beérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e795f2-b784-4a6a-953c-424ee0c1e792","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo XC40 kistestvére az Audi Q2 egyik fő riválisának ígérkezik.","shortLead":"A Volvo XC40 kistestvére az Audi Q2 egyik fő riválisának ígérkezik.","id":"20201006_apro_divatterepjaro_jon_az_elektromos_volvo_xc20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e795f2-b784-4a6a-953c-424ee0c1e792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e416fcf-5f8e-40f8-9841-255378dd1330","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_apro_divatterepjaro_jon_az_elektromos_volvo_xc20","timestamp":"2020. október. 06. 16:05","title":"Apró divatterepjáró: jön az elektromos Volvo XC20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rajt előtt és után lesz kötelező a maszkviselés a versenyzőknek.","shortLead":"A rajt előtt és után lesz kötelező a maszkviselés a versenyzőknek.","id":"20201007_Hiaba_a_jarvany_megtartjak_a_Budapest_Maratont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55b39c-b26e-442a-8dc1-4d6ff2d73fb1","keywords":null,"link":"/sport/20201007_Hiaba_a_jarvany_megtartjak_a_Budapest_Maratont","timestamp":"2020. október. 07. 20:23","title":"Hiába a járvány, megtartják a Budapest Maratont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5f55f5-bada-4899-93f4-46d75069f8b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők szerint harmincszor több mikroműanyag-hulladék lehet az óceánok fenekén, mint a felszínén.","shortLead":"A szakértők szerint harmincszor több mikroműanyag-hulladék lehet az óceánok fenekén, mint a felszínén.","id":"20201006_Tobb_mint_14_millio_tonna_muanyag_heverhet_az_oceanok_feneken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f5f55f5-bada-4899-93f4-46d75069f8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871ead4e-e55b-49a8-8b11-c6bdb8fdd026","keywords":null,"link":"/zhvg/20201006_Tobb_mint_14_millio_tonna_muanyag_heverhet_az_oceanok_feneken","timestamp":"2020. október. 06. 15:23","title":"Több mint 14 millió tonna mikroműanyag heverhet az óceánok fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43decf43-2cfa-496e-9fbe-1f498af61280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google lecseréli a G Suite nevet, mostantól Google Workspace néven kell majd keresni a szervezeti felhasználóknak szánt irodai szolgáltatáscsomagját. Az új névhez új funkciók is dukálnak, melyek a cég szerint sokkal hatékonyabbá tehetik a vállalati kommunikációt.","shortLead":"A Google lecseréli a G Suite nevet, mostantól Google Workspace néven kell majd keresni a szervezeti felhasználóknak...","id":"20201006_google_g_suite_workspace_munkavegzes_uzleti_felhasznalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43decf43-2cfa-496e-9fbe-1f498af61280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09534ca3-6cb0-404b-a951-3a466372abc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_google_g_suite_workspace_munkavegzes_uzleti_felhasznalok","timestamp":"2020. október. 06. 15:03","title":"Száműzné az Office-t a Google, itt a Google Workspace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","shortLead":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","id":"20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb1f0fe-89b6-459f-a94a-4344a31ad5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","timestamp":"2020. október. 07. 12:01","title":"A génszerkesztés kifejlesztéséért járt idén a kémiai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Egy megismételt tizenegyes miatt nevezte disznónak egy képviselő a szlovénokat, a büntetőt megismételtető sporttárs ugyanis szlovén volt. A cseh politikus csapata így kiesett a Bajnokok Ligájából, ő pedig azóta már egész Európától elnézést kért szavaiért.","shortLead":"Egy megismételt tizenegyes miatt nevezte disznónak egy képviselő a szlovénokat, a büntetőt megismételtető sporttárs...","id":"20201006_alexandr_vondra_tweet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e4a13-644e-4798-ba25-85e013c656fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_alexandr_vondra_tweet","timestamp":"2020. október. 06. 16:01","title":"Egy cseh EP-képviselő elnézést kért azért, mert megalkuvó disznóknak nevezte a szlovéneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]