[{"available":true,"c_guid":"763f2d47-ee03-4a29-b04b-32b2e1a64f62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei 6,3 milliós mínusszal együtt 2016-os indulása óta összesen 23,3 millió forint mínuszt hozott össze a Válvölgyi kisvasút.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Az idei 6,3 milliós mínusszal együtt 2016-os indulása óta összesen 23,3 millió forint mínuszt hozott össze a Válvölgyi...","id":"20201005_felcsuti_kisvasut_6_millios_veszteseg_funa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=763f2d47-ee03-4a29-b04b-32b2e1a64f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8414b4e4-a6eb-4d16-84f7-11a15d0ae057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_felcsuti_kisvasut_6_millios_veszteseg_funa","timestamp":"2020. október. 05. 13:55","title":"6,3 milliós veszteséggel járt az elmúlt évben a felcsúti kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi években két magyar író is esélyesnek számított néhány nappal az irodalmi Nobel nyertesének bejelentése előtt a díjra, most nincs se Nádas Péter, se Krasznahorkai László a fogadóirodák listáinak élbolyában. Csütörtökön megtudjuk, ki nyer.



","shortLead":"Az utóbbi években két magyar író is esélyesnek számított néhány nappal az irodalmi Nobel nyertesének bejelentése előtt...","id":"20201005_Eltuntek_a_magyar_irok_az_irodalmi_Nobeldij_eselyesek_kozul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbf69fa-be9d-455f-afed-0ab4a9167bfb","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Eltuntek_a_magyar_irok_az_irodalmi_Nobeldij_eselyesek_kozul","timestamp":"2020. október. 05. 10:02","title":"Eltűntek a magyar írók az irodalmi Nobel-díj esélyesek közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov Gábor Facebookon osztotta meg, kiket részesít előnyben a jegyeladásnál a csapat. Aki csak az ellenfelek miatt menne ki a Fradi meccsére, jó eséllyel kint marad.","shortLead":"Kubatov Gábor Facebookon osztotta meg, kiket részesít előnyben a jegyeladásnál a csapat. Aki csak az ellenfelek miatt...","id":"20201005_Kiderult_milyen_sorrendben_juthatunk_jegyhez_a_Fradi_BLmeccseire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b297e7c-6c02-4e65-b449-037f4ee889f0","keywords":null,"link":"/sport/20201005_Kiderult_milyen_sorrendben_juthatunk_jegyhez_a_Fradi_BLmeccseire","timestamp":"2020. október. 05. 16:36","title":"Kiderült, milyen sorrendben juthatunk jegyhez a Fradi BL-meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rasszizmusa, erkölcstelensége és hazugságai miatt kritizálja Donald Trumpot, és Joe Biden melletti szavazásra biztat a novemberi elnökválasztáson Michelle Obama az amerikai elnökválasztásra küldött videós üzenetében. ","shortLead":"Rasszizmusa, erkölcstelensége és hazugságai miatt kritizálja Donald Trumpot, és Joe Biden melletti szavazásra biztat...","id":"20201006_michelle_obama_amerikai_elnokvalasztas_videos_uzenet_trump_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83ad2e5-fba3-4bbc-91c5-4f54b97b3f12","keywords":null,"link":"/elet/20201006_michelle_obama_amerikai_elnokvalasztas_videos_uzenet_trump_biden","timestamp":"2020. október. 06. 18:46","title":"Michelle Obama: Amerika káoszban, mert az elnökünk alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f3cab8-132b-4268-bd28-6d82b285a28c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a svéd hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a svéd hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen.","id":"20201004_Volvot_fogtak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f3cab8-132b-4268-bd28-6d82b285a28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf84c731-0ab1-411a-996c-98124558a13c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Volvot_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2020. október. 04. 20:09","title":"13 milliós Volvót fogtak a rendőrök a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886a58cb-5ce5-4de0-a366-1c2e89c52ac5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"James O'Donoghue egy 2008-as NASA-animációt gondolt újra, hogy megnézze, milyen lenne a Föld felszíne, ha eltűnne róla az összes tenger és óceán.","shortLead":"James O'Donoghue egy 2008-as NASA-animációt gondolt újra, hogy megnézze, milyen lenne a Föld felszíne, ha eltűnne róla...","id":"20201006_fold_viz_japan_urugynokseg_animacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886a58cb-5ce5-4de0-a366-1c2e89c52ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ab88aa-f5f4-49b7-823f-667abb347b48","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_fold_viz_japan_urugynokseg_animacio","timestamp":"2020. október. 06. 09:03","title":"Egy japán tudós elképzelte, milyen lenne a Föld víz nélkül – az eredmény igen látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d4b8fc-cf07-43f6-b18e-10652a789ca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt a hercegi feladatot kapták, hogy kikérdezzék Sir David Attenborought.","shortLead":"Azt a hercegi feladatot kapták, hogy kikérdezzék Sir David Attenborought.","id":"20201005_Vegre_hallhattuk_Vilmos_herceg_gyerekeinek_a_hangjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d4b8fc-cf07-43f6-b18e-10652a789ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bcb8fb-b8df-4078-8d1b-342d1729ff83","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Vegre_hallhattuk_Vilmos_herceg_gyerekeinek_a_hangjat","timestamp":"2020. október. 05. 11:31","title":"Végre hallhattuk Vilmos herceg gyerekeinek a hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Turóczyné Székely Anita tavaly még a Fidesz–KDNP színeiben indult az önkormányzati választáson, most függetlenként méreti meg magát.","shortLead":"Turóczyné Székely Anita tavaly még a Fidesz–KDNP színeiben indult az önkormányzati választáson, most függetlenként...","id":"20201005_levelek_polgarmester_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ffa41a-5a26-4f88-a6a6-5b7943745cf2","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_levelek_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. október. 05. 17:05","title":"Egy jelölt indul a zaklatás miatt elítélt fideszes polgármester székéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]