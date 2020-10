Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány egyik egészségügyi tanácsosa szerint a nagy-britanniai koronavírus-helyzet a járvány márciusi elhatalmasodásának időszakához hasonló fordulópont előtt áll, de azonnali cselekvéssel meg lehet akadályozni, hogy \"a történelem megismételje önmagát\". Közben tesztelni kezdték, hogy a BCG-oltás segít-e a koronavírus-fertőzés elleni védekezésben.","shortLead":"A brit kormány egyik egészségügyi tanácsosa szerint a nagy-britanniai koronavírus-helyzet a járvány márciusi...","id":"20201011_NagyBritannia_fordulopont_elott_all_a_jarvany_terjedeseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdebe09e-f942-4af4-bd57-f5e4d52357a6","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_NagyBritannia_fordulopont_elott_all_a_jarvany_terjedeseben","timestamp":"2020. október. 11. 15:19","title":"Nagy-Britannia fordulópont előtt áll a járvány terjedésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0b3e2c-09e6-4377-9bf9-ae5585c40319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XVII. kerületi házban és a kertjében is rengeteg kannabiszt találtak a rendőrök.","shortLead":"A XVII. kerületi házban és a kertjében is rengeteg kannabiszt találtak a rendőrök.","id":"20201012_marihuana_kannabisz_ultetveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0b3e2c-09e6-4377-9bf9-ae5585c40319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617d7427-ccf1-42da-8479-ba8b3fe8f0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_marihuana_kannabisz_ultetveny","timestamp":"2020. október. 12. 13:36","title":"Lebukott a profi kenderkertész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A moziügyi biztos meghívását elfogadták.","shortLead":"A moziügyi biztos meghívását elfogadták.","id":"20201011_Kael_Csabaval_targyalnak_az_SZFE_oktatoi_es_hallgatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e37703-a1be-4ccf-85b6-5bb1312e7060","keywords":null,"link":"/kultura/20201011_Kael_Csabaval_targyalnak_az_SZFE_oktatoi_es_hallgatoi","timestamp":"2020. október. 11. 14:27","title":"Káel Csabával tárgyalnak az SZFE oktatói és hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hosszabb távon visszafele sülhetnek el a TikTok betiltását kilátásba helyező amerikai intézkedések. A világ legnagyobb közösségi szolgáltatójánál attól tartanak, ha az Egyesült Államok tényleg betiltja a TikTokot, azzal precedenst teremt, és több ország vezetői gondolkodhatnak el, hogy náluk milyen appokat kellene tiltólistára tenni. És akkor a sok minden miatt problémásnak számító Facebook neve is felmerülhet.","shortLead":"Hosszabb távon visszafele sülhetnek el a TikTok betiltását kilátásba helyező amerikai intézkedések. A világ legnagyobb...","id":"20201012_tiktok_betiltasa_facebook_instagram_adam_mosseri_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bdbe1e-8b04-44af-b133-fffe99e53408","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_tiktok_betiltasa_facebook_instagram_adam_mosseri_mark_zuckerberg","timestamp":"2020. október. 12. 08:03","title":"A Facebook attól tart, hogy betiltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek reggel történt súlyos ipari baleset a dunaföldvári etanolüzemben, 4500 liter hipóhoz 400 liter salétromsav keveredett. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.","shortLead":"Péntek reggel történt súlyos ipari baleset a dunaföldvári etanolüzemben, 4500 liter hipóhoz 400 liter salétromsav...","id":"20201010_dunafoldvar_vegzett_a_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ba6d0-13b1-4d4d-adf2-d1cfe83eefae","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_dunafoldvar_vegzett_a_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. október. 10. 21:56","title":"Végzett a katasztrófavédelem, már nem szivárog a klórgáz Dunaföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68f2e39-078e-43e1-9742-3a7003b92143","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kellett hozzá sok idő, hogy a Twitter élő példa segítségével tudja bemutatni, hogy a legújabb szigorítás szerint mit tart félrevezető információnak és milyen fegyverrel lép fel ellene.","shortLead":"Nem kellett hozzá sok idő, hogy a Twitter élő példa segítségével tudja bemutatni, hogy a legújabb szigorítás szerint...","id":"20201012_twitter_donald_trump_koronavirus_immunitas_elrejtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68f2e39-078e-43e1-9742-3a7003b92143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590a03b7-e10d-4973-ac75-fd24caea4f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_twitter_donald_trump_koronavirus_immunitas_elrejtes","timestamp":"2020. október. 12. 00:03","title":"Trump szerint immunissá vált a koronavírusra, a Twitter rögtön bevetette új fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220b1337-25e5-4cc6-91ad-8e77ab5b5c50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró szovjet kisautó a gyártás vége felé készült Zaporizzsjában.","shortLead":"Az új tulajdonosra váró szovjet kisautó a gyártás vége felé készült Zaporizzsjában.","id":"20201012_81_kilometerrel_arulnak_egy_csillogo_regi_zaporozsecet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=220b1337-25e5-4cc6-91ad-8e77ab5b5c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d0e97-307a-4d9a-a546-dd3209a5e52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_81_kilometerrel_arulnak_egy_csillogo_regi_zaporozsecet","timestamp":"2020. október. 12. 06:41","title":"81 kilométerrel árulnak egy csillogó régi Zaporozsecet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi állapotot mutat. Ez viszont minden más orvosi vizsgálatra is igaz az RTL Híradónak nyilatkozó szakértő szerint.","shortLead":"A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi...","id":"20201010_emmi_ertelmetlen_a_pedagogusok_tesztelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24897cf3-e823-46dd-9d63-73e7d208334d","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_emmi_ertelmetlen_a_pedagogusok_tesztelese","timestamp":"2020. október. 10. 19:15","title":"Értelmetlen lenne a pedagógusok koronavírus-tesztje az Emmi szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]