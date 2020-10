Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b63fcda1-184e-4fb8-98d6-95f043a4dd30","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 350 km/órával mehetünk Kolozsvárra, ha egyszer megépül.","shortLead":"Akár 350 km/órával mehetünk Kolozsvárra, ha egyszer megépül.","id":"20201011_Keszul_a_BudapestKolozsvar_gyorsvasut_elozetes_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b63fcda1-184e-4fb8-98d6-95f043a4dd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39a5f76-503b-4449-8c4d-678ac918aa7a","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Keszul_a_BudapestKolozsvar_gyorsvasut_elozetes_terve","timestamp":"2020. október. 11. 11:54","title":"Készül a Budapest-Kolozsvár gyorsvasút előzetes terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffd89db-b703-4780-a3dc-3abb83620078","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Novak Djokovicot verve nyerte meg a Roland Garrost ismét Rafael Nadal.","shortLead":"Novak Djokovicot verve nyerte meg a Roland Garrost ismét Rafael Nadal.","id":"20201011_Nadal_megnyerte_a_Roland_Garrost_es_utolerte_Federert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ffd89db-b703-4780-a3dc-3abb83620078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfeda8f4-76fd-4595-aa22-4d6fa484b819","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Nadal_megnyerte_a_Roland_Garrost_es_utolerte_Federert","timestamp":"2020. október. 11. 18:10","title":"Nadal megnyerte a Roland Garrost és utolérte Federert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban már használják a Microsoft izgalmas kétkijelzős eszközét. A korábbi pozitív és kevésbé dicsérő bírálatok mellé most újabb negatív észrevételek érkeztek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már használják a Microsoft izgalmas kétkijelzős eszközét. A korábbi pozitív és kevésbé dicsérő...","id":"20201010_microsoft_surface_duo_gondok_keret_zsaner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97f476a-0916-4bcf-afbf-55e183e11d28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201010_microsoft_surface_duo_gondok_keret_zsaner","timestamp":"2020. október. 10. 15:03","title":"A Microsoft új telefonjának két képernyője van – és egyre több problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db32802d-ac8a-47d0-bdd8-847904fe4203","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedi hirdetések, harapásnyomokkal.","shortLead":"Egyedi hirdetések, harapásnyomokkal.","id":"20201011_Megragott_reklamtablakkal_lepte_meg_Parizst_a_McDonalds","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db32802d-ac8a-47d0-bdd8-847904fe4203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e723cea-1a6c-4a44-a3d3-2900d0129451","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Megragott_reklamtablakkal_lepte_meg_Parizst_a_McDonalds","timestamp":"2020. október. 11. 15:05","title":"Megrágott reklámtáblákkal lepte meg Párizst a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt három koronavírusost találtak a válogatottnál. Azt nem közölték, hogy játékosokról van-e szó, de azt igen, hogy ha kell, otthonról is csatlakoznak majd futballisták a kerethez.","shortLead":"A vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt három koronavírusost találtak a válogatottnál. Azt nem közölték...","id":"20201010_koronavirus_cseh_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5d3f8-e74a-4b95-9fb6-6faa8c5b344d","keywords":null,"link":"/sport/20201010_koronavirus_cseh_valogatott","timestamp":"2020. október. 10. 17:48","title":"Hárman is koronavírusosak a cseh válogatottnál, így sem marad el a csapat következő meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe6ca22-0d24-4fd9-ac45-446feac7f98c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szépen fejlődnek a most bemutatott macskák.","shortLead":"Szépen fejlődnek a most bemutatott macskák.","id":"20201010_Afrikai_oroszlanok_szulettek_Nyiregyhazan_most_megnezheti_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fe6ca22-0d24-4fd9-ac45-446feac7f98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4c97ed-9f54-443a-a6b7-590a76d9fa80","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Afrikai_oroszlanok_szulettek_Nyiregyhazan_most_megnezheti_oket","timestamp":"2020. október. 10. 16:10","title":"Afrikai oroszlánok születtek Nyíregyházán, most megnézheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4194d2b-4b1d-45fd-a9de-94a083d7a571","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201010_Az_elet_napos_oldala__Eric_Idle_eletutja_6_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4194d2b-4b1d-45fd-a9de-94a083d7a571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462d5dc9-8008-4c99-ad2a-a95311ba2417","keywords":null,"link":"/360/20201010_Az_elet_napos_oldala__Eric_Idle_eletutja_6_resz","timestamp":"2020. október. 10. 19:00","title":"Az élet napos oldala – Eric Idle életútja, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben, az országos tiszti főorvos szerint.","shortLead":"Az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben, az országos tiszti főorvos szerint.","id":"20201010_45_szocialis_otthonbol_jelentettek_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acf730-dcff-4f85-8787-34fab0ff7b93","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_45_szocialis_otthonbol_jelentettek_koronavirust","timestamp":"2020. október. 10. 14:41","title":"45 szociális otthonból jelentettek koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]