[{"available":true,"c_guid":"22e89eef-1e01-41b6-8964-9215f7cbc0f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parti őrség parancsnok-helyettese fertőződött meg, a kontaktkutatás után karanténba került a katonai csúcsvezetők nagy része.","shortLead":"A parti őrség parancsnok-helyettese fertőződött meg, a kontaktkutatás után karanténba került a katonai csúcsvezetők...","id":"20201007_koronavirus_amerika_hadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22e89eef-1e01-41b6-8964-9215f7cbc0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0981faef-0a16-4c97-b5d6-1573cf34efac","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_koronavirus_amerika_hadsereg","timestamp":"2020. október. 07. 05:53","title":"Karanténba került az amerikai vezérkari főnökök és a katonai vezetők nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban sokan figyelmen kívül hagyják a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, így nagy a valószínűsége egy súlyos második hullámnak.","shortLead":"Az országban sokan figyelmen kívül hagyják a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, így nagy a valószínűsége...","id":"20201008_koronavirus_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0468cfe-1ffe-4437-b9a1-6898233eb680","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_koronavirus_brazilia","timestamp":"2020. október. 08. 05:05","title":"Ötmilliónál is több koronavírusos van már Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai képviselőház több mint egy éven át tartó vizsgálata arra jutott, hogy a világ négy legnagyobb technológiai vállalata piaci erőfölényével visszaélve megfojtja maga körül a konkurenciát.","shortLead":"Az amerikai képviselőház több mint egy éven át tartó vizsgálata arra jutott, hogy a világ négy legnagyobb technológiai...","id":"20201007_faebook_apple_google_amazon_monopolium_vizsgalat_piaci_erofoleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaf3bee-5efa-47d7-9764-50f72d80ad90","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_faebook_apple_google_amazon_monopolium_vizsgalat_piaci_erofoleny","timestamp":"2020. október. 07. 14:07","title":"Fel kellene darabolni az Apple-t, a Google-t, a Facebookot és az Amazont – ez áll a 449 oldalas jelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemet alapító magyar–amerikai üzletember szerint a magyar kormány továbbra is lábbal tiporja az uniós jogot, a legújabb áldozata pedig az SZFE.","shortLead":"Az egyetemet alapító magyar–amerikai üzletember szerint a magyar kormány továbbra is lábbal tiporja az uniós jogot...","id":"20201007_soros_gyorgy_ceu_europai_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ea39db-0146-4e66-881e-cede268ef3e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_soros_gyorgy_ceu_europai_birosag","timestamp":"2020. október. 07. 08:03","title":"Soros György: A döntés a CEU-nak túl későn született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legsúlyosabban az USA-t érinti a járvány, ahol több mint 7,5 millió ember fertőződött meg, és 211 ezren haltak bele a betegségbe.","shortLead":"A legsúlyosabban az USA-t érinti a járvány, ahol több mint 7,5 millió ember fertőződött meg, és 211 ezren haltak bele...","id":"20201008_koronavirus_vilagjarvany_halalozasok_fertozesek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d327e05-057a-485f-9e93-133165d23aea","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_koronavirus_vilagjarvany_halalozasok_fertozesek_szama","timestamp":"2020. október. 08. 08:34","title":"Több mint 36 millió ember koronavírusos világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7f25f4-9e64-435c-b24e-bf69775d7cdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben pusztulnak a fák olyan betegségek miatt, amelyek katasztrofális mértékben megszaporodtak az idei meleg és száraz tavasz miatt.","shortLead":"Az átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben pusztulnak a fák olyan betegségek miatt, amelyek katasztrofális mértékben...","id":"20201007_fapusztulas_gomba_klimavaltozas_koris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e7f25f4-9e64-435c-b24e-bf69775d7cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d779ace3-f676-4a99-b2bb-8cd82a43c4a4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_fapusztulas_gomba_klimavaltozas_koris","timestamp":"2020. október. 07. 10:55","title":"Tízszer annyi fa pusztult el idén egy klímaváltozást kedvelő gomba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093254fc-af32-4f97-88c4-9b7586bc41e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkción dolgozik a Google, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik több böngészőablakot is nyitva tartanak egy időben.","shortLead":"Új funkción dolgozik a Google, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik több böngészőablakot is nyitva tartanak egy időben.","id":"20201007_google_chrome_canary_build_bongeszolapok_atnevezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=093254fc-af32-4f97-88c4-9b7586bc41e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678515e6-2638-4aa4-a30d-79e7aa945389","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_google_chrome_canary_build_bongeszolapok_atnevezese","timestamp":"2020. október. 07. 09:33","title":"Több fület is nyitva tart a Chrome-ban? Akkor örülni fog az új funkciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szeptemberi munkabért és minden egyéb juttatást csak ütemezetten tudják kifizetni a munkavállalóknak.","shortLead":"A szeptemberi munkabért és minden egyéb juttatást csak ütemezetten tudják kifizetni a munkavállalóknak.","id":"20201007_Mar_a_berek_kifizetesevel_is_gond_van_a_Dunaferrnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f0f487-afe8-4609-95a3-d47d1f9cb02b","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_Mar_a_berek_kifizetesevel_is_gond_van_a_Dunaferrnel","timestamp":"2020. október. 07. 11:43","title":"Már a bérek kifizetésével is gond van a Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]