[{"available":true,"c_guid":"d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","shortLead":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","id":"20201006_Puskas_Arena_Fradi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f46a827-b179-4dfa-8f7a-503eb82ff3df","keywords":null,"link":"/sport/20201006_Puskas_Arena_Fradi","timestamp":"2020. október. 06. 20:33","title":"Eldőlt: A Puskás Arénában fogadja a Barcelonát és a Juventust a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","shortLead":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","id":"20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2851066-0d54-4b03-8734-121fb1297a35","keywords":null,"link":"/elet/20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 12:28","title":"Rendőrtől próbált pisztolyt lopni egy férfi Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Győztesként került ki az együttes a Stairway to Heaven című 1971-es világsláger miatt indított plágiumperből.



","shortLead":"Győztesként került ki az együttes a Stairway to Heaven című 1971-es világsláger miatt indított plágiumperből.



","id":"20201006_Nem_lopta_a_Led_Zeppelin_a_legismertebb_dalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e64ccc-9802-48ae-b08f-786c2ed88e26","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Nem_lopta_a_Led_Zeppelin_a_legismertebb_dalat","timestamp":"2020. október. 06. 15:31","title":"Lezárult a plágiumper: Nem lopta a Led Zeppelin a legismertebb dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fb1546-0faf-4125-843d-cfdbfb6730d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járvány hatásai meglátszanak az abroncshasználati szokásokon is. Kevesebbet autózunk, ezért egyre többen vesznek inkább négy évszakos gumiabroncsot.","shortLead":"A járvány hatásai meglátszanak az abroncshasználati szokásokon is. Kevesebbet autózunk, ezért egyre többen vesznek...","id":"20201006_A_virushelyzet_miatt_a_telinyari_abroncsok_helyett_a_negy_evszakosok_mennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76fb1546-0faf-4125-843d-cfdbfb6730d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4acedd-f5f0-447a-84c8-bfaf7abb0e4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_A_virushelyzet_miatt_a_telinyari_abroncsok_helyett_a_negy_evszakosok_mennek","timestamp":"2020. október. 06. 17:59","title":"Egyre többen gondolják, hogy jó nekik a négy évszakos autógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead7efff-1318-441a-a749-adf8a010c858","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint az elmúlt 24 órában elhunyt 20 beteg közül, mindegyiknek volt alapbetegsége. A járvány 44 éves áldozatáról nem beszélt.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint az elmúlt 24 órában elhunyt 20 beteg közül, mindegyiknek volt alapbetegsége...","id":"20201006_operatv_torzs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ead7efff-1318-441a-a749-adf8a010c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3842ace2-4df0-4b1b-a551-c421efb24797","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_operatv_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 12:52","title":"Müller Cecília: 14 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg a nemesfém kitermelése is elérte a csúcspontját.","shortLead":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg...","id":"202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84305d5-468a-48da-bde3-ccc719dc3211","keywords":null,"link":"/360/202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","timestamp":"2020. október. 06. 15:15","title":"Aranylázat hozott a befektetői pánik, és ezzel sokan jól járhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Donald Trump egy Twitter-üzenetben állította le a korábban beharangozott mentőcsomagot, amivel szinte mindenkit meglepett. Aztán tett gyorsan egy új ajánlatot, de az csak töredéke az eredeti terveknek. ","shortLead":"Donald Trump egy Twitter-üzenetben állította le a korábban beharangozott mentőcsomagot, amivel szinte mindenkit...","id":"20201007_Trump_ismet_meglepett_mindenkit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0a530e-9109-41f7-9b3c-e1cff713b52b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Trump_ismet_meglepett_mindenkit","timestamp":"2020. október. 07. 12:20","title":"Trump ismét meglepett mindenkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9097da6e-8e16-463e-915e-41e775e66bcd","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az önkifejezést nem lehet betiltani, ezért is van szükség a pszichológus szerint olyan gyerekkönyvre, mint a Meseország mindenkié. Úgy véli, hogy a mind szorongatóbb külvilággal szemben komorabb mesékkel vértezhető fel a psziché.","shortLead":"Az önkifejezést nem lehet betiltani, ezért is van szükség a pszichológus szerint olyan gyerekkönyvre, mint a Meseország...","id":"20201007_Kovary_Zoltan_Heves_erdeklodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9097da6e-8e16-463e-915e-41e775e66bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668257f4-fc26-4a7c-8161-925700eedc85","keywords":null,"link":"/360/20201007_Kovary_Zoltan_Heves_erdeklodes","timestamp":"2020. október. 07. 13:00","title":"Kőváry Zoltán: \"A mesének nem az a feladata, hogy cukormázas képet mutasson a világról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]