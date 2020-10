Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az előrejelzések szerint a szociáldemokraták nyerték meg a vasárnap tartott bécsi önkormányzati választásokat, a szélsőjobb színeiben induló Heinz-Christian Strache volt alkancellár új pártja pedig nem lépte át az ötszázalékos küszöböt.","shortLead":"Az előrejelzések szerint a szociáldemokraták nyerték meg a vasárnap tartott bécsi önkormányzati választásokat...","id":"20201011_A_szocialdemokratak_gyozhettek_a_becsi_valasztasokon_a_szelsojobb_leszerepelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede2f20e-f57e-4836-b81b-47f0fe0ea5cd","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_A_szocialdemokratak_gyozhettek_a_becsi_valasztasokon_a_szelsojobb_leszerepelt","timestamp":"2020. október. 11. 21:28","title":"A szociáldemokraták győzhettek a bécsi választásokon, a szélsőjobb leszerepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304f38e8-ce34-4e44-9c62-654d71e9b2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke szerint a vereség ellenére is történelmet írt az ellenzék.","shortLead":"A Jobbik elnöke szerint a vereség ellenére is történelmet írt az ellenzék.","id":"20201011_Jakab_Peter_Ha_az_ellenzek_erre_volt_kepes_50_nap_alatt_retteghet_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=304f38e8-ce34-4e44-9c62-654d71e9b2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d81dca6-5581-4e81-acfc-2690400d1431","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Jakab_Peter_Ha_az_ellenzek_erre_volt_kepes_50_nap_alatt_retteghet_a_Fidesz","timestamp":"2020. október. 11. 21:48","title":"Jakab Péter: \"Ha az ellenzék erre volt képes 50 nap alatt, retteghet a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db32802d-ac8a-47d0-bdd8-847904fe4203","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedi hirdetések, harapásnyomokkal.","shortLead":"Egyedi hirdetések, harapásnyomokkal.","id":"20201011_Megragott_reklamtablakkal_lepte_meg_Parizst_a_McDonalds","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db32802d-ac8a-47d0-bdd8-847904fe4203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e723cea-1a6c-4a44-a3d3-2900d0129451","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Megragott_reklamtablakkal_lepte_meg_Parizst_a_McDonalds","timestamp":"2020. október. 11. 15:05","title":"Megrágott reklámtáblákkal lepte meg Párizst a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy orvosi béremelésről hoztak törvényt, de kérdés, hogy ez milyen változásokat hoz magával; elkaszálta az Európai Bíróság a Lex CEU-t; lakásáfa-csökkentést ígért a miniszterelnök. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy orvosi béremelésről hoztak törvényt, de kérdés, hogy ez milyen változásokat hoz magával; elkaszálta az Európai...","id":"20201009_Es_akkor_orvosok_jarvany_lakas_jogallamisag_ceu_biodom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc6ea3d-a7bc-4fbc-a88d-0d17965feb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_Es_akkor_orvosok_jarvany_lakas_jogallamisag_ceu_biodom","timestamp":"2020. október. 11. 07:00","title":"És akkor a kormány rádöbbent, hogy orvosok nélkül baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok eső és lehűlés várható a jövő héten. Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban már fagyra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Sok eső és lehűlés várható a jövő héten. Egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban...","id":"20201011_Sok_eso_varhato_a_jovo_heten_ittott_hajnali_fagy_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b486fe7b-97ba-47df-b7a8-905efd822a71","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Sok_eso_varhato_a_jovo_heten_ittott_hajnali_fagy_is_lehet","timestamp":"2020. október. 11. 16:10","title":"Sok eső várható a jövő héten, itt-ott hajnali fagy is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy nappal a jelentkezési határidő előtt vonta vissza a vendéglátósoknak kiírt pályázatot a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ. Azt írták, akkorra várható a koronavírus-járvány tetőzése.","shortLead":"Egy nappal a jelentkezési határidő előtt vonta vissza a vendéglátósoknak kiírt pályázatot a Budapesti Fesztivál- és...","id":"20201012_vorosmarty_ter_karacsonyi_vasar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100269ce-2661-44fb-a3de-ff8cf4f9dbe8","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_vorosmarty_ter_karacsonyi_vasar","timestamp":"2020. október. 12. 15:42","title":"Elmarad a Vörösmarty téri karácsonyi vásár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3317e385-f562-4bad-b827-58bbbf8a6f3e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hogyan lehet úgy megszervezni az árverést, hogy az eladó a legjobban járjon? Ennek a kérdésnek a vizsgálatáért kapta meg az idei közgazdasági Nobel-díjat két amerikai kutató, Paul Milgrom és Robert Wilson.","shortLead":"Hogyan lehet úgy megszervezni az árverést, hogy az eladó a legjobban járjon? Ennek a kérdésnek a vizsgálatáért kapta...","id":"20201012_nobel_dij_kozgazdasag_arveres_aukcio_elmelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3317e385-f562-4bad-b827-58bbbf8a6f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fa8f8b-b3ee-40cc-b85b-af08dc41a1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_nobel_dij_kozgazdasag_arveres_aukcio_elmelet","timestamp":"2020. október. 12. 17:15","title":"A győztesek átka, az árverési titkok és a 3G – ezért járt idén a közgazdasági Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b664f5fe-b5ea-4e2f-ace0-8f26b0593196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamosárammal átjárt kilincsek csak az egyik opció rajta. ","shortLead":"A villamosárammal átjárt kilincsek csak az egyik opció rajta. ","id":"20201011_Negykereku_panikszoba_egy_ilyen_pancelozott_Mercedes_kisbusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b664f5fe-b5ea-4e2f-ace0-8f26b0593196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18f6e06-be88-4d23-bfbe-a1f3e32f9b30","keywords":null,"link":"/cegauto/20201011_Negykereku_panikszoba_egy_ilyen_pancelozott_Mercedes_kisbusz","timestamp":"2020. október. 11. 08:47","title":"Négykerekű pánikszoba egy ilyen páncélozott Mercedes kisbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]