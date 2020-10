Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy–számítógép interfész lehetővé teszi majd, hogy a mostaninál jóval gyorsabban tudjuk közölni a gondolatainkat.","shortLead":"Elon Musk szerint a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy–számítógép interfész lehetővé teszi majd...","id":"20201008_elon_musk_agy_szamitogep_internfesz_neuralink_kommunikacio_sebessege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8790765f-8a41-41f8-a200-75be4c9a131d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_elon_musk_agy_szamitogep_internfesz_neuralink_kommunikacio_sebessege","timestamp":"2020. október. 08. 12:03","title":"Agyba ültetett chippel gyorsítana az embereken Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter az operatív törzs egyik irányítója. Pintér Sándor szerint a számok alapján még mindig Magyarországon van a leghatékonyabb védekezés.","shortLead":"A belügyminiszter az operatív törzs egyik irányítója. Pintér Sándor szerint a számok alapján még mindig Magyarországon...","id":"20201007_pinter_sandor_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becc84ca-16b0-4a68-9e4c-1ac50529aa17","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_pinter_sandor_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 07. 16:41","title":"Pintér szerint lényegesen keményebb intézkedések is jöhetnek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nem igazán tudunk valakivel mély, kölcsönös bizalmat építeni úgy, hogy ne mutatnánk meg előbb a sebezhető oldalunkat.","shortLead":"Nem igazán tudunk valakivel mély, kölcsönös bizalmat építeni úgy, hogy ne mutatnánk meg előbb a sebezhető oldalunkat.","id":"20201008_Ezert_erdemes_felvallalni_ha_valami_meg_nem_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db4ccb8-3b1f-4092-86fd-5328bf9eb546","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201008_Ezert_erdemes_felvallalni_ha_valami_meg_nem_megy","timestamp":"2020. október. 08. 19:15","title":"Ezért érdemes felvállalni, ha valami még nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a254eca-4635-44bb-aed6-21573649f2e6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem törődött a könnyű zsákmányokkal, rögtön a nagyvadra megy a központi agytröszt, amikor a Mathias Corvinus Collegiumon keresztül bevásárolja magát a könyvkiadást és -terjesztést domináló Libri-csoportba. \r

","shortLead":"Nem törődött a könnyű zsákmányokkal, rögtön a nagyvadra megy a központi agytröszt, amikor a Mathias Corvinus...","id":"202041__uj_kisebbsegi_tulajdonos_a_libriben__speder_ment__orban_jott__elefant_akonyvesboltban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a254eca-4635-44bb-aed6-21573649f2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24252be-2254-486d-bf50-fd5889a42e16","keywords":null,"link":"/360/202041__uj_kisebbsegi_tulajdonos_a_libriben__speder_ment__orban_jott__elefant_akonyvesboltban","timestamp":"2020. október. 08. 07:00","title":"Ideológiai janicsárképzővel hódít a könyvszakmában a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a82e798-4b67-4102-9d4e-1252329e2eaf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt ves pernek lett vége, jogerősen is igazat adott a bíróság a kishantosiaknak abban az ügyben, amelyben az állam az ellenük küldött biztonsági őrök költségeit is rajtuk akarta behajtani.","shortLead":"Öt ves pernek lett vége, jogerősen is igazat adott a bíróság a kishantosiaknak abban az ügyben, amelyben az állam...","id":"20201009_Visszahozni_Kishantost_sem_lehet_mint_a_CEUt_de_legalabb_ok_is_pert_nyertek_az_allam_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a82e798-4b67-4102-9d4e-1252329e2eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2156e74-d8ad-457c-8215-1378c85c7d4b","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Visszahozni_Kishantost_sem_lehet_mint_a_CEUt_de_legalabb_ok_is_pert_nyertek_az_allam_ellen","timestamp":"2020. október. 09. 09:05","title":"Ahogy a CEU, úgy Kishantos sem tér vissza, de legalább ők is pert nyertek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196a7629-005b-466e-817b-763197f60675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 20 éve gyártott sportkocsit a jelenlegi formájában már nem gyártják sokáig, de addig várható egy-egy látványosabb sorozat belőle. ","shortLead":"A több mint 20 éve gyártott sportkocsit a jelenlegi formájában már nem gyártják sokáig, de addig várható egy-egy...","id":"20201009_Audi_TT_S_Line_Competition_Plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=196a7629-005b-466e-817b-763197f60675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edfcf3b-e342-42c5-b0d9-510bd9c206bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_Audi_TT_S_Line_Competition_Plus","timestamp":"2020. október. 09. 10:55","title":"Stílusos újításokat kapott a hamarosan búcsúzó Audi TT ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b15381-7ac6-492c-a146-8b64b77d46e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hotelban elszállásoltak között is vannak olyan építőmunkások, akik érintettek a tiszaújvárosi tömeges fertőzésben.","shortLead":"A hotelban elszállásoltak között is vannak olyan építőmunkások, akik érintettek a tiszaújvárosi tömeges fertőzésben.","id":"20201007_miskolc_szallo_karanten_mol_tiszaujvaros_munkasok_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7b15381-7ac6-492c-a146-8b64b77d46e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0119fcb2-e29d-45bc-b955-2c8603d9f9c8","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_miskolc_szallo_karanten_mol_tiszaujvaros_munkasok_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 07. 15:05","title":"Rendőrök őriznek egy karantén alá vont miskolci szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pécsi Tudományegyetemmel működnek együtt, orvosdiagnosztikai fejlesztést végeznek.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetemmel működnek együtt, orvosdiagnosztikai fejlesztést végeznek.","id":"20201008_4ig_pecsi_tudomanyegyetem_orvosdiagnosztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4356f9-c7ab-4c62-88af-44fde60add9f","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_4ig_pecsi_tudomanyegyetem_orvosdiagnosztika","timestamp":"2020. október. 08. 10:46","title":"A 4iG-ra megint rátalált egy milliárdos munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]