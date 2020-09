Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e36edd6-e2a7-435f-9dfa-499c0202a170","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Diagnózison és terápiás javaslaton kívül ezután tanácsot és beutalót is adhat, gyógyszert is felírhat távgyógyítás során az orvos egy új rendelet értelmében.","shortLead":"Diagnózison és terápiás javaslaton kívül ezután tanácsot és beutalót is adhat, gyógyszert is felírhat távgyógyítás...","id":"20200917_tavgyogyitas_kasler_miklos_egeszsegugy_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e36edd6-e2a7-435f-9dfa-499c0202a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe2a534-e9ab-4c5c-a0be-676cef8bc69b","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_tavgyogyitas_kasler_miklos_egeszsegugy_orvosok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:21","title":"Bővíti a távgyógyítást Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók egy csoportja egy szabadon hozzáférhető atlasszal előzné meg egy következő világjárvány kitörését.","shortLead":"Kutatók egy csoportja egy szabadon hozzáférhető atlasszal előzné meg egy következő világjárvány kitörését.","id":"20200917_virus_zoonozis_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b05385b-f2c2-453f-878b-fee45c50616a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200917_virus_zoonozis_kutatas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:07","title":"Modellezték tudósok, hogyan terjednek a vírusok állatról emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Space Hero címmel indítana valóságshow-t egy londoni produkciós iroda, amelynek nyertese valódi álomutazáson vehetne részt.","shortLead":"Space Hero címmel indítana valóságshow-t egy londoni produkciós iroda, amelynek nyertese valódi álomutazáson vehetne...","id":"20200918_space_hero_reality_valosagshow_nemzetkozi_urallomas_iss_axiom_space","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8c02d8-bd43-4ddd-ab44-c8aacf138df4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_space_hero_reality_valosagshow_nemzetkozi_urallomas_iss_axiom_space","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:03","title":"A Nemzetközi Űrállomásra vinné a győztest egy készülő valóságshow","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13379211-5d76-45a4-b205-c01757d2d9fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Bank 42 millió forintos bírságot szabott ki a Vöröskő Kft.-re. ","shortLead":"Nem csupán a megrögzött antialkoholistáknak és a kocsival érkezőknek kell a „mentes” sörökre fanyalodni, érdemes ezt...","id":"202038_taplalo_alkoholmentes_sor_folyekony_kenyer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5133ba5f-cfaf-4ebb-bdc2-4826900669d2","keywords":null,"link":"/360/202038_taplalo_alkoholmentes_sor_folyekony_kenyer","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:00","title":"Van néhány nyomós érv az alkoholmentes sör mellett, és nincs közük a mentességhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d357345b-e6b0-455b-a038-7d803c0cc075","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat Leon mindig is a spanyol márka legjobb megjelenésű autója volt. A megújult változat most akkora lett, hogy az eddig legjellemzőbb hátránya, a mérete se lehessen kifogás ellene.","shortLead":"A Seat Leon mindig is a spanyol márka legjobb megjelenésű autója volt. A megújult változat most akkora lett...","id":"20200917_Seat_Leon_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d357345b-e6b0-455b-a038-7d803c0cc075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1ab1f8-2e07-4d4e-9e4a-7803b4537efe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Seat_Leon_bemutato","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:45","title":"Seat Leon-bemutató: nem csak a nevét írja másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]