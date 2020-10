Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a46629d-cbf4-4012-a0fd-b9a6fb92158b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Uniós jogot sért a lex CEU, a Babylabnak mégis mennie kell.","shortLead":"Uniós jogot sért a lex CEU, a Babylabnak mégis mennie kell.","id":"20201008_magyar_kormany_lex_ceu_soros_gyorgy_babylab_babakutatas_pszichologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a46629d-cbf4-4012-a0fd-b9a6fb92158b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6908fea-e853-4f69-ba6f-ef685a4873c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_magyar_kormany_lex_ceu_soros_gyorgy_babylab_babakutatas_pszichologia","timestamp":"2020. október. 08. 11:40","title":"A kormány miatt világhírű kutatóközpontnak kell elköltöznie Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. 