Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fccde46-869c-4c8a-bd88-42a7aed086b6","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Addig ne is várjunk stabil válogatottat és hazai játékosokat a BL-re készülő Ferencvárosban, ameddig nem működik az akadémiai rendszer. Hrutka Jánossal a Bulgária elleni válogatott mérkőzés előtt beszélgettünk az Európa-bajnokság valódi értékéről, Dzsudzsák Balázsról és a fociba ömlő rengeteg pénzről.","shortLead":"Addig ne is várjunk stabil válogatottat és hazai játékosokat a BL-re készülő Ferencvárosban, ameddig nem működik...","id":"20201008_hrutka_janos_magyar_valogatott_bulgaria_ebselejtezo_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fccde46-869c-4c8a-bd88-42a7aed086b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0388812-abdf-42a4-8dc7-a806b9966f33","keywords":null,"link":"/sport/20201008_hrutka_janos_magyar_valogatott_bulgaria_ebselejtezo_interju","timestamp":"2020. október. 08. 06:30","title":"Hrutka János: Sokkal súlyosabb bajai vannak a focinknak, hogy megoldja őket egy Európa-bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5375208-9a36-4cef-9b4a-11dee4f97558","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202041_komporszag_kikop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5375208-9a36-4cef-9b4a-11dee4f97558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fa94f3-25dc-41d0-9ed7-213eae2d4ddb","keywords":null,"link":"/itthon/202041_komporszag_kikop","timestamp":"2020. október. 08. 09:30","title":"Gergely Márton: Kompország kiköp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2b88b5-f483-41b1-950c-21ef6287d155","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-fertőzés szövődménye miatt nemrég meghalt 39 éves tanár esete minden eddiginél jobban mutatja a PSZ szerint, hogy \"a kormány magukra hagyta a köznevelési intézményeket, az oktatásban dolgozókat, feláldozza őket azért, mert a gazdaságot működtetni akarja\".","shortLead":"A koronavírus-fertőzés szövődménye miatt nemrég meghalt 39 éves tanár esete minden eddiginél jobban mutatja a PSZ...","id":"20201008_Nyolc_pontban_koveteli_a_PSZ_a_tanarok_biztonsaganak_megteremteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d2b88b5-f483-41b1-950c-21ef6287d155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf049975-c15f-40b0-8ad1-7b8253a94c53","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Nyolc_pontban_koveteli_a_PSZ_a_tanarok_biztonsaganak_megteremteset","timestamp":"2020. október. 08. 12:24","title":"Nyolc pontban követeli a PSZ a tanárok biztonságának megteremtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c8ec1b-c1d0-4e7c-acbc-88e0c496991f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai két leggyakoribb, egyedi anatómiai jellemzőket kihasználó biometrikus azonosítási módszer az okostelefonoknál az ujjlenyomat-olvasás és az arcfelismerés. Ezeknél megbízhatóbb módszernek tartja egy kutatócsoport az ujjban futó vénák vizsgálatát.","shortLead":"A mai két leggyakoribb, egyedi anatómiai jellemzőket kihasználó biometrikus azonosítási módszer az okostelefonoknál...","id":"20201008_fotoakusztikus_tomografia_ujj_venak_biometrikus_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41c8ec1b-c1d0-4e7c-acbc-88e0c496991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc7ce7f-d596-4f06-9acf-363c56622db1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_fotoakusztikus_tomografia_ujj_venak_biometrikus_azonositas","timestamp":"2020. október. 08. 11:03","title":"Azt állítják, kijátszhatatlan az azonosítás, ami most a telefonokra jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány beteg demokráciájáról beszélő európai bizottsági alelnök, Vera Jourova, és az Orbán és körei pénzügyi kiéheztetését szorgalmazó európai parlamenti alelnök, Katarina Barley a címzettje nyílt levelüknek. A koronavírus utáni uniós újjáépítési alap felét kérik az önkormányzatoknak.","shortLead":"Az Orbán-kormány beteg demokráciájáról beszélő európai bizottsági alelnök, Vera Jourova, és az Orbán és körei pénzügyi...","id":"20201006_jogallamisag_varosok_kozvetlen_tamogatasa_karacsony_jourova_barley_orbankormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42045f4-3fc7-410b-b3b8-ab3b3e954a6c","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_jogallamisag_varosok_kozvetlen_tamogatasa_karacsony_jourova_barley_orbankormany","timestamp":"2020. október. 06. 19:58","title":"Az Orbán-kormány leghevesebb brüsszeli kritikusaihoz fordultak a közvetlen támogatásokért Karácsonyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef05a558-b801-413a-b4a2-b934bb225c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákokat nem érte váratlanul a kancellár próbálkozása.","shortLead":"A diákokat nem érte váratlanul a kancellár próbálkozása.","id":"20201008_Szarka_Gabor_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef05a558-b801-413a-b4a2-b934bb225c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82029d58-675b-4b90-ad65-7a2decf41d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Szarka_Gabor_SZFE","timestamp":"2020. október. 08. 09:59","title":"Szarka Gábor megpróbált bejutni az SZFE Vas utcai épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folytatódik a sztrájk az egyetemen.","shortLead":"Folytatódik a sztrájk az egyetemen.","id":"20201007_SZFE_sztrajk_ajanlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492a6f15-be6b-4d8a-b84f-5fd7e13d3945","keywords":null,"link":"/kultura/20201007_SZFE_sztrajk_ajanlat","timestamp":"2020. október. 07. 18:13","title":"Nem győzte meg az SZFE sztrájkbizottságát az új vezetés ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elnök szervezete antitesteket kezdett termelni, mostanra pedig teljesen tünetmentessé vált.","shortLead":"Az elnök szervezete antitesteket kezdett termelni, mostanra pedig teljesen tünetmentessé vált.","id":"20201007_donald_trump_koronavirus_antitest_tunetmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d899ef8-41cb-4c91-89a1-58d9ad8a33c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_donald_trump_koronavirus_antitest_tunetmentes","timestamp":"2020. október. 07. 20:45","title":"Új hírek jöttek a koronavírussal fertőzött Trump állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]