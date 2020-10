Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán megnézte a drónfelvételeket, és megdöbbent.","shortLead":"Aztán megnézte a drónfelvételeket, és megdöbbent.","id":"20201009_Fogalma_sem_volt_ennek_a_szorfosnek_milyen_kozel_kerult_hozza_egy_capa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e36a40-07bd-4022-b3d5-9d6a645a16bb","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Fogalma_sem_volt_ennek_a_szorfosnek_milyen_kozel_kerult_hozza_egy_capa","timestamp":"2020. október. 09. 11:09","title":"Fogalma sem volt ennek a szörfösnek, milyen közel került hozzá egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a37f09-b7d1-48dd-b6d6-652f0d27d956","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 literes V8-as benzinmotorral szerelt típus behúzta a harmadik ikszet.","shortLead":"Az 5 literes V8-as benzinmotorral szerelt típus behúzta a harmadik ikszet.","id":"20201008_amikor_a_porsche_besegitett_a_mercedesnek_30_eves_az_500_e","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1a37f09-b7d1-48dd-b6d6-652f0d27d956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b5ed9b-88fc-421d-a31b-35757ee3adcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_amikor_a_porsche_besegitett_a_mercedesnek_30_eves_az_500_e","timestamp":"2020. október. 08. 06:41","title":"Amikor a Porsche besegített a Mercedesnek: 30 éves az 500 E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96eb4af-2295-4a5f-88a4-c65528155107","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A hazai kkv-szektor nagy része az elmúlt hónapokban még csak elindult a digitalizáció útján – derül ki a Digiméter 2020-as kutatási jelentéséből, amely szerint a nagyobb cégek előrébb járnak, mint a kisebb vállalkozások. Az adminisztrációs folyamatok terén egész jól állnak a magyar piaci szereplők, de az értékesítés és marketing a legtöbb hazai cégnél még javarészt múlt századi eszközökkel folyik. A kutatásból az is kiolvasható: Magyarországon a legnagyobb innovációs motivátor a NAV.","shortLead":"A hazai kkv-szektor nagy része az elmúlt hónapokban még csak elindult a digitalizáció útján – derül ki a Digiméter...","id":"20201008_digimeter_2020_jelentes_kkv_digitalizacio_digitalis_versenykepessegi_mutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c96eb4af-2295-4a5f-88a4-c65528155107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ea3377-8b36-4e25-8be7-1bdb191d7cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_digimeter_2020_jelentes_kkv_digitalizacio_digitalis_versenykepessegi_mutato","timestamp":"2020. október. 08. 10:00","title":"A Digiméter megmérte: nagy lendülettel, de kis hatásfokkal állnak át a magyar vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1138af-cffd-449b-8084-7ebf3dab1726","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg napi 4000 fölött jár a beazonosított új fertőzöttek száma és a heti adatok is nagyon riasztóak a szakemberek szerint.","shortLead":"Jelenleg napi 4000 fölött jár a beazonosított új fertőzöttek száma és a heti adatok is nagyon riasztóak a szakemberek...","id":"20201008_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b1138af-cffd-449b-8084-7ebf3dab1726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96caf9c-59ee-406e-bd04-910f84893734","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 08. 17:15","title":"Ellenőrizhetetlenné válhat a koronavírus-járvány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fideszes polgármestertől, Borbély Lénárdtól jött az utasítás: a csepeli ovikban tilos felolvasni a könyvből.","shortLead":"A fideszes polgármestertől, Borbély Lénárdtól jött az utasítás: a csepeli ovikban tilos felolvasni a könyvből.","id":"20201008_csepel_borbely_lenard_meseorszag_mindenkie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f65dd41-0999-4302-a360-36935c57ecda","keywords":null,"link":"/elet/20201008_csepel_borbely_lenard_meseorszag_mindenkie","timestamp":"2020. október. 08. 11:08","title":"Csepel minden óvodájában betiltották a Meseország mindenkiét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Mathias Corvinus Collegium a Tombor család 24 éves oktatási műhelyéből az Orbán-rendszer első számú káderképzője lett. A közeljövőben pedig a szó szoros értelmében is építkezni kezd.\r

","shortLead":"A Mathias Corvinus Collegium a Tombor család 24 éves oktatási műhelyéből az Orbán-rendszer első számú káderképzője...","id":"202041_csucstamadok_a_gellerthegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5c37a8-8b1a-43c7-8f15-ba14747cfc03","keywords":null,"link":"/360/202041_csucstamadok_a_gellerthegyen","timestamp":"2020. október. 08. 11:00","title":"Nem csak a budai városképen tervez nyomot hagyni a NER elitképzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10ae25e-8bd6-4431-9a71-38840eae9458","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hüllők 75 százalékának kereskedelmére nem vonatkozik semmilyen nemzetközi szabályozás.","shortLead":"A hüllők 75 százalékának kereskedelmére nem vonatkozik semmilyen nemzetközi szabályozás.","id":"20201008_A_hullok_75_szazalekanak_kereskedelmere_nem_vonatkozik_semmilyen_nemzetkozi_szabalyozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f10ae25e-8bd6-4431-9a71-38840eae9458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a4b361-842d-45d3-bbd0-4526edc14547","keywords":null,"link":"/zhvg/20201008_A_hullok_75_szazalekanak_kereskedelmere_nem_vonatkozik_semmilyen_nemzetkozi_szabalyozas","timestamp":"2020. október. 08. 15:53","title":"Sok európai és amerikai tart házi kedvencként kihalófélben lévő hüllőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a22f7de-8b70-4956-a768-c78f809b2567","c_author":"HVG","category":"360","description":"Manchesteri kutatók megfigyelése szerint a pandémia első hulláma idején nagyjából ötödével volt kevesebb a szakcentrumokban a szélütéses beteg. ","shortLead":"Manchesteri kutatók megfigyelése szerint a pandémia első hulláma idején nagyjából ötödével volt kevesebb...","id":"202041_stroke_es_koronavirus_labon_hordjak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a22f7de-8b70-4956-a768-c78f809b2567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b51c985-925e-452a-b320-5dfecd2bc583","keywords":null,"link":"/360/202041_stroke_es_koronavirus_labon_hordjak_ki","timestamp":"2020. október. 08. 14:00","title":"Miért fogytak el a stroke-os páciensek a kórházakból a koronavírus-járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]